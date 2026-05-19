Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τζον Τραβόλτα αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2026.

Ο 72χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό item τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε στο CNN και δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

«Οι σκηνοθέτες της παλιάς σχολής φορούσαν μπερέ και γυαλιά. Και σκέφτηκα, αυτό θα κάνω» είπε ο Τραβόλτα στο μέσο ενημέρωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Travolta (@johntravolta)

Μπερέδες σε όλα τα χρώματα

«Μεγάλη μέρα, μεγάλη βραδιά στις Κάννες. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε σαν λεζάντα σε ένα βίντεο στο Instagram καθώς έφτασε, αφού πιλόταρε το δικό του αεροπλάνο, στην πρεμιέρα της ταινίας Propeller One-Way Night Coach την Παρασκευή 15 Μαΐου, μαζί με την κόρη του Έλλα, 26 ετών, η οποία πρωταγωνιστεί ως αεροσυνοδός στην ταινία.

Στο βίντεο, φορούσε ένα μπλε ναυτικό μπερέ.

«Οι σκηνοθέτες της παλιάς σχολής φορούσαν μπερέ και γυαλιά. Και σκέφτηκα, αυτό θα κάνω» είπε ο Τραβόλτα

Πατέρας-κόρη

Αφού άλλαξε λουκ για την κύρια εκδήλωση, ο Τραβόλτα εντυπωσίασε με ένα κλασικό κοστούμι, αυτή τη φορά με ένα μπερέ σε χρώμα ελεφαντόδοντου, καθώς αυτός και η Έλλα περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για μια σπάνια στιγμή πατέρα-κόρης μπροστά στους φωτογράφους.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Grease» παραδέχτηκε στο CNN ότι υπάρχουν σίγουρα κάποιες εμφανίσεις του στο παρελθόν που δεν είναι και τόσο αξιομνημόνευτες.

Η έμπνευση

«Είμαι στον χώρο πάνω από 50 χρόνια και γυρίζω ταινίες, αλλά όταν κοιτάζω πίσω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις στιγμές» είπε.

«Και είπα: “Αυτή τη φορά είμαι σκηνοθέτης. Είσαι ηθοποιός, παίξε τον ρόλο του σκηνοθέτη. Φέρσου σαν σκηνοθέτης της παλιάς σχολής”» συνέχισε ο Τραβόλτα, προσθέτοντας ότι «έψαξε φωτογραφίες» ταλαντούχων σκηνοθετών που προηγήθηκαν του ίδιου.

Φόρος τιμής

Ο Τραβόλτα έκανε και τρίτη εμφάνιση με μπερέ κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης για την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», το Σάββατο 16 Μαΐου.

«Αποτίω φόρο τιμής στο επάγγελμα του σκηνοθέτη» δήλωσε ο πρωταγωνιστής του Hairspray στο CNN αναφερόμενος στις στιλιστικές του επιλογές στο κόκκινο χαλί. «Θα υποδυθώ λοιπόν τον ρόλο του σκηνοθέτη και, όταν κοιτάξω πίσω, θα ξέρω: “Α, εκεί ήταν το Propeller One-Way Night Coach, εκεί ήταν οι Κάννες, εκεί ήταν όταν κέρδισα το Χρυσό Φοίνικα”. Και θα το θυμάμαι πολύ ζωντανά».

Το βραβείο

Ο Τραβόλτα μίλησε επίσης για την έκπληξη του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα μέσω των κοινωνικών μέσων.

«Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος που κέρδισα ένα βραβείο!», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του στο Instagram, στην οποία χαμογελάει κρατώντας το βραβείο. «Για μένα, το βραβείο του Χρυσού Φοίκινα των Καννών πάντα αντιπροσώπευε την τέχνη στην καλύτερη μορφή της. Είναι μια εμπειρία που με κάνει να νιώθω ταπεινότητα».

Το στόρι

Η ταινία, η οποία θα αρχίσει να προβάλλεται παγκοσμίως στο Apple TV στις 29 Μαΐου, έχει εκτελεστικό παραγωγό τον Μαρκ Μαρατσίνι. Ακολουθεί τις περιπέτειες ενός νεαρού λάτρη της αεροπορίας, του Τζεφ, και της μητέρας του, καθώς ξεκινούν μια πτήση από την μια άκρη της χώρας στην άλλη με προορισμό το Χόλιγουντ, η οποία μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που θα αλλάξει τη ζωή τους, γεμάτο απρόσμενες στιγμές.

Το «Propeller One-Way Night Coach» είναι μια διασκευή του ομώνυμου παιδικού βιβλίου του Τραβόλτα από το 1997.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχικές Φωτό: REUTERS