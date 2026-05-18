Η Ευρώπη σκληραίνει τη μάχη κατά του ψηφιακού «μαύρου χρήματος»
Διεθνής Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 06:00

Η Ευρώπη σκληραίνει τη μάχη κατά του ψηφιακού «μαύρου χρήματος»

Νέο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ανοίγει τον δρόμο για πάγωμα ύποπτων συναλλαγών, κατασχέσεις crypto και δήμευση περιουσιών ακόμη και χωρίς ποινική καταδίκη

Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρώπη περνά σε μια νέα εποχή αυστηρού ελέγχου απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επεκτείνοντας πλέον τη μάχη και στον ψηφιακό κόσμο των κρυπτονομισμάτων, των online συναλλαγών και των εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση με μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές προεκτάσεις, οι υπουργοί Εξωτερικών των 46 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν νέο πρόσθετο πρωτόκολλο που ενισχύει δραστικά τις δυνατότητες εντοπισμού, παγώματος και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως απάντηση στη ραγδαία εξάπλωση ολοένα πιο σύνθετων διεθνών δικτύων οικονομικού εγκλήματος, τα οποία αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τις αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές πλατφόρμες και τα cryptoassets για να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.

Το νέο πρωτόκολλο εκσυγχρονίζει τη λεγόμενη «Σύμβαση της Βαρσοβίας», που αποτελεί βασικό νομικό εργαλείο της Ευρώπης κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις θεωρούνται πολύ πιο επιθετικές και εκτεταμένες σε σχέση με το παρελθόν.

Για πρώτη φορά, τα κράτη αποκτούν τη δυνατότητα να κατάσχουν όχι μόνο περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ενός καταδικασμένου προσώπου, εφόσον δικαστήριο εκτιμήσει ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Ακόμη πιο σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη για δυνατότητα δήμευσης χωρίς προηγούμενη ποινική καταδίκη. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, δικαστική αρχή θα μπορεί να διατάσσει την κατάσχεση ή δήμευσή τους ακόμη και πριν ολοκληρωθεί ποινική διαδικασία.

Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται και σε τρίτα πρόσωπα. Περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί σε άλλους θα μπορούν επίσης να δεσμεύονται ή να δημεύονται, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι ενήργησαν καλόπιστα και χωρίς γνώση της παράνομης προέλευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κρυπτονομίσματα και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι ευρωπαϊκές αρχές αποκτούν πλέον σημαντικά ενισχυμένες δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορίες από παρόχους υπηρεσιών cryptoassets και ψηφιακών πορτοφολιών.

Οι εθνικές μονάδες οικονομικών πληροφοριών θα μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν γρήγορα στοιχεία για λογαριασμούς, ιδιοκτήτες cryptoassets και ψηφιακές συναλλαγές μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων διασύνδεσης.

Η απόφαση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος των παράνομων ροών κεφαλαίων αξιοποιούσε το σχετικό κανονιστικό κενό και την πολυπλοκότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, κάθε χώρα θα υποχρεωθεί να δημιουργήσει δύο εξειδικευμένες κρατικές δομές: μία υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για τον εντοπισμό παράνομων κεφαλαίων και μία υπηρεσία διαχείρισης κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, υπεύθυνη για τη διατήρηση και αξιοποίηση των δεσμευμένων assets.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, Alain Berset, δήλωσε ότι τα παράνομα χρηματοοικονομικά δίκτυα υπονομεύουν τη δημοκρατία, τη δημόσια εμπιστοσύνη και το κράτος δικαίου, ειδικά σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ταχύτατες και δύσκολα ανιχνεύσιμες διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων.

«Με το νέο πρωτόκολλο, τα κράτη αποκτούν ισχυρότερα εργαλεία για να διαλύουν εγκληματικά δίκτυα, να προστατεύουν τα θύματα και να υπερασπίζονται τη δημοκρατία πέρα από σύνορα και τεχνολογίες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι μέρος των δεσμευμένων ή κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων θα μπορεί να επιστρέφεται στα θύματα οικονομικών εγκλημάτων ή να αξιοποιείται για κοινωνικούς και δημόσιους σκοπούς.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος, των ransomware επιθέσεων, της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων και της χρήσης crypto για ξέπλυμα χρήματος ή παραβίαση κυρώσεων.

Το νέο πρωτόκολλο θα ανοίξει επίσημα προς υπογραφή τον Οκτώβριο του 2026 στο Στρασβούργο και θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από τουλάχιστον πέντε χώρες, εκ των οποίων οι τρεις θα πρέπει να είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παρότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της ΕΕ, η συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ στη συμφωνία σημαίνει ότι οι νέοι κανόνες αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό και ψηφιακό οικοσύστημα.

Η Ευρώπη δείχνει πλέον αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τη νέα εποχή του οικονομικού εγκλήματος όχι μόνο με τραπεζικούς ελέγχους, αλλά και με πλήρη διείσδυση στον ψηφιακό κόσμο των crypto, των online wallets και των διεθνών ηλεκτρονικών δικτύων συναλλαγών.

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Μήνυμα από έλληνες ακτιβιστές

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

How Greece Is "Locking In" the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

