«Ο Κουλιεράκης εντυπωσιάζει τη Μπαρτσελόνα»
Ισπανικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα έχει βάλει στο... μάτι τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη!
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας του, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό να έχει πάρει θέση βασικού τόσο στην Εθνική όσο και στην Βόλφσμπουργκ, μετρώντας φέτος 16 συμμετοχές με τους «λύκους». Οι εμφανίσεις του στην Bundesliga έχουν κινήσει το ενδιαφέρον ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα, αλλά και συλλόγων από την Αγγλία.
Συγκεκριμένα, τόσο η Τότεναμ όσο και η Λίβερπουλ συνεχίζουν να έχουν τον Κουλιεράκη στην λίστα τους ενόψει και του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου. Ωστόσο, στο παιχνίδι της απόκτησής του φαίνεται πως έχει μπει δυνατά και η Μπαρτσελόνα. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η καταλανική «Sport», ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στα ραντάρ των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι έχουν εντυπωσιαστεί με τις επιδόσεις του.
Εκτός από τον Κουλιεράκη, οι «μπλαουγκράνα» έχουν στη λίστα τους και τον Λούκα Βούσκοβιτς, τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό του Αμβούργου και όπως τονίζουν οι Ισπανοί δεν αποκλείεται η ομάδα του Χάνσι Φλικ να κινηθεί για μία από τις δύο περιπτώσεις τον Ιανουάριο.
Το δημοσίευμα για Κουλιεράκη και Μπαρτσελόνα:
«Ο Κουλιεράκης εντυπωσιάζει τη Μπαρτσελόνα:
Ο Κουλιεράκης ήταν μια επένδυση μακράς διάρκειας για τη Βόλφσμπουργκ, η οποία τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Από τότε, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς κεντρικούς αμυντικούς στη γερμανική λίγκα.
Ο 22χρονος είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός, με κύρια χαρακτηριστικά την ικανότητά του στο passing, το να ξεκινά παιχνίδι από την άμυνα και την καλή του αντίληψη στο γήπεδο. Είναι γρήγορος και δείχνει σαφή ηγετικά χαρακτηριστικά.
Η Λίβερπουλ έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα αστέρα, αν και όλα δείχνουν ότι δεν θα αποχωρήσει πριν το καλοκαίρι. Το στυλ παιχνιδιού του θεωρείται ιδανικό για τη Μπαρτσελόνα».
