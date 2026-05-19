NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)

Καλύτερο… ορεκτικό για το τι θα ακολουθήσει στους τελικούς της Δύσης στο NBA, σε μια σειρά ανάμεσα σε δύο ομάδες νέες σε ηλικία και γεμάτες ταλέντο που πιθανώς ξεκινούν μια από τις μεγαλύτερες κόντρες στην Ιστορία, δεν θα μπορούσε να υπάρξει!

Τα ξημερώματα της Τρίτης (19/5) οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έδωσαν μια αδιανόητη μπασκετική παράσταση στο «Paycom Center», που βρήκε τελικά νικητές τους πρώτους με 122-115, μετά από δύο παρατάσεις! Το ματς, τα είχε στην κυριολεξία… όλα: Απίθανα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν, τρομερό -ομαδικό- μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, αλλά και συγκλονιστικά ατομικά plays από ορισμένους από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή -αν όχι γενικά τους δύο καλύτερους!

Τελικά, αυτοί που χαμογέλασαν και πήραν τον πόλεμο των λεπτομερειών ήταν οι Σπερς του «εξωγήινου» Βίκτορ Γουεμπανιάμα, κάνοντας το 1-0 με break στην έδρα των πρωταθλητών και αναγκάζοντας τον back-to-back MVP, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, να μην χαρεί όσο θα ήθελε τη μέρα που παρέλαβε το δεύτερο βραβείο «Μάικλ Τζόρνταν» της καριέρας του.

SGA receives his 2nd MVP trophy ahead of Game 1 of the WCF 🏆 Back-to-back 🌩️ (via @NBA) pic.twitter.com/gxyxPYCCBl — Bleacher Report (@BleacherReport) May 19, 2026

Το ματς ήταν εξαιρετικό από κάθε άποψη καθ’ όλη τη διάρκειά του, ωστόσο ειδικά το φινάλε ήταν μια διαφήμιση του σπορ και του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, Γουεμπανιάμα και Γκίλτζεους-Αλεξάντερ… αντάλλαξαν καλάθια, ο MVP ήταν ο τελευταίος που σκόραρε στο 101-101, με τον Γάλλο να έχει την τελευταία επίθεση αλλά να κόβεται από τον Τσετ Χόλγκρεμ σε νεκρό χρόνο!

“28 FEET FROM YOUR 7-FOOT-4 CENTER. NOTHING BUT CASH MONEY.” Reggie Miller on Wemby’s UNREAL game-tying triple in overtime! Spurs win Game 1 in Oklahoma City 🍿 https://t.co/YadpPL6D4Y pic.twitter.com/EhnogoV96u — NBA (@NBA) May 19, 2026

Στην πρώτη παράταση, η… παράσταση συνεχίστηκε, με τον «Γουέμπι» να αναγκάζει το δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο με απίθανο τρίποντο από τα 10 μέτρα και τον Άλεξ Καρούζο να καθαρίζει και την τελευταία άμυνα. Στη δεύτερη παράταση, ένα γκολ-φάουλ του Ντίλαν Χάρπερ έκανε τη διαφορά και έτσι οι Σπερς έφυγαν νικητές από την Οκλαχόμα.

CHET’S BLOCK TO FORCE OT. WEMBY’S TRIPLE TO TIE THE GAME AT 108. AC’S DEFENSE TO FORCE 2OT. HARPER’S AND-1 IN 2OT. SPURS-THUNDER GAME 1 TONIGHT 🤯🤯 pic.twitter.com/nJ8Dev4iql — NBA (@NBA) May 19, 2026

Για τους ηττημένους, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ για τους νικητές, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε -μεταξύ άλλων- 41 πόντους, 24 ριμπάουντ και 3 ασίστ!

Και κάπου εκεί, με την εμφάνιση του Γάλλου ψηλού, αρχίζουν τα ρεκόρ…

Τα απίθανα ρεκόρ από Γουεμπανιάμα και Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατέβασαν τη νεαρότερη βασική πεντάδα στην ιστορία των τελικών Δύσης / Ανατολής του NBA, με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη και 346 μέρες: Χάρπερ 20, Καστλ 21, Βασέλ 25, Σαμπάνι 24, Γουεμπανιάμα 22.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Game 1 των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA πέτυχε τα εξής:

-έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA από όταν άρχισαν να καταγράφονται όλα τα στατιστικά, που έχει τουλάχιστον 40 πόντους, 20 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε αγώνα τελικών Περιφέρειας.

Victor Wembanyama is the FIRST player in the play-by-play era to have 40+ PTS, 20+ REB, 1+ STL and 2+ BLK in an NBA Conference Finals game. — NBA Box Scorigami & Statigami (@nbaboxscorigami) May 19, 2026

-σε ηλικία 22 ετών και 134 ημερών έγινε ο νεότερος στην ιστορία του NBA που καταγράφει 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα playoff, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος το είχε καταφέρει σε ηλικία 22 ετών και 352 ημερών, όταν ακόμη είχε το όνομα με το οποίο γεννήθηκε (Λου Άλσιντορ).

Victor Wembanyama (22 years, 134 days) passes Lew Alcindor (22 years, 352 days) as the youngest player with 40 points and 20 rebounds in a playoff game😲 pic.twitter.com/jLTFTsUgZS — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 19, 2026

-έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σαν Αντόνιο Σπερς που καταγράφει τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα playoff, μετά τον «Ναύαρχο», Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο οποίος είχε 40/21 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς το 1996, 30 χρόνια πριν.

Victor Wembanyama is the second player in Spurs history to have 40 points and 20 rebounds in a Playoff game. David Robinson had 40/21 against Phoenix in 1996. — Jordan Howenstine (@AirlessJordan) May 19, 2026

-έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ στο πρώτο του παιχνίδι τελικών Περιφέρειας, μετά τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε 42/29 το 1960.

Victor Wembanyama is the first player to have 30+ points and 20+ rebounds in his first-ever Conference Finals game since Wilt Chamberlain had 42/29 in 1960.@EliasSports — Jordan Howenstine (@AirlessJordan) May 19, 2026

Από την πλευρά του, ο Ντίλαν Χάρπερ έγινε ο πρώτος ρούκι στην ιστορία του NBA που έχει σε αγώνα playoff τουλάχιστον 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 7 κλεψίματα. Μέχρι αυτό το ματς, μόλις ένας είχε 20/10/5/5 σε αυτές τις στατιστικές κατηγορίες, ο θρύλος Μάτζικ Τζόνσον, το 1980.

Dylan Harper stepped up in his starting role in Game 1 😤 24 PTS

11 REB

7 STL

6 AST Let the ROOK COOK 👨‍🍳 pic.twitter.com/yIHvwn4uYm — Bleacher Report (@BleacherReport) May 19, 2026

DYLAN HARPER (24 PTS, 11 REB, 6 AST, 7 STL) joins Magic Johnson (2x) as the only rookies since 1973–74 (first season steals were fully recorded) to record 15+ PTS, 5+ REB, and 5+ STL in a Conference Finals game!@spurs take a 1-0 series lead in the Western Conference Finals 🔥 pic.twitter.com/nEvTsGTOMa — NBA (@NBA) May 19, 2026

Dylan Harper is the first rookie in NBA Playoffs history to have a game with 20+ points, 10+ rebounds, 5+ assists and 7+ steals. — Jordan Howenstine (@AirlessJordan) May 19, 2026

Το τρίο Γουεμπανιάμα, Καστλ και Χάρπερ έγινε το πρώτο στην ιστορία του NBA που καταγράφει double-double σε αγώνα playoff ενώ όλοι είναι κάτω των 22.