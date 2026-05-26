Στην Bundesliga η Πάντερμπορν – Υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (2-1 παρ.)

Έπειτα από 29 ολόκληρα χρόνια η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου! Η Πάντερμπορν επικράτησε με σκορ 2-1 της ομάδας του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη και ανέβηκε στην Bundesliga, ρίχνοντας κατηγορία τους «λύκους» για πρώτη φορά από το 1997!

Στο 3ο λεπτό ο Κουλιεράκης έβγαλε κάθετα στον Ντάγκιμ εκείνος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Πεϊτσίνοβιτς πλάσαρε από το πέναλτι για το 0-1. Στο 39’ μετά από εκτέλεση πλαγίου, ο Μπράκελμαν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μπιλμπίγια, με νέα κεφαλιά εξ επαφής έκανε το 1-1.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, όπου στο 92’ ο Γκράμπαρα πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση, μετά από σουτ του Γκέτσε. Τελικά στο 100’ μετά από γέμισμα του Μίχελ από αριστερά, ο Κούρτνα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με σουτ από κοντά κι έβαλε… φωτιά στην «Home Deluxe Arena».

ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ: Ζάιμεν, Χάνσεν, Σέλερ, Μπράκελμαν (73’ Γκέτσε), Κούρντα, Μπάουρ (99’ Μπέτσνερ), Κλάας (70’ Τίγκες), Καστανιέδα, Μίλερ (73’ Μορ), Μπιλμπίγια, Μαρίνο (70’ Μίχελ)

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκράμπαρα, Βάβρο (106’ Aμούρα), Μπελοσιάν, Μέλε, Κουλιεράκης, Κουμπεντί (106’ Σιογκάι), Σβάνμπεργκ (81’ Παρέδες), Βίνι Σόουζα, Έρικσεν, Ντάγκιμ (98’ Βιντ), Πεϊτσίνοβιτς (98’ Λίντστρεμ)