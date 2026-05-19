19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Πόσo κοστίζει η κατοικία των 8 δωματίων του Γουίλιαμ και της Κέιτ;
Ναι, τι; 19 Μαΐου 2026, 13:10

Η εφημερίδα The Times αποκάλυψαν το ετήσιο ποσό που καταβάλλουν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ στην βασιλική κατοικία στο Forest Lodge

Ήταν το φθινόπωρο του 2025 όταν πήραν την απόφαση να πάνε κόντρα στο πρωτόκολλο και να μετακομίσουν στη δική τους κατοικία. Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ αποφάσισαν πως στο Forest Lodge, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το Κάστρο του Ουίνδσορ, θα έβρισκαν τη γαλήνη που ήθελαν, χωρίς να παραμελούν τα καθήκοντά τους.

Τώρα, περίπου επτά μήνες μετά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι οικονομικές λεπτομέρειες που αφορούν τη βασιλική κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Times, το οποίο βασίζεται σε επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 14 Μαΐου, το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλουν ανέρχεται στις 307.500 λίρες (περίπου 352.000 ευρώ).

Στα σχετικά έγγραφα, ως δικαιούχοι της 20ετούς μίσθωσης η οποία υπεγράφη τον Ιούλιο του 2025, αναγράφονται ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Το ποσό φέρεται να είναι περίπου 100.000 λίρες υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που πλήρωνε ο προηγούμενος ενοικιαστής της έπαυλης.

Σίγουρα, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά όταν μιλάμε για τον μελλοντικό βασιλιά της Αγγλίας, τότε δεν μοιάζει τόσο εντυπωσιακό το ποσό. Άλλωστε, 10.000 ευρώ τον χρόνο δίνουμε για ένα δυάρι στην Κυψέλη, αν το καλοσκεφτείς.

Πηγές από το περιβάλλον του παλατιού αναφέρουν οτι το ζεύγος προτίθεται να παραμείνει στην ιστορική γεωργιανή έπαυλη ακόμα και μετά την ενθρόνιση του Γουίλιαμ. Εκεί ζουν μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Η κατοικία περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια ενώ υπάρχουν δύο μικρότερα σπίτια για το προσωπικό, όπως αναφέρει το People.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Crown Estate τον περασμένο Δεκέμβριο, η μίσθωση του ζευγαριού για το Forest Lodge καθορίστηκε με βάση «τις τιμές της ελεύθερης αγοράς», ενώ επιστρατεύτηκαν δύο ανεξάρτητοι εκτιμητές για την αξιολόγηση του ακινήτου. Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις συζητήσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από τον πρώην πρίγκιπα ‘Αντριου και το Royal Lodge, όπου σύμφωνα με βρετανικά μέσα δεν καταβαλλόταν ενοίκιο επί δεκαετίες.

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Business
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Yπήρχε λόγος 19.05.26

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Έφη Αλεβίζου
Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
💰 19.05.26

Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
(Περίπου) τέλος 18.05.26

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Σύνταξη
Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Εξομολογήσεις 18.05.26

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Άκης Στρατόπουλος
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

Σύνταξη
«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Σύνταξη
Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Ελλάδα 19.05.26 Upd: 14:19

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Τραγική κατάσταση 19.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Σύνταξη
Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Σύνταξη
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

