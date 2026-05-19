Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία
Πολυκατοικία κατέρρευσε μετά από έκρηξη στην πόλη Γκέρλιτς Ανατολική Γερμανία με τους διασώστες να αναζητούν σημάδια ζωής για τους τρεις εγκλωβισμένους τουρίστες στα ερείπια του κτιρίου που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.
«Δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ρουμανικής υπηκοότητας, και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας» αναζητούν διασώστες που εργάζονταi με γυμνά χέρια καθώς χρήση βαρέος εξοπλισμού θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη από τις σπασμένες σωληνώσεις φυσικού αερίου.
Η αιτία της καταστροφής εξακολουθεί να διερευνάται, ωστόσο το πιθανότερο είναι να πρόκειται για έκρηξη αερίου.
Λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί
Σκύλοι από μονάδα διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού (DRK) στο Φράιμπεργκ βρίσκονται ήδη στο σημείο. Διασώστης είπε: «Ελπίζουμε να βρούμε τους αγνοούμενους ζωντανούς σε κοιλότητες, αλλά η ελπίδα είναι μικρή».
Αρχικά, υπήρχαν φόβοι ότι αγνοούνταν άλλα δύο άτομα, αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι, για καλή τους τύχη, είχαν αποφασίσει να κάνουν μια βόλτα πριν μπουν στο διαμέρισμά τους, ανέφερε η εφημερίδα Bild.
Nach dem Hauseinsturz in Görlitz läuft die Suche nach drei Vermissten weiter. Die Gefahr ist laut Polizei noch nicht gebannt.https://t.co/c5Jtk4odpD#Görlitz #Hauseinsturz #Sachsen pic.twitter.com/z5uPA8ofU3
— SACHSEN FERNSEHEN Dresden (@DresdenNews) May 19, 2026
In Görlitz ist heute ein Mehrfamilienhaus in sich zusammengebrochen. Einfach so. pic.twitter.com/UryKGkp8LJ
— freigeist (@frei_geist_) May 18, 2026
