Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αγωνίζεται να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η έλλειψη πετρελαίου αυξάνει τον πληθωρισμό, με την κρίση να απειλεί να υπονομεύσει το ευρύ προβάδισμα της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στις δημοσκοπήσεις.

Εν μέσω όλων αυτών, νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ιαπωνία έχει δει μια αύξηση της ανησυχίας για τις ελλείψεις νάφθας, ενός προϊόντος αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας ευρείας ποικιλίας προϊόντων.

Αλλά γιατί η ανησυχία για ένα προϊόν για το οποίο λίγοι είχαν ακούσει μόλις πριν από μερικούς μήνες;

Τι είναι η νάφθα και γιατί ανησυχούν στην Ιαπωνία;

Χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε μια σειρά από εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά μείγματα που προέρχονται από πετρέλαιο (και άλλες πηγές), και χρησιμοποιείται στην παραγωγή βενζίνης, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, όπως πλαστικά, μονωτικό αφρό, κόλλες, ιατρικά εφόδια όπως σύριγγες και διαλύτες μελάνης εκτύπωσης.

Η νάφθα χρησιμοποιείται στη μεταποίηση σε όλο τον κόσμο, αλλά η Ασία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην τρέχουσα αναστάτωση, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές του προϊόντος από τη Μέση Ανατολή.

Γιατί ανησυχεί το ιαπωνικό κοινό για κάτι που δεν γνώριζε την ύπαρξή του πριν από μερικούς μήνες;

Η λέξη, που προφέρεται «nafusa» στα Ιαπωνικά, άρχισε πρόσφατα να εμφανίζεται σε ειδησεογραφικά δελτία σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της μεγαλύτερης εταιρείας παρασκευής σνακ της Ιαπωνίας – της Calbee – στις 12 Μαΐου ότι οι πολύχρωμες συσκευασίες των τσιπς πατάτας-ναυαρχίδας της γίνονταν μονόχρωμες ήταν αυτή που κατέδειξε τη σοβαρότητα των γεωπολιτικών επιπτώσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός χονδρικής στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε τον Απρίλιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, με την τιμή της νάφθας να σημειώνει άνοδο 79,4%.

Ενώ η Ιαπωνία διαθέτει σημαντικά εθνικά αποθέματα βενζίνης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση υποβαθμίζει τον κίνδυνο διαταραχής σε άλλες βιομηχανίες. Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες έχουν δημοσιεύσει αποσπάσματα και άρθρα που εξηγούν τι είναι η νάφθα και πώς οι ελλείψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινή ζωή.

Μια δημοσκόπηση του Kyodo News το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Guardian, διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων εξέφρασαν ανησυχία για τη διακοπή του εφοδιασμού με νάφθα.

Τι κάνει η ιαπωνική κυβέρνηση ως απάντηση;

Η Ιαπωνία προμηθεύεται περισσότερο από το 90% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή και ως εκ τούτου είναι πολύ ευαίσθητη στα τρέχοντα προβλήματα εφοδιασμού.

Αφού η Calbee ανακοίνωσε ότι θα στραφεί σε ασπρόμαυρες συσκευασίες, ο αναπληρωτής επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης αναγκάστηκε να καθησυχάσει το κοινό ότι είχαν εξασφαλιστεί επαρκείς προμήθειες νάφθας για μελάνι, μετά από ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει επίσης κάνει επανειλημμένες δηλώσεις επιμένοντας ότι η Ιαπωνία αναζητά εναλλακτικές πηγές πετρελαίου και αντιστάθηκε στις εκκλήσεις για μείωση της κατανάλωσης που έχουν αναγκαστεί να κάνουν ορισμένοι από τους ασιάτες γείτονες της Ιαπωνίας.

Ωστόσο, η έλλειψη νάφθας αναφέρεται ήδη ότι πλήττει την παραγωγή πλαστικού, με αποτέλεσμα ο υπουργός Περιβάλλοντος Χιροτάκα Ισιχάρα την Παρασκευή να επαναλάβει τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν προηγουμένως σχετικά με την προμήθεια μελανιού: «Έχουμε εξασφαλίσει την απαραίτητη προμήθεια για σακούλες σκουπιδιών. Παρακαλούμε να παραμείνετε ψύχραιμοι και να αποφύγετε τις αγορές πανικού».

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνονται ήδη αισθητές σε τομείς όπως οι κατασκευές, το στεγνό καθάρισμα, η επεξεργασία τροφίμων και η παραγωγή χρωμάτων.

Επηρεάζει αυτό τη δημοτικότητα της Σαναέ Τακαΐτσι

Το ποσοστό αποδοχής του υπουργικού συμβουλίου μειώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 61,3% στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το Kyodo News. Αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της μείωσης από τα πολύ υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη της τον Φεβρουάριο.

Δεν είναι σαφές πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και πόση ευθύνη πιστεύει το κοινό ότι φέρει η Τακαΐτσι για την κατάσταση.

Περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καλέσει το κοινό να εξοικονομεί ενέργεια.