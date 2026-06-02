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Ιβάν και Βλαντίμιρ: Οι «αόρατοι» γιοι του Πούτιν, οι γκουβερνάντες εκατομμυρίων και ένας ύποπτος θάνατος
Stories 02 Ιουνίου 2026, 21:20

Ιβάν και Βλαντίμιρ: Οι «αόρατοι» γιοι του Πούτιν, οι γκουβερνάντες εκατομμυρίων και ένας ύποπτος θάνατος

Δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως τις άκρως απόρρητες και πολυτελείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν οι δύο μικρότεροι γιοι του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Αλίνα Καμπάεβα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
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Ελάχιστοι τους έχουν δει, πολλοί τους προστατεύουν. Οι δύο γιοι του ισχυρού άνδρα της Ρωσίας, Ιβάν (Βάνια) και Βλαντίμιρ Τζούνιορ, μεγαλώνουν σε ένα ακραία αυστηρό και απροσπέλαστο περιβάλλον με την εκπαίδευσή τους να κοστίζει εκατομμύρια.

Μέσα από έγγραφα και διαρροές αλληλογραφίας της περιόδου 2017-2026, η ερευνητική ομάδα της Systema, του χρηματοδοτούμενου από τις ΗΠΑ ραδιοτηλεοπτικού φορέα Radio Free Europe/Radio Liberty, έφερε στο φως ένα δαπανηρό σύστημα επιστράτευσης ξένων γκουβερναντών και δασκάλων.

Όλοι όσοι σχετίζονται με την ανατροφή και την παιδεία των γιων του Ρώσου προέδρου αμείβονται με παχυλούς μισθούς και μπόνους για να προσφέρουν στους νεότερους Πούτιν μια απόλυτα ελεγχόμενη παιδεία.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καραντίνας και ιδεολογικών απαγορεύσεων στην προεδρική κατοικία στο Βαλντάι, το προσωπικό δηλώνεται εικονικά σε ιατρικούς ομίλους που συνδέονται με την κόρη του Ρώσου προέδρου, Μαρία Βορόντσοβα, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες βίζες εργασίας.

Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η ενδοκρινολόγος Βορόντσοβα, φέρεται να είναι στο τιμόνι και του απόρρητου σχεδίου για τη μακροζωία του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Τον Ιανουάριο του 2026, δαπανήθηκαν τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια ρούβλια για τους μισθούς τριών ξένων γκουβερναντών

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Σύμφωνα με τα αρχεία που ανέλυσε η Systema, οι δύο ανήλικοι γιοι του Πούτιν είχαν στις αρχές του 2026 στο πλευρό τους τουλάχιστον τρεις γκουβερνάντες: τη Σοφία Μπ. (υπήκοο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), την Ιρένε Ε. (Γερμανίδα υπήκοο) και την Κάρολ Ρ. (από τη Νότια Αφρική), η οποία παραιτήθηκε πρόσφατα, τον Μάιο του 2026.

Για να παρακάμπτονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι γυναίκες αυτές εμφανίζονται επίσημα ως «κορυφαίες μεταφράστριες» στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Επανεκπαίδευσης του Διεθνούς Ιατρικού Κέντρου Sogaz – ενός ομίλου που συνδέεται άμεσα με τον στενό φίλο του Πούτιν, Γιούρι Κοβάλτσουκ, και την κόρη του προέδρου, Μαρία Βορόντσοβα.

Η συγκεκριμένη μεθόδευση τους επιτρέπει να λαμβάνουν ρωσική βίζα ως «υψηλά εξειδικευμένοι επιστήμονες».

Αν και τα συμβόλαια αναφέρουν έναν βασικό μισθό 167.000 ρουβλίων, οι πραγματικές απολαβές είναι πολλαπλάσιες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος καταβάλλεται μέσω bonus, ενώ μέρος των χρημάτων δίνεται απευθείας σε μετρητά.

Τη διαχείριση του προσωπικού και τις προσλήψεις δεν τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι γονείς, αλλά οι εξαδέλφες της Καμπάεβα, Ολέσια Φεντίνα και Γιεκατερίνα Γκολοβάτσεβα, οι οποίες λειτουργούν ως οι επίσημοι ενδιάμεσοι για να μην συνδεθεί ποτέ το όνομα του Ρώσου προέδρου με αυτή την κρυφή, παράλληλη αυτοκρατορία.

Πούτιν «ευρωπαϊκής παιδείας»

Στα εννέα χρόνια που καλύπτει η έρευνα, περίπου 20 ιδιωτικοί δάσκαλοι πέρασαν από το οχυρό στο Βαλντάι, με 4 έως 6 άτομα να απασχολούνται ταυτόχρονα ή σε βάρδιες για κάθε παιδί.

Η εμμονή με την εκπαίδευση ήταν εμφανής ήδη από το 2019, όταν η Ολέσια Φεντίνα έδωσε οδηγίες στις γκουβερνάντες ότι ο 4χρονος τότε Ιβάν έπρεπε να βρίσκεται σε ένα διαρκές «γλωσσικό μαραθώνιο», ώστε τα αγγλικά και τα γερμανικά του να είναι σαν μητρική του γλώσσα «όπως κάθε μορφωμένος Ευρωπαίος».

Πίσω από την κοσμοπολίτικη εκπαίδευση, τα συμβόλαια κρύβουν σκληρούς περιορισμούς, αντανακλώντας τις συντηρητικές γραμμές του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα υπάρχουν ρήτρες και απαγορεύσεις. «Μην επιβάλλετε ποτέ τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις [στα παιδιά]. Μην θίγετε θέματα που σχετίζονται με σεξουαλικές σχέσεις ή σεξουαλική αγωγή χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα» αποκαλύπτει η έρευνα.

Τα συμβόλαια απαγορεύουν ρητά κάθε συζήτηση γύρω από την πολιτική, τη σεξουαλική αγωγή και την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ

Όπως είχε αποκαλύψει αρχικά το Dossier Center και επιβεβαίωσε η έρευνα του Proekt το 2023, η καθημερινότητα των παιδιών εκτυλίσσεται σχεδόν αποκλειστικά στην απομονωμένη προεδρική κατοικία στο Βαλντάι.

Οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν πολυσέλιδες καθημερινές αναφορές για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των Ιβάν και Βλαντίμιρ, ενώ συχνά τους απαγορεύεται πλήρως η έξοδος από το οικογενειακό συγκρότημα.

Μάλιστα, στην αλληλογραφία με μια Αγγλίδα δασκάλα, τη Τζέιν Μ., οι συνθήκες διαβίωσης το 2022 περιγράφονταν χαρακτηριστικά ως «καθεστώς καραντίνας».

Η μυστικότητα είναι απόλυτη και οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αρνήθηκαν να μιλήσουν στη Systema.

Μία πρώην γκουβερνάντα, που εργάστηκε εκεί για τρεις μήνες αποκάλυψε ότι ποτέ δεν της αποκάλυψαν ποιος ήταν ο πραγματικός της εργοδότης.

«Ήμουν απλώς κάποια που έκανε ό,τι της έλεγαν», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας τον πλήρη έλεγχο και την απομόνωση που περιβάλλει τη νέα γενιά της οικογένειας του Ρώσου προέδρου.

Εκπαιδεύοντας τους διαδόχους

Όλοι όσοι έχουν αναλάβει την ανατροφή και εκπαίδευση των γιών του πούτιν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν ένα εξαντλητικό και αυστηρά ελεγχόμενο πρωτόκολλο, συμπληρώνοντας καθημερινά ένα εξειδικευμένο «ημερολόγιο καταγραφής της παιδικής ανάπτυξης».

Αυτό το ιδιότυπο tracker αποτελεί το βασικό εργαλείο ελέγχου για τους διαχειριστές της προεδρικής οικογένειας.

Οι ξένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια κάθε δραστηριότητα των παιδιών, τα συμπεριφορικά τους ορόσημα, ακόμη και φωτογραφικά πειστήρια από την πρόοδο των μαθημάτων τους.

Ο βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι να διασφαλιστεί ότι τα δύο αγόρια θα αποκτήσουν τη μόρφωση και τους τρόπους «ευγενών Ευρωπαίων».

Στο επίκεντρο της καταγραφής βρίσκεται το λεγόμενο «γλωσσικό λουτρό» (language bath), ένα εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών και γερμανικών στο οποίο τα παιδιά υποβάλλονται ήδη πριν κλείσουν τα τρία τους χρόνια, με τους δασκάλους να σημειώνουν διαρκώς τον βαθμό ευχέρειάς τους στον προφορικό λόγο.

Η αυστηρότητα έχει ως στόχο να διασφαλίσει στα δύο αγόρια τη μόρφωση και τους τρόπους «ευγενών Ευρωπαίων»

Η μικροδιαχείριση που αποτυπώνεται σε αυτά τα έγγραφα είναι εξωντοτική.

Το προσωπικό δεν αξιολογείται μόνο για τις παιδαγωγικές του ικανότητες, αλλά και για την τήρηση απλών καθημερινών οδηγιών, όπως το να είναι σωστά λιωμένες οι πατάτες των παιδιών ή ο ζωμός της σούπας να καλύπτει ολόκληρη την ποσότητα των ζυμαρικών στο πιάτο τους.

Για λόγους εθνικής ασφαλείας και απόλυτης μυστικότητας, τα πραγματικά ονόματα των παιδιών δεν εμφανίζονται ποτέ σε αυτά τα ημερολόγια ανάπτυξης ούτε στα συμβόλαια εργασίας.

Οι ρωσικές υπηρεσίες έχουν δημιουργήσει κρατικά έγγραφα κάλυψης με ψευδώνυμα· για παράδειγμα, ο πρωτότοκος γιος, Ιβάν, είχε καταχωρηθεί επίσημα στα αρχεία του 2019 ως «Ιβάν Φεντίν».

Ιβάν (Βάνια) Πούτιν, Απρίλιος 2019. Φωτογραφία από την έκθεση της νταντάς. Πηγή: Systema

Ιβάν (Βάνια) Πούτιν, Απρίλιος 2019. Φωτογραφία από την έκθεση της νταντάς. Πηγή: Systema

Μυστική οικογένεια

Το 2022 η ελβετική εφημερίδα SonntagsZeitung, έριξε φως στην «κρυφή» οικογένεια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ρώσος πρόεδρος απέκτησε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας τους δύο γιους του με την πρώην χρυσή Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα.

Η έρευνα φώτισε τη διαδρομή της 38χρονης γυμνάστριας από τις απόρρητες επισκέψεις της στο Λουγκάνο της Ελβετίας για τη γέννηση του πρώτου παιδιού το 2015, μέχρι τη δεύτερη γέννα στη Μόσχα το 2019.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μια έμπιστη γιατρός του Κρεμλίνου με ελβετική υπηκοότητα, η οποία ανέλαβε προσωπικά και τους δύο τοκετούς, επιβεβαιώνοντας μια παράλληλη οικογενειακή πραγματικότητα που ο Ρώσος ηγέτης αρνείται πεισματικά από το 2007 καθώς η σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα αποτελεί ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της ρωσικής πολιτικής σκηνής, με το Κρεμλίνο να επιβάλλει απόλυτο blackout σε οποιαδήποτε αναφορά γύρω από το θέμα.

Πούτιν και Καμπάεβα

Η SonntagsΖeitung κατάφερε να προσπελάσει αυτό το τείχος σιωπής, αντλώντας πληροφορίες από έναν προσωπικό φίλο της γυμνάστριας, ο οποίος διατηρεί στενή επαφή και με την ιατρική ομάδα που ανέλαβε τις γέννες.

Το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ο Ιβάν, ήρθε στον κόσμο το 2015 υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην περίφημη Clinica Sant’Anna, που βρίσκεται στην ιταλόφωνη περιοχή Ticino του Λουγκάνο.

