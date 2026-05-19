Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου στην Βόρεια Κέρκυρα, όταν γουρούνα με δύο επιβάτες έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στον δρόμο από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα.

Επιβάτες του τετράτροχου οχήματος ήταν πατέρας και γιος, με τον πρώτο να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και τον δεύτερο να είναι και αυτός σοβαρά τραυματισμένος.

Λόγω του τροχαίου, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 άνδρες για την ανάσυρση των τραυματιών.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον πατέρα στη ζωή.