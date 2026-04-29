Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

Σε «σήριαλ» έχει εξελιχθεί το αν τελικά ο Κάρλο Αντσελότι θα συμπεριλάβει στις κλήσεις του για την Εθνική Βραζιλίας τον Νεϊμάρ για το προσεχές Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Στα 33 του ο Νεϊμάρ αγωνίζεται στην ιστορική Σάντος, η οποία όμως μάχεται για την αποφυγή του υποβιβασμού της, με τον άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα και της Παρί να δέχεται σκληρή κριτική για την απόδοσή του. Αυτό, σε συνδυασμό με τους αρκετούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει σε όλη την καριέρα του, τον έχουν φέρει σε δυσμενή θέση όσον αφορά τις πιθανότητες που έχει να κληθεί στις τελικές επιλογές της «Σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές πάντως τάσσονται υπέρ της κλήσης του Νεϊμάρ, τονίζοντας ότι «παίκτες τέτοια κλάσης και τέτοιου ποδοσφαιρικού ταλέντου δεν θα πρέπει να λείπουν από ένα Μουντιάλ γιατί προσφέρουν θέαμα».

Από την άλλοι οι φίλαθλοι είναι διχασμένοι με άλλους να τον θέλουν και άλλους να υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει τη Βραζιλία, ειδικά σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι η κορυφαία διοργάνωση που υπάρχει σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

Στο μεταξύ ο προπονητής των «Καριόκας» συνάντησε στον δρόμο δύο φιλάθλους που όπως φαίνεται είναι υπέρ του Νεϊμάρ. Στην ερώτηση του ενός για το αν τελικά καλέσει τον έμπειρο ποδοσφαιριστή, ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε άμεσα και αυθόρμητα «ναι!».

«Θα μου κάνετε τη χάρη να καλέσετε τον Νεϊμάρ στην Εθνική;», ρώτησε ο ένας από τους δύο με τον Αντσελότι χωρίς να χάσει το χαμόγελό του να τους απαντά: «Φυσικά!».

Μένει να φανεί αν ο Ιταλός τεχνικός απάντησε με ειλικρίνεια, ή η καταφατική απάντησή του ήταν μια… ντρίπλα α λα Νείμάρ προκειμένου να αποφύγει τον σάλο που θα γινόταν σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.

Πάντως η επίσημη ανακοίνωση για τις τελικές κλήσεις θα γίνει στις 18 Μαΐου…