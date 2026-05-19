Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας, τραυματίας ο γιος του
Οι γιατροί στο νοσοκομείο Κέρκυρας δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον 42χρονο οδηγό του τετράτροχου οχήματος.
- Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας, τραυματίας ο γιος του
- Μπαίνει «κόφτης» ταχύτητας στα πατίνια – Τα μέτρα που εξετάζονται
- Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Θανατηφόρο ήταν το τροχαίο στην Βόρεια Κέρκυρα καθώς ο Βρετανός οδηγός της γουρούνας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των διασώσεων αλλά και των γιατρών του γενικού νοσοκομείου Κέρκυρας.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 42χρονος οδηγός του τετράτροχου οχήματος δεν είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο.
Παρά τις πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης τόσο από το πλήρωμα των διασωστών του ΕΚΑΒ όσο και από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
Υπενθυμίζεται ότι συνεπιβάτης στο όχημα που οδηγούσε ο Βρετανός, ήταν ο 15χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κέρκυρας.
Πώς συνέβη το τροχαίο
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τον κεντρικό επαρχιακό δρόμου Ρόδας – Αχαράβης στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε ελαιώνα.
Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί.
Με ασθενοφόρο ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του 2ου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
- Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
- Μπαίνει «κόφτης» ταχύτητας στα πατίνια – Τα μέτρα που εξετάζονται
- Η Βαρκελώνη διπλασιαζει τα τέλη για τους επισκέπτες από κρουαζιέρες για να χτυπήσει τον υπερτουρισμό
- Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
- Ο Αντσελότι εξηγεί γιατί πήρε τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ – Έκλαψε ο σταρ της Σάντος μαθαίνοντας τα νέα
- Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
- ΟΦΗ για Νέιρα «Θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ομιλίτικης ιστορίας»
- Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις