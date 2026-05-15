Η νέα επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Ανίτα Oρμπαν επέκρινε χθες Πέμπτη τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις drones στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία (στη φωτογραφία αρχείου από το Facebook, επάνω, η Ανίτα Ορμπαν).

Η πολιτικός από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza ανέφερε μέσω Facebook ότι κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη και του είπε πως η ουγγρική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις επιθέσεις.

Η ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη, και καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις στην Υπερκαρπαθία

«Αναμένουμε (από τη Ρωσία) να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον αμάχων», υπογράμμισε.

Η ουγγρική μειονότητα στην Ουκρανία αριθμεί περισσότερους από 100.000 πολίτες, κυρίως στην Υπερκαρπαθία.

Η Ανίτα Ορμπαν, η οποία δεν έχει συγγένεια με τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν, ανέλαβε τα καθήκοντά της την Τρίτη.

Μετά τον θρίαμβο του κόμματος Tisza στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Πίτερ Μαγιάρ ανέλαβε το Σάββατο την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.

Το κεντροδεξιό κόμμα του νίκησε το δεξιό λαϊκιστικό Fidesz του Βίκτορ Ορμπαν με συντριπτική πλειοψηφία τον περασμένο μήνα, βάζοντας τέλος στη 16ετή διακυβέρνησή του.

Φιλικές σχέσεις

Ο προκάτοχός του δεν επέκρινε, σχεδόν ποτέ, τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Βίκτορ Ορμπαν και ο ΥΠΕΞ του, Πίτερ Σιγιάρτο, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