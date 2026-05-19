Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 13:13

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) δήλωσε την Τρίτη 19 Μαΐου ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους από τη Λετονία, ισχυριζόμενη ότι υπάρχει κλιμάκωση της εμπλοκής χωρών της Βαλτικής.

Σε ανακοίνωσή της, η SVR ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές αρχές επιδιώκουν να αποδείξουν στους Ευρωπαίους υποστηρικτές τους ότι η χώρα διατηρεί στρατιωτική ικανότητα και μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί ζημιά στην οικονομία της Ρωσίας.

«Το καθεστώς του Β. Ζελένσκι είναι αποφασισμένο με κάθε τρόπο να αποδείξει στους ιδεολογικούς και οικονομικούς προστάτες του στην Ευρώπη τη διατήρηση του μαχητικού δυναμικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ικανότητά τους να προκαλούν ζημιά στη ρωσική οικονομία. Με βάση αυτό, η διοίκηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια σειρά από νέες τρομοκρατικές επιθέσεις σε περιοχές των μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η SVR.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να προετοιμάζουν ένα νέο κύμα επιθέσεων στις περιοχές των μετόπισθεν της Ρωσίας, πέρα ​​από τη χρησιμοποίηση των εναέριων διαδρομών των χωρών της Βαλτικής.

Η Λετονία συμφώνησε

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, το Κίεβο δεν σκοπεύει να περιοριστεί στη χρήση των αεροπορικών διαδρόμων που παρέχονται στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις από τις χώρες της Βαλτικής. Σχεδιάζεται επίσης η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το έδαφος αυτών των κρατών. Ο υπολογισμός είναι ότι τέτοιες τακτικές θα μειώσουν σημαντικά τον χρόνο πτήσης προς τους στόχους και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των τρομοκρατικών επιθέσεων», ανέφερε η δήλωση.

Η SVR ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η Λετονία συμφώνησε να υποστηρίξει την επιχείρηση παρά τις ανησυχίες για πιθανά αντίποινα.

Αντίποινα

«Παρά τις ανησυχίες της λετονικής πλευράς για το ενδεχόμενο να γίνει στόχος αντιποίνων από τη Μόσχα, οι αρχές του Κιέβου έπεισαν τη Ρίγα να συμφωνήσει στην επιχείρηση. Οι Ουκρανοί τόνισαν ότι θα ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία εκτόξευσης των UAV. (…) Στρατιώτες των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων έχουν ήδη σταλεί στη Λετονία. Βρίσκονται στις λετονικές στρατιωτικές βάσεις «Adazi», «Selia», «Lielvarde», «Daugavpils» και «Jekabpils»», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες και τόνισε ότι τα σύγχρονα συστήματα πληροφοριών είναι ικανά να εντοπίζουν σημεία εκτόξευσης.

«Μόνο συμπάθεια μπορεί κανείς να εκφράσει την αφέλεια των λετονών ηγετών. Τα σύγχρονα εργαλεία πληροφοριών καθιστούν δυνατό τον αξιόπιστο προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων εκτόξευσης UAV.

Αξιόπιστα δεδομένα μπορούν επίσης να ληφθούν μελετώντας τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως συνέβη με την προσπάθεια της Ουκρανίας να επιτεθεί στην κατοικία του Ρώσου προέδρου τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Αξίζει επίσης να υπενθυμιστεί ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στο λετονικό έδαφος είναι γνωστές και η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από δίκαιη τιμωρία», ανέφερε το SVR.

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; - Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Αιματηρό περιστατικό στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στην Ισπανία - Ο δράστης που αναζητούνταν παραδόθηκε σήμερα στις αρχες

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς έγινε η επίθεση 19.05.26

«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Ιαπωνία: Φοβάται την έλλειψη νάφθας – Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;
«Παραμείνετε ψύχραιμοι»: Η Ιαπωνία φοβάται την έλλειψη νάφθας - Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;

Λίγοι είχαν ακούσει για τη νάφθα και λίγοι ήταν επίσης όσοι γνώριζαν τι είναι. Οι ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ την έφεραν στην επιφάνεια

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων

Το κόστος ζωής στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος στέγασης. Όταν τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά κοινωνικών κατοικιών.

Ιράν: Ο Τραμπ θέτει μόνος του προθεσμίες και μετά τις ακυρώνει – Απάντηση στην «αναστολή επίθεσης»
«Μόνος του θέτει προθεσμίες, μόνος του τις ακυρώνει» - Η αντίδραση του Ιράν στην «αναστολή επίθεσης» από τον Τραμπ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεσή του στο Ιράν μετά από συζητήσεις με ηγέτες του Κόλπου - «Θα τους αναγκάσουμε να παραδοθούν» λέει η Τεχεράνη

Ρωσία – Κίνα: Αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας – Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι
Αλληλοϋποστήριξη Ρωσίας και Κίνας σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας - Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι

Ρωσία και Κίνα είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν σε μία σειρά από τομείς κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή - Το μήνυμα Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Σι

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία

Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»

«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

