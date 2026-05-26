Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη απόψε στο νοσοκομείο Χαντασά του Έιν Κερέμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει «οδοντιατρική φροντίδα».

Η διευκρινιστική δήλωση από το πρωθυπουργικό γραφείο δόθηκε στη δημοσιότητα αφότου ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Νετανιάχου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ισραηλινών ΜΜΕ τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής έκθεσης για δύο μήνες, προκειμένου να μην επιτρέψει στο Ιράν να διαδώσει «προπαγάνδα σε βάρος του Ισραήλ» σε καιρό πολέμου.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη. Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης είχε υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη το 2024, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τι αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα

Σε εκτενές θέμα των Times of Israel αναφέρεται πως η υγεία του 76χρονου πρωθυπουργού «έχει καταστεί θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος μετά από διάφορα περιστατικά που τον εξέθεσαν σε κριτική λόγω της απόκρυψης ιατρικών πληροφοριών από το κοινό. Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει έντονες εικασίες μεταξύ πολλών στο Ισραήλ σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού».

Όπως σημειώνει το άρθρο πριν περίπου ένα μήνα, ο Νετανιάχου αποκάλυψε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία στο Χαντάσα για έναν κακοήθη όγκο στον προστάτη του, αλλά είχε αναβάλει την ενημέρωση του κοινού, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να διαδώσει προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ εν μέσω του πρόσφατου πολέμου.

Δεν προέβη σε καμία διευκρίνηση σχετικά με το πότε διαγνώστηκε, πότε ξεκίνησε τη θεραπεία ή πότε αυτή ολοκληρώθηκε.

Η ανακοίνωση του Νετανιάχου συνοδεύτηκε από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για την υγεία του, καθώς και ενός επιπλέον εγγράφου σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του, αν και η έκθεση αποτελούνταν από πέντε ασαφείς κουκκίδες που κάλυπταν μισή σελίδα και δεν ανέφερε καν το έτος που αφορούσε.

Κανένα από τα δύο έγγραφα δεν έφερε το λογότυπο του νοσοκομείου ούτε οποιαδήποτε ένδειξη ότι επρόκειτο για επίσημες ιατρικές δηλώσεις, όπως σημείωσαν οι Times of Israel.