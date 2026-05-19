Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Τον Σεπτέμβριο του 2008, χιλιάδες εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, αρχικά, βρέθηκαν να μεταφέρουν την καριέρα τους σε ένα χαρτοκιβώτιο. Ήταν μια εικόνα-ορόσημο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, που είδε χιλιάδες επιχειρήσεις να χρεοκοπούν και εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους. Και σήμανε την αρχή μιας από τις μακρύτερες και βαθύτερες υφέσεις μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, μια σειρά προειδοποιητικών ενδείξεων αναβοσβήνουν στον πίνακα ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας, οδηγώντας ορισμένους να αναρωτιούνται αν βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη κατάρρευση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν;

Η προηγούμενη κρίση έστειλε σήμα έγκαιρης προειδοποίησης

Πριν από την κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονομία το 2008, υπήρχαν σήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε ορισμένα τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το 2007, οι επενδύσεις σε επικίνδυνα ενυπόθηκα δάνεια στις ΗΠΑ απέτυχαν, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων δυσκολεύονταν να πληρώσουν. Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονταν οι Bear Stearns, BNP Paribas και άλλες τράπεζες αναγκάστηκαν είτε να παγώσουν τη δυνατότητα των επενδυτών να αποσύρουν τα χρήματά τους, είτε να ρευστοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια.

Αυτά τα προβλήματα ήταν τα προειδοποιητικά σημάδια σε ένα χρηματοπιστωτικό τοπίο που αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίνδυνο. Καθώς η νευρικότητα εξαπλωνόταν, ακόμη και οι τράπεζες σταμάτησαν τελικά να δανείζουν μεταξύ τους από φόβο μήπως δεν πάρουν πίσω τα χρήματά τους, δημιουργώντας τη λεγόμενη «πιστωτική στενότητα». Αυτό προκάλεσε μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Αρκετά επενδυτικά κεφάλαια που χορηγούν δάνεια έχουν ανακοινώσει ζημίες ή έχουν περιορίσει τη δυνατότητα των επενδυτών να αποσύρουν τα χρήματά τους. Οι BlackRock, Blackstone, Apollo και Blue Owl έχουν όλες αντιμετωπίσει αιτήματα για αναλήψεις δισεκατομμυρίων από ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια – ιδρύματα που προσφέρουν μια εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών τραπεζών.

Οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές και οι βετεράνοι του χρηματοπιστωτικού τομέα αναγνωρίζουν τις ομοιότητες.

«Υποτιμάται ο κίνδυνος να ξεσπάσει μια νέα κρίση»

Η Σάρα Μπρίντεν είναι αναπληρώτρια διοικήτρια της Τράπεζας της Αγγλίας, με ειδική αρμοδιότητα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αναφέρει ότι ο νέος κόσμος των ιδιωτικών πιστώσεων έχει αναπτυχθεί ραγδαία, δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί από χρηματοπιστωτικές αντιξοότητες και δεν είναι καλά κατανοητός.

«Υπάρχουν αναμνήσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε αυτό που βλέπουμε τώρα», λέει. «Οι ιδιωτικές πιστώσεις έχουν αυξηθεί από το μηδέν σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 15 έως 20 χρόνια. Υπάρχει μόχλευση [δανεισμένα χρήματα], υπάρχει αδιαφάνεια, υπάρχει πολυπλοκότητα, υπάρχουν διασυνδέσεις με το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όλα αυτά μοιάζουν με όσα είδαμε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης».

Ανησυχεί επίσης ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων που δανείζουν τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια έχει το ίδιο δανειστεί, δημιουργώντας στρώματα χρέους που μπορούν να ενισχύσουν τυχόν ζημίες.

Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της γερμανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας Allianz και πρώην διευθύνων σύμβουλος της PIMCO, του μεγαλύτερου επενδυτή ομολόγων στον κόσμο, συμφωνεί ότι ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης υποτιμάται.

«Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες με το 2007 που με κρατούν ξύπνιο τη νύχτα», τονίζει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο BBC. Οι ομοιότητες αυτές είναι οι σαφείς ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες δεν εκτιμώνται όπως πρέπει».

Στην πραγματικότητα, εξηγεί, ήταν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις τράπεζες μετά την κρίση που οδήγησαν στη γέννηση αυτής της νέας αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων. Οι τράπεζες αναγκάστηκαν από τους νέους κανονισμούς να είναι πιο προσεκτικές, οπότε εμφανίστηκαν κεφάλαια που μιμούνταν τις τράπεζες για να καλύψουν το κενό.