Πριν από τον τοκετό, η Καμπάεβα είχε επισκεφθεί την Ελβετία αρκετές φορές ινκόγκνιτο, επιλέγοντας μάλιστα να ταξιδεύει χωρίς προσωπική φρουρά, έχοντας στο πλευρό της μόνο τη μητέρα και την αδελφή της.

Αντίθετα, η γέννηση του δεύτερου γιου το 2019 πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, έπειτα από προσωπική εντολή του Ρώσου προέδρου.

Για τον σκοπό αυτό, η Ελβετίδα γυναικολόγος –μια γυναίκα σοβιετικής καταγωγής που φέρεται να γνώριζε προσωπικά τον Πούτιν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες – ταξίδεψε στη Ρωσία προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία.

Το τέλος του μύθου των διδύμων

Το ρεπορτάζ που αναπαράχθηκε ανά τον κόσμο έβαλε τέλος σε διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν έντονα στα διεθνή ταμπλόιντ, αποσαφηνίζοντας ότι η Καμπάεβα δεν έφερε στον κόσμο δίδυμα, όπως εικαζόταν παλαιότερα, αλλά δύο αγόρια με διαφορά τεσσάρων ετών.

Ο Ρώσος ηγέτης επέλεξε να μην είναι παρών σε καμία από τις δύο γεννήσεις, συνεχίζοντας τη στρατηγική της πλήρους αποστασιοποίησης από την ιδιωτική του ζωή προκειμένου να προστατεύσει το πολιτικό του προφίλ στο εσωτερικό της χώρας.

«Η σχέση της Αλίνας με τον Πούτιν υπήρχε. Τα παιδιά τους –δύο γιοι– είναι παιδιά του Πούτιν. Η Αλίνα δεν είχε καμία άλλη σχέση. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο για εκείνη», αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή της ελβετικής εφημερίδας.

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Η αποκάλυψη επιβεβαίωσε ότι η 43χρονη σήμερα χρυσή Ολυμπιονίκης ζει σε ένα καθεστώς «χρυσού απομονωτισμού», με τις μετακινήσεις και τις επαφές της να ελέγχονται αυστηρά από τον κύκλο ασφαλείας του Κρεμλίνου, την ίδια ώρα που οι δύο γιοι της μεγαλώνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποτελώντας το πιο κρυφό κομμάτι της σύγχρονης ρωσικής ιστορίας.

Σύμφωνα με το ερευνητικό δημοσιογραφικό πρακτορείο Dossier Centre, οι γιοι ζουν σε απομονωμένες κατοικίες, ταξιδεύουν με γιοτ και ιδιωτικά τζετ.

Ένας θάνατος-μυστήριο

Ένα χρόνο μετά το δημοσίευμα της SonntagsZeitung, τον Μάρτιο του 2023, ένα νέο, σκοτεινό θρίλερ ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα των μυστηριωδών θανάτων που συνδέονται με το περιβάλλον του Κρεμλίνου.

Η 63χρονη Ρωσοελβετίδα γυναικολόγος, Νατάλια Τιμπό Κοντρατίεβα, η οποία είχε ταυτοποιηθεί ως η επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που έφερε στη ζωή τα «κρυφά παιδιά» του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Αλίνα Καμπάεβα, έφυγε από τη ζωή στην Ελβετία.

Ο θάνατός της, ο οποίος επήλθε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ακολουθήθηκε από εσπευσμένη αποτέφρωση, έγινε γνωστός μόλις τέσσερις ημέρες μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Proekt Media που την κατονόμαζε, προκαλώντας έντονη παραφιλολογία στα διεθνή ΜΜΕ καθώς συνέπεσε χρονικά με την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Νατάλια Τιμπό πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα της επετείου του πολέμου στην Ουκρανία

Η Κοντρατίεβα ήταν το πρόσωπο-κλειδί που συνέδεε την απόρρητη προσωπική ζωή του Ρώσου προέδρου με την ελβετική κλινική «Αγία Άννα» (Clinica Sant’Anna) στο Λουγκάνο.

Αν και οι φήμες για τη μετακίνηση της Καμπάεβα στην Ελβετία για τις γέννες του 2015 και του 2019 κυκλοφορούσαν επί χρόνια, το Proekt Media ήταν εκείνο που κατάφερε να προσωποποιήσει την έρευνα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία-ντοκουμέντο με ημερομηνία 9 Μαΐου 2019.

Στη φωτογραφία αυτή, η Κοντρατίεβα εμφανίζεται στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την «Ημέρα της Νίκης», στεκόμενη στην εξέδρα των επισήμων – έναν χώρο ερμητικά κλειστό και αυστηρά φρουρούμενο για το κοινό.

Μαζί της βρίσκονταν άλλες δύο συνάδελφοί της από την κλινική του Λουγκάνο, η μαία Πέτρα Κατερίνα Μαρία Ντονάτι – Ζενέ και η νοσοκόμα Στέλα Γκιζελού.

Η παρουσία της ελβετικής ομάδας πυροδότησε το εύλογο ερώτημα των δημοσιογράφων: «Πώς κατέληξαν γιατροί από την Ελβετία για λίγες μέρες στη Μόσχα, στην εξέδρα των επισήμων; Οι Ελβετίδες απολάμβαναν κρυφά προνόμια από τη ρωσική ηγεσία ως γυναικολόγοι και μαίες της Καμπάεβα, που βοήθησαν στη γέννηση των παιδιών της».

Η ίδια η Τιμπό, παρά το πρωτόκολλο εχεμύθειας που επέβαλλε το Κρεμλίνο, είχε αφήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σαφές στίγμα της σχέσης της με τον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας.

«Είναι ο ένας και μοναδικός πατερούλης όλων στη Μητέρα Ρωσία!!! Σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες»

Το 2020, είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση που έμελλε να αποδειχθεί προφητική για τις μετέπειτα αποκαλύψεις, γράφοντας για τον Πούτιν: «Είναι ο ένας και μοναδικός πατερούλης όλων στη Μητέρα Ρωσία!!! Σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γιατρός φέρεται να ήταν εκείνη που επιβεβαίωσε σε στενούς της κύκλους ότι η πατρότητα των παιδιών της χρυσής Ολυμπιονίκη ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο.

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη εκδοχή για τον θάνατο της 63χρονης γιατρού κάνει λόγο για θεραπεία από ειδικούς ογκολόγους, το timing της απώλειάς της και η άμεση αποτέφρωση της σορού της, συντηρούν το πέπλο του μυστηρίου γύρω από όσους γνωρίζουν τα βαθύτερα μυστικά της ρωσικής ηγεσίας.

Ο οίκος του Πούτιν

Σύμφωνα με την ερευνητική δημοσιογραφική ιστοσελίδα Dossier Centre, οι Ιβάν και Βλαντίμιρ «ζουν σε απομονωμένες κατοικίες, ταξιδεύουν με γιοτ και ιδιωτικά τζετ».

«Φρουρούνται από αξιωματικούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας, με νταντάδες, γκουβερνάντες και επαγγελματίες εκπαιδευτές δίπλα τους όλο το εικοσιτετράωρο. Τα αδέλφια έχουν ελάχιστη επαφή με τους συνομηλίκους τους και βλέπουν σπάνια τους γονείς τους, αλλά εκτιμούν τις σπάνιες στιγμές που καταφέρνουν να περάσουν με τον πατέρα τους» σημείωσε το ρεπορτάζ του 2024.

Ο οίκος του Πούτιν, εικονογράφηση από τη The Sun

Ο οίκος του Πούτιν, εικονογράφηση από τη The Sun

O Πούτιν φέρεται να έχει πέντε παιδιά, δύο από τη γυναίκα του, και τρία από τις ερωμένες του. Aνάμεσα τους και η Λουίζα Ρόζοβα που έχει επιλέξει να ζήσει στο Παρίσι μακριά από τη σκιά του πατέρα της.

