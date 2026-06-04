Βρυξέλλες: Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια – Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό
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Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, κυρίως νέοι διαδηλωτές και φοιτητές, συγκεντρώθηκαν έξω από τον Κεντρικό Σταθμό στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, για να διαδηλώσουν κατά των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην Γαλλόφωνη Ομοσπονδία Βαλλονίας-Βρυξελλών (FWB), με συγκρούσεις και αναταραχές να αναφέρονται σε όλη την βελγική πρωτεύουσα.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κιγκλιδώματα, ποδήλατα και άλλα αντικείμενα στη μέση του δρόμου κοντά στον σταθμό. Κατά τη διάρκεια των αναταραχών εκτοξεύτηκαν επίσης πυροτεχνήματα.
Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι Αρχές έκλεισαν τις περισσότερες εξόδους στον σταθμό Brussels-Central, αφήνοντας ανοιχτό μόνο ένα σημείο πρόσβασης.
Επεισόδια σε όλες τις Βρυξέλλες
Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, «αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης», προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αναφέρθηκαν επίσης επεισόδια στον σταθμό Saint-Guidon του μετρό των Βρυξελλών στο Άντερλεχτ. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Belga, ομάδες νέων έριξαν μπάρες στις γραμμές και έριξαν πυροσβεστήρες στις πλατφόρμες των σταθμών.
Κάποιοι συμμετέχοντες φέρεται να είπαν ότι κατευθύνονταν προς το Κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας, όπου η αντίθεση στα μέτρα για την εκπαίδευση έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι διαμαρτυρίες οργανώθηκαν σε απάντηση στις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών.
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