19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Πάει Μουντιάλ ο Νειμάρ: Ο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας (pic)
Ποδόσφαιρο 19 Μαΐου 2026, 09:21

Πάει Μουντιάλ ο Νειμάρ: Ο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας (pic)

Με τον... τελευταίο εν ενεργεία θρύλο της, τον Νεϊμάρ, θα πάει τελικά η Βραζιλία στο Μουντιάλ, αφού ο Κάρλο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή για τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Είχε συζητηθεί πολύ το προηγούμενο διάστημα, το αν ο Νεϊμαρ θα βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει του Μουντιάλ 2026 που θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Τελικά, ο Κάρλο Αντσελότι δεν χάλασε το χατίρι σε κανέναν στη χώρα του καφέ και επέλεξε τον έμπειρο σταρ στην αποστολής της «σελεσάο», στο πιθανότατα τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Σε ηλικία 34 ετών ο επιθετικός της Σάντος, ταλαιπωρήθηκε έντονα από διαδοχικούς τραυματισμούς και έμεινε μακρυά από τον καλό αγωνιστικό εαυτό του, όμως ο Ιταλός προπονητής της «σελεσάο», τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που λογικά θα είναι και η τελευταία για τον Νεϊμάρ.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ, σε 128 συμμετοχές) θα αγωνιστεί στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από αυτά του 2014, του 2018 και του 2022. Το όνομα του Νεϊμάρ έγινε δεκτό με παρατεταμένες και ενθουσιώδεις επευφημίες από τους θεατές στην μεγάλη αίθουσα όπου ο προπονητής ανακοίνωσε την ομάδα του, μετά από μια μεγάλη τελετή, σε τέτοιο βαθμό που ο Αντσελότι αναγκάστηκε να σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσει να απαριθμεί τους παίκτες.

Επιστρέφοντας πέρυσι στην Σάντος, την ομάδα των παιδικών του χρόνων, ο Νεϊμάρ δεν είχε κληθεί ποτέ στην εθνική ομάδα από τότε που ο Αντσελότι ανέλαβε ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας τον Μάιο του 2025.

Ο τελευταίος αγώνας του με τη φανέλα των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών χρονολογείται στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης, γεγονός που τον άφησε εκτός για αρκετούς μήνες. Μετά από δύο σχεδόν χαμένα χρόνια στην Αλ-Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, ο Νεϊμάρ εντάχθηκε στη Σάντος το 2025, όπου, παρά τις πολυάριθμες σωματικές δυσκολίες, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία την περασμένη σεζόν, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ίδιο αριστερό γόνατο στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Σωματικά, νιώθω πολύ καλά», δήλωσε ο Νεϊμάρ στον Τύπο την Κυριακή μετά την ήττα της ομάδας του στο πρωτάθλημα από την Κοριτίμπα (3-0) και πρόσθεσε: «Έκανα το καλύτερο δυνατό και δεν ήταν εύκολο». Δούλεψα σκληρά, σιωπηλά, υποφέροντας από αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι για εμένα».

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Νεϊμάρ. Επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Σάντος μέχρι το τέλος του 2026, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να αποσυρθεί στο τέλος του έτους.

Η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας:

Τερματοφύλακες: Άλισον, Έντερσον, Γουέβερτον

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ιμπάνιες, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιος, Γουέσλεϊ

Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά

Επιθετικοί: Έντρικ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ράγιαν, Βινίσιους

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