«Ξαφνικά το σύστημα πλημμυρίζει από ιδιώτες πιστωτές που επιθυμούν να δώσουν χρήματα σε εταιρείες. Οι εταιρείες βλέπουν όλα αυτά τα διαθέσιμα χρήματα και, φυσικά, η υπερβολική ποσότητα χρημάτων οδηγεί τους ανθρώπους σε λάθη», υπογραμμίζει

Παρουσιάζει, μάλιστα, ένα τρομακτικό σενάριο: «Ξαφνικά, όλοι όσοι σου δανείζουν χρήματα θέλουν τα χρήματά τους πίσω ταυτόχρονα. Πριν το καταλάβεις, κάτι που ξεκίνησε ως μια πραγματικά καλή ιδέα εξελίσσεται σε κάτι που ενέχει κίνδυνο αστάθειας και, αντί να ωφελεί την οικονομία, στην πραγματικότητα, κινδυνεύει να της τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια».

Ωστόσο, ο Λάρι Φινκ, επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, της BlackRock, δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι δεν συμφωνεί με την άποψη πως η ιδιωτική πίστωση αποτελεί απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα που επηρεάζουν ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος της συνολικής αγοράς, όπως λέει.

Η ίδια η BlackRock είναι μία από τις πολλές εταιρείες που έχουν περιορίσει τις αναλήψεις από «νευρικούς» επενδυτές, από αμοιβαία κεφάλαια ιδιωτικών πιστώσεων. Ωστόσο, ο Φινκ είναι κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επαναληφθεί το χρηματοοικονομικό τραύμα που παρατηρήθηκε το 2007-08, καθώς πιστεύει πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα είναι πιο ασφαλή: «Δεν βλέπω καμία ομοιότητα – Μηδέν!».

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι έχουν παρομοιάσει τα τρέχοντα φαινόμενα στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων με μια «αργή έφοδο» σε τράπεζα. Μπορεί να μην βλέπετε ουρές έξω από τα καταστήματα της Northern Rock, όπως είδαμε το 2007, αλλά υπάρχει μια σειρά από ανθρώπους που θέλουν τα χρήματά τους πίσω.

Ενέργεια

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η ιστορία ενδέχεται να επαναλαμβάνεται είναι η ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας.

Αυτό ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στην κρίση του 2008. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ανέβηκε από περίπου 50 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του 2007 στα 100 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους – φτάνοντας τελικά στο υψηλότερο σημείο των 147 δολαρίων τον Ιούλιο του 2008. Η άνοδος αυτή οφειλόταν στην αυξανόμενη ζήτηση από την ταχέως αναπτυσσόμενη Κίνα, αλλά και εν μέρει στις γεωπολιτικές εντάσεις που αφορούσαν – και τότε – στο Ιράν.

Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέλθει σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, με προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσαν να ανέβουν ακόμη περισσότερο αν δεν υπάρξει ταχεία επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία έχει ουσιαστικά κλείσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του κόσμου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, χαρακτήρισε το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Ορμούζ ως «τη μεγαλύτερη κρίση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία», επιμένοντας ότι είναι «πιο σοβαρή» από τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις του 1973 (όταν ορισμένα αραβικά κράτη επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου στη Δύση), του 1979 (που προκλήθηκε από την ιρανική επανάσταση) και του 2022 (Ουκρανία) «συνολικά».

Αυτό το επίπεδο απαισιοδοξίας δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου. Αν και έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν, απέχουν αρκετά από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, όταν το πετρέλαιο έφτασε τα 147 δολάρια το βαρέλι (σε σημερινές τιμές, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 190 δολάρια το βαρέλι).

Και οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών ή κοντά σε αυτά – δεν υπάρχει καμία ομοιότητα με το πετρελαϊκό σοκ του 1973, το οποίο προκάλεσε πτώση κατά 40% στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές από το υψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο.

Τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομικοί αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν έναν άλλο κίνδυνο που προστίθεται στο κοκτέιλ των πιθανών κρίσεων.

Πάνω από 2 τρισ. δολάρια έχουν επενδυθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, σε αυτό που ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έχει ονομάσει «φρενίτιδα» και άλλοι έχουν περιγράψει ως «φούσκα».

Αυτό έχει οδηγήσει τις αποτιμήσεις ορισμένων γιγαντιαίων εταιρειών σε τέτοιο σημείο, ώστε το 37% της αξίας του κύριου χρηματιστηριακού δείκτη των ΗΠΑ, του S&P 500, να συγκεντρώνεται πλέον σε μόλις επτά εταιρείες (μεταξύ των οποίων η Nvidia, η Microsoft, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, και η Amazon, οι οποίες συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των εταιρειών που δαπανούν τα περισσότερα κεφάλαια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης).

Αυτό σημαίνει ότι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια, που παρακολουθούν δείκτες, επενδύουν ένα μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε το θέλουν είτε όχι.

Μια μεγάλη πώληση μετοχών αυτών των εταιρειών θα έπληττε τους αποταμιευτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών και συνταξιοδοτικών ταμείων, και αναπόφευκτα θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Η έκρηξη της φούσκας των dotcom, η οποία κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2000, συνέβαλε στην πρόκληση ύφεσης το 2001. Ο δείκτης NASDAQ, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έπεσε σχεδόν 80% μεταξύ Μαρτίου 2000 και Οκτωβρίου 2002, καταστρέφοντας δισεκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία. Αυτή η κατάρρευση των εταιρειών που βασίζονταν στο διαδίκτυο, οι τεράστιες απώλειες των επενδυτών και οι εκτεταμένες απολύσεις στον τομέα της τεχνολογίας προκάλεσαν μια ευρύτερη ύφεση στην οικονομία.

Μια χρηματοοικονομική πυρκαγιά

Υπάρχει επίσης το ερώτημα πόσο αποτελεσματικά θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να κατασβέσουν μια χρηματοοικονομική πυρκαγιά.

Το 2008, οι κυβερνήσεις κατάφεραν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο το χάος, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δημόσιων πόρων σε μεγάλες τράπεζες για να αποτρέψουν την κατάρρευσή τους και αυξάνοντας τις εγγυήσεις για τις τραπεζικές καταθέσεις, προκειμένου να αποτρέψουν τη μαζική απόσυρση καταθέσεων. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια, συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας συντονισμένης μείωσης το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες ότι αυτές οι επιλογές ενδέχεται να μην υπάρχουν πλέον.

Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν χρησιμοποιεί την αναλογία μιας πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει ξεμείνει από νερό. «Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες έπρεπε να ανταποκριθούν σε κρίση μετά από κρίση και, καθώς το έκαναν, εξάντλησαν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν», προειδοποιεί.

Αυτή η άποψη επαναλαμβάνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι πολλαπλές οικονομικές προκλήσεις του κόσμου έρχονται σε μια εποχή που «ο χώρος για την εφαρμογή πολιτικών έχει περιοριστεί».

Υπάρχει επίσης η κακή κατάσταση των διεθνών σχέσεων. Εν μέσω της κρίσης του 2008, οι εθνικοί ηγέτες συναντήθηκαν εκτάκτως πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας κρίσιμης συνάντησης στην Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο του 2008, όπου διαμόρφωσαν το σχέδιό τους για την έγχυση δισεκατομμυρίων στις τράπεζες, και μιας άλλης στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2009.

Όλα αυτά ενδέχεται να είναι πιο δύσκολα σήμερα, εν μέσω σημαντικών διαφωνιών μεταξύ των πλούσιων χωρών σχετικά με την εμπορική πολιτική, το ΝΑΤΟ, ακόμη και το καθεστώς της Γροιλανδίας.

Σε δημοσίευσή του νωρίτερα αυτό το μήνα σχετικά με τους κινδύνους μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι «η διεθνής συνεργασία είναι πιο αδύναμη» σήμερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το συμπέρασμα, ίσως, είναι ότι σε μια εποχή πολέμου στην Ευρώπη, εμπορικών πολέμων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και της πολιτικής «America First» του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποδειχθεί πιο δύσκολο για τις κυβερνήσεις να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως έκαναν το 2008.

Χρηματοοικονομικές αδυναμίες

Η Σάρα Μπριντεν από την Τράπεζα της Αγγλίας, ωστόσο, εκφράζει μια νότα αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να απορροφήσουν κλυδωνισμούς σε σύγκριση με το 2008.

