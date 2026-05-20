Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
Go Fun 20 Μαΐου 2026, 23:30

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Σε έναν θρίαμβο της μετα-πολιτικής που επιβεβαιώνει τις πιο σκοτεινές αναλύσεις για τη σύγχρονη pop κουλτούρα, η Αλεσάντρα Μουσολίνι αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του ιταλικού Big Brother των διασημοτήτων, το Grande Fratello VIP.

Η 63χρονη πρώην βουλευτής και εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι επικράτησε ανάμεσα σε 15 επώνυμους παίκτες μετά από 1.500 ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης στο Canale 5 της Mediaset.

Μετά από μια μαραθώνια τηλεοπτική συνύπαρξη, η Αλεσάντρα Μουσολίνι κατέκτησε την πρώτη θέση στο Grande Fratello VIP, ένα project που κυριαρχεί στην Ιταλία εδώ και μια δεκαετία.

«Η μετατροπή της Μουσολίνι σε pop είδωλο των ριαλιτι είναι η απόλυτη θριαμβευτική νίκη της μετα-πολιτικής»

Πανηγυρίζοντας τη νίκη της στον ιδιωτικό σταθμό Canale 5 (ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι), η Μουσολίνι έστειλε το δικό της μήνυμα:

«Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Η ίδια θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά, βάσει κανονισμού, θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μοντέλο, Ευρωβουλευτής, ριάλιτι σταρ

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι απασχολεί εδώ και χρόνια τα ιταλικά media. Kόρη του Ρομάνο Μουσολίνι, του μικρότερου γιου του δικτάτορα, και της Μαρία Σικολόνε, μικρότερης αδελφής της Σοφία Λόρεν, η Μουσολίνι πριν μπει στην πολιτική επιχείρησε να κάνει καριέρα ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε στην πολιτική σκηνή, διατελώντας μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των δύο σωμάτων του ιταλικού Κοινοβολίου.

Η πολιτική της γεωγραφία ξεκίνησε από ένα μικρό νεοφασιστικό, ακροδεξιό κόμμα, συνεχίστηκε στο Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ σήμερα είναι ενεργό στέλεχος της δεξιάς, λαϊκιστικής Λέγκα που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της Ιταλίας.

Η επικίνδυνη γοητεία της οικειότητας

Η νίκη της Μουσολίνι που ανάμεσα σε άλλα υπογράφει και βιβλίο για τον φασίστα δικτάτορα παππού της, έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Ιταλία.

Η εξέλιξη σχολιάστηκε στην καυστική ανάλυση της εφημερίδας Editoriale Domani, η οποία κάνει λόγο για ένα «τηλεοπτικό Ventennio», καταγγέλοντας τα media και το ρόλο της ιταλικής τηλεόρασης στο «να ξεπλένει και να κανονικοποιεί το φασιστικό παρελθόν μέσα από τη στρατηγική της trash ψυχαγωγίας».

Η συμμετοχή της Αλεσάντρα Μουσολίνι σε ριάλιτι τύπου Grande Fratello Vip με όρους ριάλιτι είναι ένα πολιτικό φαινόμενο και θλιβερό μοτίβο για την Domani.

Στην καυστική ανάλυση της η προοδευτική ιταλική εφημερίδα επιτίθεται στον ρόλο της ιταλικής τηλεόρασης να κανονικοποιεί ιστορικά και πολιτικά πρόσωπα της ακροδεξιάς μέσω της στρατηγικής της «οικειότητας» και της ψυχαγωγίας.

Το άρθρο αναλύει πώς η εγγονή του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι κατάφερε να μετατραπεί από μια πολωτική πολιτική φιγούρα σε μια συμπαθή, mainstream τηλεοπτική περσόνα, απογυμνώνοντας το επώνυμό της από το ιστορικό του βάρος.

«Το τηλεοπτικό Ventennio δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά με το τηλεκοντρόλ, μετατρέποντας το φασιστικό παρελθόν σε ακίνδυνο trash προϊόν»

Το άρθρο της Domani στέκεται επικριτικά απέναντι στον μηχανισμό της ιταλικής τηλεόρασης (τόσο της δημόσιας RAI όσο και της ιδιωτικής Mediaset), η οποία για χρόνια χρησιμοποιεί τη συνταγή του «εξανθρωπισμού» ακραίων προσωπικοτήτων.

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι αποτελεί το πιο επιτυχημένο παράδειγμα αυτής της τάσης. Συμμετέχοντας σε εκπομπές όπως το Ballando con le stelle (Dancing with the Stars) και το Grande Fratello Vip (Big Brother), η Μουσολίνι επανασυστήθηκε στα μάτια του κοινού.

Πλέον η Αλεσάντρα Μουσολίνι «δεν είναι η επιθετική νεοφασίστρια πολιτικός των ’90s και των ’00s, αλλά μια εκκεντρική, ενίοτε συμπαθής ‘θεία’ της διπλανής πόρτας».

«Όταν η πολιτική μνήμη αντικαθίσταται από το μελόδραμα, η ιστορία παύει να διδάσκει και αρχίζει να ψυχαγωγεί»

Ο όρος Ventennio του άρθρου αναφέρεται ιστορικά στην εικοσαετή φασιστική δικτατορία στην Ιταλία.

Η Domani χρησιμοποιεί τον όρο μεταφορικά για να περιγράψει την τελευταία εικοσαετία της ιταλικής τηλεόρασης, η οποία έχει επιβάλει μια πολιτισμική αμνησία.

Μέσα από την ασταμάτητη έκθεση σε ριάλιτι, οι θεατές εκπαιδεύονται να κρίνουν τους ανθρώπους με βάση το αν είναι «αυθεντικοί», «αυθόρμητοι» ή «διασκεδαστικοί» μέσα στο σπίτι του Big Brother, αγνοώντας το ιδεολογικό τους υπόβαθρο.

Έτσι, το επώνυμο «Μουσολίνι» χάνει την ιστορική, αιματηρή του φόρτιση και γίνεται απλώς ένα… brand name της showbiz.

Από την ακροδεξιά στο μελόδραμα

Η κριτική του άρθρου επικεντρώνεται στο πώς το trash τηλεοπτικό προϊόν καταφέρει να εξουδετερώνει τα πολιτικά αντανακλαστικά της κοινωνίας.

Η Μουσολίνι, κλαίγοντας μπροστά στις κάμερες για τις προσωπικές της δυσκολίες ή υπερασπιζόμενη (όπως έκανε πρόσφατα) τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, αποσυνδέεται πλήρως από το παρελθόν της.

Το Χόλιγουντ και η τηλεόραση, καταλήγει το άρθρο, έχουν καταφέρει αυτό που η ίδια η πολιτική δεν μπορούσε: να κάνουν το φασιστικό παρελθόν να μοιάζει με ένα μακρινό, σχεδόν γραφικό φόντο μιας σύγχρονης σαπουνόπερας.

Η εικόνα της Μουσολίνι να τσακώνεται, να γελάει ή να κλαίει μέσα στο σπίτι του Big Brother, αντικαθιστά την πολιτική μνήμη με το μελόδραμα.

Το ριάλιτι πέτυχε αυτό που η σκληρή πολιτική δεν μπορούσε σημειώνει η Alice Valeria Oliveri.

Να μετατρέψει την κληρονόμο της πιο σκοτεινής περιόδου της Ιταλίας σε ένα ακίνδυνο, mainstream και, πλέον, επίσημα νικηφόρο pop είδωλο.

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς
Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό της δολοφονίας ενός τρόφιμου από έναν άλλο στο Δαφνί, ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΨΝΑ, μιλά στο in για την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο το περιβάλλον του οποίου γίνεται επισφαλές για ασθενείς και εργαζόμενους.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

