Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Fizz 19 Μαΐου 2026, 12:20

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Έφη Αλεβίζου
Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Ο Τζον Τραβόλτα αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2026.

Ο 72χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό item τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε στο CNN και δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

«Οι σκηνοθέτες της παλιάς σχολής φορούσαν μπερέ και γυαλιά. Και σκέφτηκα, αυτό θα κάνω» είπε ο Τραβόλτα στο μέσο ενημέρωσης.

Μπερέδες σε όλα τα χρώματα

«Μεγάλη μέρα, μεγάλη βραδιά στις Κάννες. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε σαν λεζάντα σε ένα βίντεο στο Instagram καθώς έφτασε, αφού πιλόταρε το δικό του αεροπλάνο, στην πρεμιέρα της ταινίας Propeller One-Way Night Coach την Παρασκευή 15 Μαΐου, μαζί με την κόρη του Έλλα, 26 ετών, η οποία πρωταγωνιστεί ως αεροσυνοδός στην ταινία.

Στο βίντεο, φορούσε ένα μπλε ναυτικό μπερέ.

Ο Τζον Τραβόλτα φιλά την κόρη του και μέλος του καστ Έλλα Μπλου Τραβόλτα κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» (Vol de Nuit pour Los Angeles), η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ενότητας «Cannes Premiere» στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 16 Μαΐου 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Αφού άλλαξε λουκ για την κύρια εκδήλωση, ο Τραβόλτα εντυπωσίασε με ένα κλασικό κοστούμι, αυτή τη φορά με ένα μπερέ σε χρώμα ελεφαντόδοντου, καθώς αυτός και η Έλλα περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για μια σπάνια στιγμή πατέρα-κόρης μπροστά στους φωτογράφους.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Grease» παραδέχτηκε στο CNN ότι υπάρχουν σίγουρα κάποιες εμφανίσεις του στο παρελθόν που δεν είναι και τόσο αξιομνημόνευτες.

«Είμαι στον χώρο πάνω από 50 χρόνια και γυρίζω ταινίες, αλλά όταν κοιτάζω πίσω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις στιγμές» είπε.

«Και είπα: “Αυτή τη φορά είμαι σκηνοθέτης. Είσαι ηθοποιός, παίξε τον ρόλο του σκηνοθέτη. Φέρσου σαν σκηνοθέτης της παλιάς σχολής”» συνέχισε ο Τραβόλτα, προσθέτοντας ότι «έψαξε φωτογραφίες» ταλαντούχων σκηνοθετών που προηγήθηκαν του ίδιου.

Ο Τραβόλτα έκανε και τρίτη εμφάνιση με μπερέ κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης για την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», το Σάββατο 16 Μαΐου.

«Αποτίω φόρο τιμής στο επάγγελμα του σκηνοθέτη» δήλωσε ο πρωταγωνιστής του Hairspray στο CNN αναφερόμενος στις στιλιστικές του επιλογές στο κόκκινο χαλί. «Θα υποδυθώ λοιπόν τον ρόλο του σκηνοθέτη και, όταν κοιτάξω πίσω, θα ξέρω: “Α, εκεί ήταν το Propeller One-Way Night Coach, εκεί ήταν οι Κάννες, εκεί ήταν όταν κέρδισα το Χρυσό Φοίνικα”. Και θα το θυμάμαι πολύ ζωντανά».

Ο Τραβόλτα μίλησε επίσης για την έκπληξη του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα μέσω των κοινωνικών μέσων.

«Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος που κέρδισα ένα βραβείο!», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του στο Instagram, στην οποία χαμογελάει κρατώντας το βραβείο. «Για μένα, το βραβείο του Χρυσού Φοίκινα των Καννών πάντα αντιπροσώπευε την τέχνη στην καλύτερη μορφή της. Είναι μια εμπειρία που με κάνει να νιώθω ταπεινότητα».

Η ταινία, η οποία θα αρχίσει να προβάλλεται παγκοσμίως στο Apple TV στις 29 Μαΐου, έχει εκτελεστικό παραγωγό τον Μαρκ Μαρατσίνι. Ακολουθεί τις περιπέτειες ενός νεαρού λάτρη της αεροπορίας, του Τζεφ, και της μητέρας του, καθώς ξεκινούν μια πτήση από την μια άκρη της χώρας στην άλλη με προορισμό το Χόλιγουντ, η οποία μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που θα αλλάξει τη ζωή τους, γεμάτο απρόσμενες στιγμές.

Το «Propeller One-Way Night Coach» είναι μια διασκευή του ομώνυμου παιδικού βιβλίου του Τραβόλτα από το 1997.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχικές Φωτό: REUTERS

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
💰 19.05.26

Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