Την καθησυχάζει το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι «πολύ πιο κεφαλαιοποιημένες σήμερα» – με άλλα λόγια, διαθέτουν υψηλότερα αποθέματα μετρητών, αντί να βασίζονται σε δανεισμένα χρήματα.

«Δεν νομίζω ότι αν βρεθούμε υπό πίεση, αυτή θα είναι της ίδιας κλίμακας», υποστηρίζει.

Ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν συμφωνεί – σε κάποιο βαθμό. «Δεν βρισκόμαστε ακριβώς στην κατάσταση του 2008, επειδή δεν πιστεύω ότι το τραπεζικό σύστημα, και κατά συνέπεια τα χρήματα των καταθετών και το σύστημα πληρωμών, διατρέχουν κίνδυνο. Βρισκόμαστε όμως σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή του 2008, στο βαθμό που το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε να επιδεινώσει τις οικονομικές αδυναμίες που θα μας οδηγήσουν σε ύφεση».

Και αν αυτό συμβεί, δεν έχει καμία αμφιβολία για το ποιος θα υποφέρει περισσότερο: «Οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αδυναμίες τείνουν να εκθέτουν τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Αυτά έχουν τη μικρότερη ανθεκτικότητα και τείνουν να πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά.

Ο Μπόμπι Σίγκουλ, καθηγητής Μαθηματικών, λέει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πλέον ακόμη πιο περίπλοκες και ότι ποτέ δεν ξέρεις τι δυσάρεστες εκπλήξεις κρύβονται κάτω από την επιφάνεια.

«Είναι σαν να μεταβιβάζεις χρηματοοικονομικά μέσα από το ένα άτομο στο άλλο, χωρίς να είσαι σίγουρος για το τι περιέχουν. Και νομίζω ότι η ανησυχία είναι πως, αν συμβεί κάτι, η κατάσταση κλιμακώνεται πολύ γρήγορα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και εκεί είναι που δεν θέλεις να είσαι ο τελευταίος που θα μείνει με το… πακέτο στα χέρια!».

Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για μια νέα κρίση;

Και η Ελλάδα; Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια πιθανή νέα οικονομική κρίση;

Σε σχέση με τις προηγούμενες κρίσεις, εξηγούν οικονομικοί αναλυτές, η Ελλάδα έχει σαφές δημοσιονομικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπισή της. Και αυτό, γιατί στην κρίση που ξέσπασε το 2009 στη χώρα μας είχαμε διψήφιο δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ενώ σήμερα έχουμε ένα μικρό δημοσιονομικό πλεόνασμα. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στις μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ακόμα και μετά το τέλος των μνημονίων…

Στο θέμα του δημόσιου χρέους, πάντως, η εικόνα είναι μικτή. Είναι μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ από ό,τι ήταν το 2009.Από την άλλη, είναι ρυθμισμένο και απέχουμε μία εξαετία από την αναγκαστική σταδιακή ανανέωσή του με όρους της αγοράς.

Ο μεγάλος κίνδυνος πλέον για την οικονομία είναι η διάρκεια της κρίσης. Το κόστος της ενέργειας μεταφέρεται πρώτα στις μεταφορές, μετά στη βιομηχανία, στη συνέχεια στο εμπόριο και τελικά στον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει οτι οι επιχειρήσεις λειτουργούν με αυξημένο κόστος και τα περιθώρια κέρδους περιορίζονται. Οι αποφάσεις για νέες επενδύσεις μετατίθενται χρονικά ή επαναξιολογούνται και η τραπεζική χρηματοδότηση γίνεται πιο επιλεκτική, όσο αυξάνεται το συνολικό ρίσκο.

Η κατανάλωση στην αγορά αρχίζει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια κόπωσης, ειδικά από την στιγμή που η ακρίβεια δεν περιορίζεται στην ενέργεια, αλλά διαχέεται σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η όποια αύξηση των μισθών δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως την απώλεια αγοραστικής δύναμης και το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να εμφανίζονται πολύ συγκρατημένοι. Σε αυτή την συγκυρία, η ανάπτυξη δεν θα βυθιστεί απότομα, αλλά θα παρουσιαστεί σταδιακή υποχώρηση.

Τελικά και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, το «στοίχημα» για την οικονομία παραμένει η διάρκεια. Η διατήρηση της ισορροπίας, η προστασία του εισοδήματος και η διαχείριση των περιορισμένων πόρων συνθέτουν ένα περιβάλλον συνεχούς επαναξιολόγησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται ανάλογα με την πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων.