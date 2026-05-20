Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Η Φενέρμπαχτσε αναχώρησε εν μέσω αποθέωσης για την Αθήνα, εκεί όπου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το «στέμμα» της Euroleague, το οποίο κατέκτησε πέρσι στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Λίγο πριν την αναχώρηση, ο Τσέμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής ομάδας προχώρησε σε δηλώσεις υπογράμμισε ότι σέβεται τον Ολυμπιακό και τόνισε πως εκτιμά ότι θα βρεθούν πάνω από 4.000 οπαδοί στο T-Center για να στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

Θυμίζουμε ότι οι Τούρκοι θα κοντραριστούν με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (22/5, 18:00) με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τσιρίτσι για τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε που θα βρεθούν στο T-Center

«Ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, τους σεβόμαστε. Παίζουν επίσης στην Ελλάδα. Θα παίξουν με την υποστήριξη 8-9 χιλιάδων φιλάθλων τους. Εμείς περιμένουμε ότι θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες που θα μας υποστηρίζουν.

Νομίζω ότι είναι ένας επαρκής αριθμός. Ευχόμαστε επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές».