Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι δύο επιστολές που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Η πρώτη εστάλη στις 24 Απριλίου 2026, αμέσως μετά την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα και η δεύτερη την 19η Μαΐου αφού η EPPO ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για την προτεινόμενη τροπολογία σχετικά με την «επιτάχυνση» της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την τροπολογία που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο – μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας που έχουν γίνει με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δεύτερη επιστολή Κοβέσι

Η τροπολογία η οποία έγινε δεκτή «κατά πλειοψηφία», με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου για την Αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, εγείρει ενστάσεις με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα, να διευκρινίζει ότι «επ’ ουδενί επηρεάζει την αρμοδιότητα του ανακριτή για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο νόμο 4786 του 2021».

Ωστόσο, κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα», σύμφωνα με την επιστολή της 19ης Μαΐου που δεν κρύβει την ανησυχία της EPPO.

Με το θέμα να λαμβάνει διαστάσεις ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, ανέφερε μεν ότι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν ενήμερη για τη ρύθμιση, διευκρίνισε όμως πως προχώρησε στην κατάθεση νομοτεχνικής βελτίωσης μετά την επιστολή της 19ης Μαΐου «για να μην μείνει καμία αμφιβολία» και υπογράμμισε πως «τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως «η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η πρώτη επιστολή Κοβέσι

Στην πρώτη επιστολή η EPPO υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων που ενεργούν ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικού επιπέδου δικαιοδοσίας. Λόγω της ελληνικής νομοθεσίας αναγκάζονται πολλοί Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς να διερευνούν την ίδια υπόθεση σε διαφορετικά επίπεδα δικαιοδοσίας, γεγονός που δημιουργεί περιττές καθυστερήσεις και διπλό έργο.

Αποκαλύπτει ότι το υπουργείο είχε δηλώσει πρόθυμο να τροποποιήσει τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας «ώστε να μπορούν οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς να εκτελούν την αποστολή τους σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα δράσης τους στην Ελληνική Δημοκρατία».

Στην Αθήνα, «η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας και την περιθωριοποίησή της από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας», σχολίαζε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.