Η Ρόζοβα, που σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσιογραφικές έρευνες είναι η «μυστική» κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν, φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τη χλιδή της προηγούμενης ζωής της και να έχει υιοθετήσει ένα νέο, αντικαθεστωτικό προφίλ, προκαλώντας αντιδράσεις στους καλλιτεχνικούς κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η Ρόζοβα, γνωστή επίσης ως Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, επιτέθηκε σύμφωνα με το επικριτικό απέναντι στο Κρεμλίνο Proekt για την πολιτική και τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία.

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Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Stories 28.05.26

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Σύνταξη
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
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Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας
Ελλάδα 02.06.26

Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας

«Διάλογο και συνεργασία παρά τις διαφορές Ελλάδας - Τουρκίας» ζήτησε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές - Εφικτός ο στόχος για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, σημείωσε

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Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα
Ελλάδα 02.06.26

Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα

Ταλαιπωρία για άλλη μια φορά στον Προαστιακό λόγω φωτιά δίπλα στις γραμμές στον Ασπρόπυργο - Οι επιβάτες μεταφέρονται προς τον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία

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Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια

Το άγριο έγκλημα έγινε στο σκοτάδι με κατεβασμένο τον γενικό διακόπτη του διαμερίσματος - Η αστυνομία εντόπισε ίχνη αίματος από παπούτσια στο δωμάτιο που έγινε η δολοφονία - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι κοιμόταν πριν σκοτώσει τη γυναίκα του

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Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!

Όταν ήταν επικεφαλής της γαλλικής διαιτησίας, οι ρέφερι είχαν στείλει επιστολή στην ομοσπονδία τους και τον κατηγόρησαν ότι εκπαίδευσή του ήταν ανεπαρκής! Όμως, η ΕΠΟ τον κράτησε για συν δυο χρόνια.

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

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Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)

Τραυματισμοί σε όλο το σώμα. Χάπια και ενέσεις για να αντέξει τους πόνους. Η ζωή του Ράφαελ Ναδάλ δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Ισπανός δεν τα παράτησε ποτέ. Πάλεψε ακόμα με τον ίδιο του τον εαυτό και κατάφερε να γίνει θρύλος του παγκοσμίου τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής
Δημοσκόπηση Pulse 02.06.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής

Ακόμη μία δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τη δυναμική που παρουσιάζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΝΔ. Και η συντριπτική πλειονότητα όσων την επιλέγουν, δηλώνουν ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση προοπτικής.

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Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται
Φρένο… 02.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται τόσο αυξάνεται και το κόστος από τη χρήση της. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών ΕΚΤ: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες
ΕΚΤ 02.06.26

Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες

Η Ελλάδα ξεχωρίζει και πάλι αρνητικά στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη. Στο 10,2% ο αντιληπτός πληθωρισμός 12μήνου τον Απρίλιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους, μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες
Κόσμος 02.06.26

Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους, μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες

Στην Σουηδία έχει αρχίσει και ζωηρεύει η συζήτηση σε σχέση με τα ανήλικα μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει φόνους και μέχρι σήμερα η επιμέλειά τους ανατίθεται στην πρόνοια

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Καζούρα από Κενυάτες στην Άρσεναλ: Έκαναν παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για το χαμένο Champions League! (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καζούρα από Κενυάτες στην Άρσεναλ: Έκαναν παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για το χαμένο Champions League!

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο της Champions League και αρκετοί Κενυάτες, οπαδοί άλλων αγγλικών ομάδων, έκαναν... παρέλαση για την αποτυχία της με ανοιχτό λεωφορείο!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνταγματική αναθεώρηση: Κατέθεσε τις προτάσεις της η ΝΔ – Προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης για ποινική δίωξη υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Κατέθεσε τις προτάσεις της η ΝΔ – Προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης για ποινική δίωξη υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια

Στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση
AI 02.06.26

Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση

Καθώς νέα πανίσχυρα συστήματα κυβερνοασφάλειας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης όπως το Mythos, βγαίνουν ελεύθερα προς χρήση, οι ΗΠΑ αρχίζουν και επιζητούν τον έλεγχο της αγοράς

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«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

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Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

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Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

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Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

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Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

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Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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