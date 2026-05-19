Ήταν το φθινόπωρο του 2025 όταν πήραν την απόφαση να πάνε κόντρα στο πρωτόκολλο και να μετακομίσουν στη δική τους κατοικία. Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ αποφάσισαν πως στο Forest Lodge, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το Κάστρο του Ουίνδσορ, θα έβρισκαν τη γαλήνη που ήθελαν, χωρίς να παραμελούν τα καθήκοντά τους.

Τώρα, περίπου επτά μήνες μετά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι οικονομικές λεπτομέρειες που αφορούν τη βασιλική κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Times, το οποίο βασίζεται σε επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 14 Μαΐου, το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλουν ανέρχεται στις 307.500 λίρες (περίπου 352.000 ευρώ).

Στα σχετικά έγγραφα, ως δικαιούχοι της 20ετούς μίσθωσης η οποία υπεγράφη τον Ιούλιο του 2025, αναγράφονται ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Το ποσό φέρεται να είναι περίπου 100.000 λίρες υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που πλήρωνε ο προηγούμενος ενοικιαστής της έπαυλης.

Σίγουρα, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά όταν μιλάμε για τον μελλοντικό βασιλιά της Αγγλίας, τότε δεν μοιάζει τόσο εντυπωσιακό το ποσό. Άλλωστε, 10.000 ευρώ τον χρόνο δίνουμε για ένα δυάρι στην Κυψέλη, αν το καλοσκεφτείς.

Πηγές από το περιβάλλον του παλατιού αναφέρουν οτι το ζεύγος προτίθεται να παραμείνει στην ιστορική γεωργιανή έπαυλη ακόμα και μετά την ενθρόνιση του Γουίλιαμ. Εκεί ζουν μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Η κατοικία περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια ενώ υπάρχουν δύο μικρότερα σπίτια για το προσωπικό, όπως αναφέρει το People.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Crown Estate τον περασμένο Δεκέμβριο, η μίσθωση του ζευγαριού για το Forest Lodge καθορίστηκε με βάση «τις τιμές της ελεύθερης αγοράς», ενώ επιστρατεύτηκαν δύο ανεξάρτητοι εκτιμητές για την αξιολόγηση του ακινήτου. Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις συζητήσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από τον πρώην πρίγκιπα ‘Αντριου και το Royal Lodge, όπου σύμφωνα με βρετανικά μέσα δεν καταβαλλόταν ενοίκιο επί δεκαετίες.