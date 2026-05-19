Στην Ελλάδα έρχονται η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της – Ποιους θα συναντήσουν
Κατά την παραμονή της στην Αθήνα η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Από την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, η πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στην Αθήνα και την Κρήτη. Μάλιστα θα παραστεί και στις επετειακές εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης. Μαζί της θα είναι ο σύζυγός της, Σερ Τιμ Λώρενς.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βρετανικής Πρεσβείας «Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, επισκέπτεται την Αθήνα και τα Χανιά αυτή την εβδομάδα (Παρασκευή 22 – Κυριακή 24 Μαΐου 2026).
Το πρόγραμμα της επίσκεψης σε Αθήνα και Χανιά
Παρασκευή 22 Μαΐου – Αθήνα
Κατά την παραμονή της στην Αθήνα η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει συνάντηση με την Αυτού Εξοχότητα κ. Κωνσταντίνο Τασούλα Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Αργότερα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.
Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου – Χανιά
Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου η Πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ης και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.
Αργότερα θα παραστεί στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941. Στην αρχή της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ης Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.
Η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει απογόνους Κρητικών που είχαν λάβει μέρος στις μάχες του 1941 αλλά και Βρετανούς απόστρατους οι οποίοι έχουν πια επιλέξει την Κρήτη για δεύτερο σπίτι τους.
Την Κυριακή 24 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί στην Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και την παρέλαση Σημαιοφόρων των Παραδοσιακών Συλλόγων Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη διέλευση των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και να ξεναγηθεί στις αίθουσες που φιλοξενούνται εκθέματα σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης.
- Νέα Αριστερά: Βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά η άρνηση Τζαβέλλα – Η Βουλή δεν είναι πάρεργο
- Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
- Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
- Έμπολα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής
- ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
- Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
- Από πού κατάγεται το βαμβάκι; Γενετική μελέτη υφαίνει μια ιστορία χιλιετιών
- Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις