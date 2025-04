Κωνσταντινούπολη: Ξεκινά η δίκη φοιτητών και δημοσιογράφων για τις διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου

Η Τουρκία ξεκίνησε την Παρασκευή βιαστικά οργανωμένες μαζικές δίκες για να ασκήσει διώξεις σε εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετείχαν στις μαζικές διαδηλώσεις με αφορμή τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Περίπου 189 άτομα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, φοιτητές και ακτιβιστές, δικάζονται σε δύο ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες στο δικαστικό μέγαρο Τσαγλαγιάν, ένα από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης.

Και τα δύο δικαστήρια αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη λίστα των κατηγορουμένων σε μικρότερες ομάδες, έπειτα από αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης για διαδικαστικά θέματα.

Οι κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων σχετίζονται με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου για υποτιθέμενη διαφθορά — μια κίνηση που οι επικριτές θεωρούν απόπειρα εξουδετέρωσης ενός βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν ενόψει των εκλογών που αναμένεται να γίνουν το 2028.

Πάνω από 1.400 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες αποτέλεσαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μέχρι στιγμής για την πολυετή κυριαρχία του Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει να παρατείνει την προεδρία του.

