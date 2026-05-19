Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τουλάχιστον τρεις είναι οι νεκροί στο Ισλαμικό Κέντρο στην κοινότητα Κλερμόντ στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, με την αστυνομία να συνεχίζει την έρευνα και να χαρακτηρίζει την επίθεση ως έγκλημα μίσους.

Ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής ήταν οι δράστες της επίθεσης

Νεκροί από τραύματα που προκάλεσαν οι ίδιοι είναι και οι δράστες της επίθεσης, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ και ο 18χρονος Κάλεμπ Βάσκεζ που βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση από το τζαμί και το σχολείο του Ισλαμικού Κέντρου.

Τα ονόματα των νεκρών δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο τα αμερικανικά μέσα σημειώνουν ότι ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο φύλακας του τζαμιού, ο οποίος «θυσίασε τη ζωή του» για να σταματήσει την επίθεση.

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο

Το CNN περιγράφει πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με τις αρχές.

9:42 π.μ. Περίπου δύο ώρες πριν υπάρξουν αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών, η αστυνομία έλαβε κλήση από μια μητέρα, η οποία ανέφερε την εξαφάνιση του γιου της και ότι από το σπίτι της έλειπαν αρκετά από τα όπλα της καθώς και το αυτοκίνητό της, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουάλ.

Η μητέρα ανέφερε ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις και ότι βρισκόταν μαζί με ένα άλλο άτομο, ενώ και οι δύο ήταν ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής, πρόσθεσε ο Γουάλ.

9:42 π.μ. – 11:40 π.μ. Η αστυνομία αναβάθμισε την κατάσταση σε εκτίμηση ευρύτερης απειλής, με τους ερευνητές να χρησιμοποιούν συσκευές αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας για να εντοπίσουν τον γιο της γυναίκας που έκανε την καταγγελία και τον συνεργό του. Αστυνομικοί εστάλησαν επίσης στο Λύκειο Μάντισον λόγω πιθανής σύνδεσης με έναν από τους υπόπτους (του Κέιν Κλάρκ, όπως αναφέρει το NBC News).

11:43 π.μ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για ενεργό ένοπλο στο Ισλαμικό Κέντρο και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά ανταποκρίθηκαν αμέσως.

11:47 π.μ. Οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και εντόπισαν τρία θύματα νεκρά έξω από το τζαμί. Ξεκίνησαν επιχείρηση αντιμετώπισης ενεργού ενόπλου και εισήλθαν στο τζαμί και σε ένα παρακείμενο σχολείο. Πέρναγαν από δωμάτιο σε δωμάτιο, παραβιάζοντας πόρτες και αναζητώντας υπόπτους.

Περίπου την ίδια ώρα: Ένας κηπουρός δέχτηκε πυροβολισμό από ένα όχημα λίγα τετράγωνα μακριά από το Ισλαμικό Κέντρο. Μια σφαίρα φαίνεται να βρήκε το κράνος του κηπουρού και να του έσωσε τη ζωή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Λίγα λεπτά αργότερα: Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα με τους δύο ύποπτους άνδρες στο εσωτερικό του, και οι δύο ήταν νεκροί. Οι αρχές δήλωσαν αργότερα ότι οι ύποπτοι φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους από αυτοτραυματισμούς από πυροβολισμούς.

Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες – Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσιοποίησαν αμερικανικά ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media, οι ύποπτοι για την επίθεση είχαν μαζί τους μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨🇺🇸 New chilling details on the San Diego mosque attack… A gas container with an SS (Schutzstaffel) insignia was photographed outside the vehicle where the two suspects were found dead. Key details: -The SS gas container is consistent with neo-Nazi symbology -The mother of… https://t.co/8Owg50zKGc pic.twitter.com/8mLoIBrDLv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

Σύμφωνα με το CNN που επικαλείται αξιωματούχους, ένας από τους υπόπτους της ένοπλης επίθεσης πήρε ένα όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας που περιείχε αναφορές σχετικά με τη φυλετική υπεροχή.

Σε ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν γραμμένα μηνύματα μίσους.

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τι είχε γραφτεί πάνω στο όπλο, ωστόσο ο αρχηγός της δήλωσε ότι αυτά «κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα».

Πρόσθεσε ότι τα μηνύματα δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη απειλή προς το Ισλαμικό Κέντρο, λέγοντας ότι ήταν «πιο γενικά».

«Θυσίασε τη ζωή του» για να προστατέψει άλλους, δήλωσε φίλος του φύλακα

Ο φύλακας ασφαλείας, ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, ήταν πατέρας οκτώ παιδιών που νοιαζόταν βαθιά για την κοινότητά του και θυσίασε τη ζωή του για να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο τζαμί, δήλωσε ο φίλος του Σαμ Χαμίντε, όπως αναφέρει το CNN.

«Δεν ήταν απλώς ένας φύλακας», είπε o Χαμίντε. «Κάθε φορά που τον συναντούσες, πάντα σου χάριζε ένα χαμόγελο, πάντα σου μετέδιδε αυτή την ενέργεια ότι όλα είναι καλά, έχοντας αυτή την ισχυρή πίστη στον Θεό και δείχνοντας πάντα ευγένεια», πρόσθεσε.

Μέσα στο τζαμί λειτουργεί ένα σχολείο που καλύπτει τις τάξεις από το νηπιαγωγείο έως την τρίτη δημοτικού, ανέφερε ο Χαμίντε, του οποίου το μεσαίο παιδί βρισκόταν στην τάξη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Κάθε μέρα, ο φύλακας έτρεχε προς το αυτοκίνητο όταν ο Χαμίντε ή η σύζυγός του άφηναν το παιδί τους, είπε. Το πρωί της επίθεσης, ο φύλακας είπε στη σύζυγο του Χαμίντε: «Πες γεια στον Σαμ», είπε. «Δεν ήξερα ότι ήταν το αντίο του. Αυτό ήταν συντριπτικό».

Αφού τηλεφώνησε στη δασκάλα του παιδιού του, ο φύλακας ήταν ο δεύτερος στον οποίο τηλεφώνησε ο Χαμίντε μόλις έμαθε για τους πυροβολισμούς, όπως είπε.

«Ξέρω ότι ήξερε ότι θυσίαζε τη ζωή του για τα παιδιά», είπε ο Χαμίντε για τον φίλο του εδώ και τέσσερα χρόνια. «Γιατί αν δεν είχε δεχτεί εκείνη τη σφαίρα, θα ανέβαιναν εύκολα τις σκάλες», τόνισε.

«Απλώς το να ξέρεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του για να προστατεύσει τα παιδιά των άλλων, ώστε αυτοί να μπορούν να αγκαλιάσουν τα δικά τους, αλλά που τελικά πρέπει να γυρίσει σπίτι για να τον θάψουν τα δικά του παιδιά, αυτό πονάει», κατέληξε.