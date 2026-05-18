Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση
Κατευθυνόμενος πύραυλος χτύπησε το σπίτι τα μεσάνυχτα. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο Ουαέλ Αμπντί Χάλι και η κόρη του, Ρίμα. Αυτή ήταν η πέμπτη φονική επίθεση σε μία μόνο ημέρα.
Πυραυλικό πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έπληξε διαμέρισμα στον ανατολικό Λίβανο. Η επίθεση είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του.
Την είδηση μετέδωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι ένας κατευθυνόμενος πύραυλος χτύπησε το σπίτι τα μεσάνυχτα. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο Ουαέλ Αμπντί Χάλι και η κόρη του, Ρίμα.
المستهدَف في غارة بعلبك هو المسؤول بالجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم
The target of the airstrike in Baalbek was reportedly Wael Abdel Halim, a senior figure in Palestinian Islamic Jihad pic.twitter.com/2dyBNJQ8HR
— bentjnoob (@jnoubiyyi) May 17, 2026
Διασώστες αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια μετά την έκρηξη. Το κτίριο κατοικιών που έπληξε ο ισραηλινός πύραυλος βρίσκεται στην περιφέρεια της πόλης Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Ακόμη 5 νεκροί σε άλλα πλήγματα
Νωρίτερα, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σκότωσαν πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων δύο παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας.
Σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον Λίβανο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα, εκ των οποίων ένα παιδί σε κάθε περιοχή. Περίπου δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνισε το υπουργείο.
Νωρίτερα, επλήγησαν οι περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος. Επίθεση δέχθηκε, επίσης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η μικρή πόλη Σόχμορ στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.
Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκκένωσης χθες.
Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.
