Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ περπατούσαν δίπλα δίπλα στο Πεκίνο, ένα ανοικτό μικρόφωνο τους «έπιασε» να συζητούν για θέματα όπως είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων καθώς και για την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

«Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς» ακούστηκε να λέει ο μεταφραστής του Ρώσου προέδρου στα κινεζικά.

Συνεχίζοντας, ο μεταφραστής ακούστηκε να αναφέρει ότι «…τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς» και ότι «όσο περισσότερο ζεις τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

«Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια» απάντησε στα κινέζικα ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ.

Η ανεπίσημη συζήτηση των δύο ισχυρών ανδρών της γεωπολιτικής σκακιέρας με αναφορές αναπάντεχης φυσικότητας στην αντικατάσταση ανθρωπίνων οργάνων και την προοπτική της αθανασίας πυροδότησε συζητήσεις. Πολλοί εξέλαβαν το διάλογο ως μια εκκεντρική κουβέντα μεταξύ δύο ηγετών.

Σήμερα εκτενές ρεπορτάζ της Wall Street Journal επιβεβαιώνει πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο -δεν θα μπορούσε άλλωστε.

Σύμφωνα με την WSJ το Κρεμλίνο επενδύει τεράστια κεφάλαια στις «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», μετατρέποντας την αναζήτηση της μακροζωίας από εμμονή των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ σε επίσημη ρωσική κρατική πολιτική. Στόχος; Να νικηθεί η βιολογική φθορά, ο χρόνος και, τελικά, ο ίδιος ο θάνατος.

Ο πυρήνας ενός φιλόδοξου, άκρως δαπανηρού και επιστημονικά αμφιλεγόμενου κρατικού προγράμματος ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πλέον στο φως.

Υπεράνθρωπος, το νέο δόγμα

Ήρεμος και σίγουρος όσον αφορά την εσωτερική υπεροχή του και την ισχύ του στη σκακιέρα των δυνάμεων, αυτό που πιθανώς κρατάει ξύπνιο τη νύχτα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η προσπάθειά του να αντιμετωπίσει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας που έχουν καταγραφεί στη χώρα του.

Η πολυδάπανη πρωτοβουλία για τη μακροζωία αποτελεί κρατική προτεραιότητα και εξετάζει μεθόδους τόσο ριζοσπαστικές όσο η βιοεκτύπωση και η ξενομεταμόσχευση.

Η μία περιλαμβάνει τη χρήση ζωντανού ιστού εκτυπωμένου σε 3D, ενώ η άλλη περιλαμβάνει την καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων σε μικρούς χοίρους, σε «μίνι γουρουνάκια» που θεωρούνται γενετικά συμβατά με τον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα τοποθετεί τον Πούτιν στην κάστα των τεχνοολιγαρχών της Σίλικον Βάλεϊ που έχουν εστιάσει την προσοχή τους και τα χρήματα τους στη μακροζωία και την καταπολέμηση της γήρανσης. Οι Τζέφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν, Πίτερ Τιλ και Μπράιαν Τζόνσον είναι μόνο μερικοί από αυτούς.

Η πρωτοβουλία, η οποία περιλαμβάνει μια θεραπεία γονιδιακής θεραπείας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε το 2024 και αναμένεται να σώσει 175.000 ζωές έως το 2020, σύμφωνα με την WSJ.

Μέχρι στιγμής, τα ρωσικά εργαστήρια ισχυρίζονται πως έχουν κάνει τα πρώτα επιτυχημένα βήματα στην τρισδιάστατη βιοεκτύπωση (3D bioprinting), έχοντας δημιουργήσει ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού.

Mακροπρόθεσμος στόχος του απόρρητου πλάνου του Πούτιν είναι η αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Πούτιν όπως Μπέζος

Μετά την κατάκτηση του διαστήματος με την Blue Origin, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έχει εδώ και μια 4ετία (τουλάχιστον) στρέψει την προσοχή και τα αμύθητα κεφάλαιά του στον μεγαλύτερο προαιώνιο πόθο της ανθρωπότητας: την παράταση του ανθρώπινου βίου και την αιώνια νιότη.

Χρηματοδοτώντας με εκατομμύρια δολάρια πρωτοποριακές startups όπως η Altos Labs και η Unity Biotech, ο δισεκατομμυριούχος κύριος Amazon στηρίζει την έρευνα γύρω από τον κυτταρικό και βιολογικό επαναπρογραμματισμό.

Αν και οι δοκιμές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο πειραμάτων σε ζώα, η στρατολόγηση κορυφαίων γενετιστών παγκοσμίως μαρτυρά πως η μάχη ενάντια στη γήρανση και τα γηρασμένα κύτταρα έχει περάσει πλέον σε καθαρά επιχειρηματικό επίπεδο.

«Τι άλλο να επιθυμεί ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο; Μα, περισσότερο χρόνο για να τα ξοδέψει» έγραψαν με φλέγμα οι Times για τον Μπέζος

Το ενδιαφέρον του Τζεφ Μπέζος εστιάζεται πλέον σε ριζοσπαστικές επιστημονικές εφαρμογές, τις οποίες χρηματοδοτεί σταθερά μέσω του προσωπικού επενδυτικού του γραφείου, Bezos Expeditions.

Μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων τροφοδοτούν τα ταμεία της Altos Labs, μιας νεοσύστατης εταιρείας βιοτεχνολογίας που ίδρυσε ο Ρώσος επενδυτής του διαδικτύου Γιούρι Μίλνερ έγραψαν οι Times το 2021.

Η Altos Labs φιλοδοξεί να στήσει μια παγκόσμια αλυσίδα εξελιγμένων εργαστηρίων στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ιαπωνία, έχοντας ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το MIT Technology Review, η εταιρεία ποντάρει στην τεχνολογία του βιολογικού επαναπρογραμματισμού, τη μέθοδο αναζωογόνησης των κυττάρων στο εργαστήριο, η οποία –σύμφωνα με τους επιστήμονες– θα μπορούσε μελλοντικά να αναγεννήσει τον ανθρώπινο οργανισμό, επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής.

Η Altos Labs δεν είναι το μοναδικό anti-aging στοίχημα του Αμερικανού κροίσου. Ο Μπέζος έχει στηρίξει οικονομικά και την Unity Biotech, μια εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γεροντικών φαρμάκων.

Παρά τις επικρίσεις ότι επενδύει σε «απατηλά όνειρα», ο ιδρυτής της Amazon φαίνεται αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να επανακαθορίσει τα όρια της ανθρώπινης φύσης, αποδεικνύοντας ότι για τον ίδιο, ο χρόνος είναι όντως το πολυτιμότερο αγαθό.

«Δεξαμενή ανταλλακτικών»

Μπορεί στη Δύση η ατζέντα να είναι υπόθεση των tech κροίσων, sτη Ρωσία, όμως, το real estate της αθανασίας ανήκει αποκλειστικά στο κράτος και προωθείται με τη μορφή κατεπείγοντος εθνικού σχεδίου.

«Είναι δύσκολο να μιλάμε για αθανασία, αλλά η ικανότητα να επισκευάζουμε τον άνθρωπο αναμφίβολα θα αυξηθεί» λέει στη WSJ ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και εκ των στενότερων συμβούλων του Πούτιν.

Το πιο φιλόδοξο και επιστημονικά ριψοκίνδυνο σκέλος του ρωσικού προγράμματος είναι η ξενομεταμόσχευση (xenotransplantation) – η μεταμόσχευση, δηλαδή, κυττάρων, ιστών ή οργάνων από ζωικά είδη σε ανθρώπους.

Το ρωσικό πρόγραμμα στοχεύει επίσημα στη διάσωση 175.000 ζωών, αλλά ανεπίσημα καθρεφτίζει την υπαρξιακή αγωνία της γερασμένης ελίτ του Κρεμλίνου

Στο επίκεντρο αυτών των πειραμάτων βρίσκονται ειδικά, γενετικά τροποποιημένα μίνι-γουρουνάκια.

Οι χοίροι θεωρούνται ιδανικοί για αυτόν τον σκοπό, καθώς τα εσωτερικά τους όργανα έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος και την ίδια ανατομική λειτουργία με τα ανθρώπινα.

Ωστόσο, η μεταμόσχευση ενός οργάνου γουρουνιού σε άνθρωπο προσκρούει συνήθως σε ένα τεράστιο εμπόδιο: την άμεση και βίαιη απόρριψη του μοσχεύματος από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι Ρώσοι επιστήμονες χρησιμοποιούν την τεχνολογία γενετικής επεξεργασίας CRISPR για να «σβήσουν» τα γονίδια του χοίρου που προκαλούν την απόρριψη και να εισαγάγουν ανθρώπινα γονίδια, κάνοντας το όργανο «αόρατο» για τις άμυνες του ανθρώπινου οργανισμού.

Στόχος των εργαστηρίων που χρηματοδοτεί το Κρεμλίνο είναι η μαζική καλλιέργεια νεφρών, καρδιακών βαλβίδων και ήπατος μέσα σε αυτά τα ζώα, δημιουργώντας μια μόνιμη «δεξαμενή ανταλλακτικών» για την ελίτ της χώρας.

Παράλληλα, εξετάζεται η χρήση κυττάρων από έμβρυα χοίρων για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος Πάρκινσον.

Η επιστολή του 2024

To πρόγραμμα επιβεβαιώνει πως ο Πούτιν θέλει να νικήσει το χρόνο και τη θνητότητα. Το 2024 μια επείγουσα και άκρως απόρρητη εντολή από τον Πούτιν φέρεται πως έβαλε σε κατάσταση συναγερμού την επιστημονική κοινότητα της Ρωσίας, με τους αξιωματούχους να αναζητούν εσπευσμένα πρωτοποριακές θεραπείες αντιγήρανσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ανεξάρτητων ειδησεογραφικών δικτύων Meduza και Sistema, το ρωσικό Υπουργείο Υγείας απέστειλε μια πρωτοφανή επιστολή με την οποία απαίτησε από τους κορυφαίους ερευνητές της χώρας να παραδώσουν άμεσα όλα τα τελευταία δεδομένα για την αναστροφή του βιολογικού ρολογιού.

Όπως εξομολογήθηκε γιατρός σε εθνικό ιατρικό ερευνητικό ίδρυμα, η επιστολή έφτασε στα εργαστήρια με τη μορφή του κατεπείγοντος, ζητώντας ουσιαστικά άμεσες απαντήσεις.

Η πίεση για άμεση παράδοση των «προτάσεων» μεταφράστηκε από τη ρωσική επιστημονική κοινότητα ως προσωπική απαίτηση του Ρώσου προέδρου,

Οι επιστήμονες κλήθηκαν να υποβάλουν άμεσα συγκεκριμένα στοιχεία για τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στον περιορισμό της κυτταρικής φθοράς, στην πρόληψη των γνωστικών και αισθητηριακών διαταραχών, στη ριζική διόρθωση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και σε νέες ιατρικές μεθόδους που βασίζονται στην τρισδιάστατη βιοεκτύπωση ιστών.

Η κόρη του Πούτιν στο τιμόνι

Η διαχείριση αυτού του προγράμματος δεν έχει αφεθεί στην τύχη της. Κεντρικό ρόλο στις γενετικές έρευνες και τον έλεγχο των κονδυλίων έχει η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η ενδοκρινολόγος Μαρία Βορόντσοβα.

Η επιλογή της υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμπιστεύεται μόνο τον πιο στενό, οικογενειακό και ιδεολογικό του κύκλο για ζητήματα που αφορούν τη βιολογική του επιβίωση.

Η Βορόντοβα απασχόλησε τα media το 2024 με τη διάρκειας 42 λεπτών συνέντευξή της στο ρωσικό podcast #ProNauku (Υπέρ της Επιστήμης).

Στη συνέντευξη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Δύση και τη ρωσική αντιπολίτευση, η μεγαλύτερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσιάστηκε αποκλειστικά με την επιστημονική της ιδιότητα ως ενδοκρινολόγος και ακαδημαϊκός και μίλησε για τη γενετική, τη διοίκηση της υγείας και τα προσωπικά της ενδιαφέροντα, δηλώνοντας πως για τη Ρωσία «η ανθρώπινη ζωή αποτελεί την ύψιστη αξία».

Το πρόγραμμα που ηγείται η ενδοκρινολόγος κόρη του Πούτιν έχει ήδη αποτελέσματα, ισχυρίζεται το Κρεμλίνο. Τα εργαστήρια έχουν κάνει τα πρώτα επιτυχημένα βήματα στην τρισδιάστατη βιοεκτύπωση (3D bioprinting), έχοντας δημιουργήσει ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Βγιάτσεσλαβ Σουλένιν, επικεφαλής του Κέντρου Καινοτόμων Τεχνολογιών της Μόσχας, η Μαρία Βλαντιμίροβνα Βορόντσοβα, 41, εμφανίστηκε ως κορυφαία ερευνήτρια του Εθνικού Ιατρικού Κέντρου Ενδοκρινολογίας και αναπληρώτρια κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ (MSU).

Μετά τη δημοσιότητα της συνέντευξής της, η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε πως το 2019, η Βορόντσοβα συνίδρυσε την εταιρεία Nomeco, η οποία διοχετεύει δισεκατομμύρια ρούβλια σε ιατρικά projects.

Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως η ομάδα του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, η κόρη του Ρώσου προέδρου εισέπραξε μόνο το 2020 το αστρονομικό ποσό των 232 εκατομμυρίων ρουβλίων σε μερίσματα, ενώ ο μηνιαίος μισθός της από την εταιρεία αγγίζει τα 700.000 ρούβλια.

Η Nomeco φέρεται να χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τη SOGAZ Medizina, ένα δίκτυο κλινικών που περιθάλπει την ανώτατη πολιτική και επιχειρηματική ελίτ του Κρεμλίνου, το οποίο εξαγοράστηκε από στελέχη της Nomeco το 2022.

Ο κύκλος της τρίτης ηλικίας

Γύρω από τον Πούτιν βρίσκεται μια γεροντοκρατία αξιωματούχων που διανύουν όλοι τη δεκαετία των 70 τους.

Η ανάγκη για τη λεγόμενη «ενεργό μακροζωία» δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά ολόκληρο το σύστημα εξουσίας που έχει οικοδομήσει γύρω του.

Έχοντας εξασφαλίσει μέσω συνταγματικών αλλαγών το 2020 το νομικό δικαίωμα να παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι το 2036, ο Ρώσος ηγέτης θα βρίσκεται στην εξουσία μέχρι να κλείσει τα 84 του χρόνια, γεγονός που τον φέρνει αντιμέτωπο με την αναπόφευκτη φυσική φθορά.

Η εικόνα του Πούτιν με μια κουβέρτα στα πόδια κατά τη διάρκεια της Παρέλασης της Νίκης το 2022 είχε ήδη φουντώσει τις φήμες στη Δύση για την κατάσταση της υγείας του, παρά τις προσεκτικά σκηνοθετημένες εμφανίσεις του στη Σιβηρία.

Το πρόβλημα εντείνεται καθώς ο στενός πυρήνας των έμπιστων συνεργατών του, που ελέγχουν τις κρίσιμες δομές ασφαλείας, της κατασκοπείας και της εξωτερικής πολιτικής, γερνάει ταυτόχρονα με τον ίδιο, έχοντας προ πολλού ξεπεράσει το όριο των 70 ετών.

Ανάμεσά τους, ο 76χρονος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο 74χρονος αρχηγός της υπηρεσίας ασφαλείας FSB Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, ο 75χρονος ανώτερος σύμβουλος Νικολάι Πατρούσεφ και άλλοι που αποτελούν μια «συμπαγή γεροντοκρατία».

Μέσα σε αυτό το κλίμα που «φλερτάρει με την παράνοια και τη συνωμοσιολογία η ανάπτυξη εγχώριας βιοτεχνολογίας μακροζωίας θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας» σημειώνει το ρεπορτάζ.

Αλήθεια ή φαντασίωση;

Ωστόσο, παρά τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για να χρηματοδοτήσουν το τολμηρό εγχείρημα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει τους ρωσικούς ισχυρισμούς με έντονο σκεπτικισμό.

Ο Αλεξάντερ Οστρόφσκι, πρωτοπόρος Ρώσος επιστήμονας στη βιοεκτύπωση που εγκατέλειψε τη χώρα και μετέφερε τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι αποκαλυπτικός στη Wall Street Journal.

«Το πιθανότερο είναι ότι οι επιστήμονες στη Μόσχα, γνωρίζοντας την εμμονή του ηγέτη, απλώς του λένε αυτό που θέλει να ακούσει για να εξασφαλίζουν αμύθητα κονδύλια»

Ο Οστρόφσκι επισημαίνει ότι η Ρωσία είναι αποκλεισμένη από τα σύγχρονα αντιδραστήρια, τα εξελιγμένα μικροσκόπια και τον δυτικό εξοπλισμό λόγω των κυρώσεων.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση ευσεβείς πόθους. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες, peer-reviewed δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που να αποδεικνύουν αυτά τα επιτεύγματα. Το πιθανότερο είναι ότι οι επιστήμονες στη Μόσχα, γνωρίζοντας την εμμονή του ηγέτη, απλώς του λένε αυτό που θέλει να ακούσει για να εξασφαλίζουν αμύθητα κονδύλια».

Η Ρωσία πεθαίνει

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν καλλιεργεί με σχολαστικότητα την εικόνα ενός ισχυρού υπερηγέτη με αστείρευτη σωματική αντοχή.

Οι φωτογραφίες του στις οποίες απαθανατίζεται να ιππεύει περήφανος και ημίγυμνος στα βουνά της Σιβηρίας, να κάνει τζούντο, να καταδύεται στη Μαύρη Θάλασσα ή να σκοράρει σε αγώνες χόκεϊ επί πάγου έχουν αναδημοσιευθεί πολλές φορές καλλιεργώντας το άφθαρτο προφίλ του.

Όμως, πίσω από τα αφύσικα λεία χαρακτηριστικά του προσώπου του –τα οποία πολλοί αποδίδουν σε αισθητικές επεμβάσεις– και τις φήμες για τακτική χρήση θαλάμων κρυοθεραπείας στους -110°C, κρύβεται ένας βαθύς, σχεδόν παραλυτικός τρόμος για τη φθορά.

Τα ακραία μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, με τα ειδικά απολυμαντικά τούνελ, τα τεράστια τραπέζια συσκέψεων και τις πολυήμερες αυστηρές καραντίνες για όποιον επρόκειτο να τον πλησιάσει, ήταν η πρώτη ορατή εκδήλωση αυτής της υγειονομικής παράνοιας.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ζοφερή δημογραφική πραγματικότητα.

Λόγω του αλκοολισμού, των καρδιοπαθειών και των απωλειών στον πόλεμο, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών στη χώρα έχει καθηλωθεί μόλις στα 68 έτη – αφήνοντας τον 73χρονο Πούτιν να έχει ήδη ξεπεράσει τον μέσο όρο των συμπατριωτών του.

Στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής για τους άνδρες είναι 76 και 80 έτη αντίστοιχα.

Είτε πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας υγείας είτε για την προσωπική υπαρξιακή αγωνία ενός ηγέτη που αρνείται να αποδεχθεί τη θνητότητά του, το συμπέρασμα είναι ένα.

Η φθορά του χρόνου είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Κρεμλίνου όσο το αμφιλεγόμενο κυνήγι αθανασίας συνεχίζεται σε απόρρητα εργαστήρια.