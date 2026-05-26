Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Η επιδημία του ιού Έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, συνέχισε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και την απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων, εξήγησε.

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς», εκτίμησε. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη ΛΔ Κονγκό σήμερα, όπως συμπληρώνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν», είπε ο Δρ. Τέντρος απευθυνόμενος σε υπουργούς Υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.

#Ebola Bundibugyo virus update:

– So far, 101 cases have been confirmed in the #DRC, including 10 confirmed deaths. But we know the epidemic in the DRC is much larger. There are now more than 900 suspected cases and 220 suspected deaths.

– #Uganda has reported two additional… pic.twitter.com/NU6wJBAwUm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 25, 2026

Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και ασθενείς που μπορεί να πέθαναν από εμπόλα

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της πελώριας κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφτεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του Έμπολα και έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς. Τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

«Η Ουγκάντα ανέφερε δύο επιπλέον επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ανέρχεται σε επτά, συμπεριλαμβανομένου ενός επιβεβαιωμένου θανάτου» προσθέτει σε άλλη του ανάρτηση ο επικεφαλής του ΠΟΥ.