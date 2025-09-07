Οι επενδύσεις κροίσων και Πούτιν στη μακροζωία και του Σι στην… αθανασία

Για αιώνες, πολλοί Κινέζοι αυτοκράτορες έχαναν τη ζωή τους καθώς έπιναν επικίνδυνα ελιξίρια τα οποία πίστευαν ότι θα τους χαρίσουν… αθανασία. Σήμερα, αυτή η ματαιόδοξη επιδίωξη έχει γίνει προνόμιο πανίσχυρων δισεκατομμυριούχων, αλλά και για κάποιους στη Δύση και του ίδιου του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «πιάστηκαν» να συζητούν την προοπτική της ανθρώπινης μακροζωίας από ανοιχτό μικρόφωνο.

«Σπάνια οι άνθρωποι ζούσαν πάνω από τα 70, αλλά σήμερα, στα 70, είσαι ακόμη παιδί», παρατήρησε ο Σι, προκαλώντας τον Πούτιν να συζητήσει πώς πλέον μπορούν να αντικαθίστανται ανθρώπινα όργανα και ίσως οι άνθρωποι να ζουν για πάντα. Ο Σι απάντησε ότι ίσως ακόμη και μέσα στον 21ο αιώνα οι άνθρωποι να ζουν ως τα 150.

Πράγματι, επιστήμονες στη Δύση χρηματοδοτούνται αδρά για να επιμηκύνουν τον χρόνο ζωής μέχρι και 150 χρόνια, όπως είπε ο Σι, μάλλον κάπως με λίγο χιούμορ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ζάμπλουτοι προσανατολίζονται σε προσπάθειες αντιστροφής ή αλλαγής της γήρανσης, ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, ή πώληση προϊόντων/υπηρεσιών που ισχυρίζονται ότι βελτιώνουν την υγεία και επιμηκύνουν το προσδόκιμο.

Γίγαντες της Silicon Valley όπως οι Πήτερ Τιλ, Σαμ Άλτμαν, Γιούρι Μίλνερ και Μαρκ Αντρεσσέν Milner και Μαρκ Αντρίσεν είναι ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα πίσω από την εισροή χρήματος στη βιομηχανία της μακροζωίας.

Η αναζήτηση του Τιλ για μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής καλύπτει σχεδόν 12 εταιρείες οι οποίες συγκέντρωσαν πάνω από 700 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal.

Εκείνοι και άλλοι πλούσιοι επενδυτές βοήθησαν να περάσει ένα πεδίο που κάποτε θεωρούνταν μάλλον περιθωριακό στον ακαδημαϊκό χώρο στο πολιτιστικό mainstream.

Οι ζάμπλουτοι επιμένουν

Μπορεί, πολλές εταιρείες τελικά να αποτυγχάνουν, αλλά οι υπερπλούσιοι επιμένουν.

Ενδεικτικά, η Altos, που ξεκίνησε το 2022, συγκέντρωσε 3 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη τεχνολογίας αναζωογόνησης κυττάρων. Η Insilico Medicine, εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που στηρίζεται από το BOLD Capital του Diamandis, συγκέντρωσε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για τη θεραπεία πολλών ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

Μια άλλη εταιρεία, η BioAge Labs, που αναπτύσσει φάρμακα για ασθένειες της γήρανσης, συγκέντρωσε 559 εκατ. δολάρια, με επενδύσεις από τα Khosla Ventures και το fund a16z του Andreessen.

Αυτές οι εταιρείες είναι μέρος ενός «αστερισμού» άνω των 200 startups και μη κερδοσκοπικών οργανισμών με σχεδόν 1.000 επενδυτές. Συνολικά συγκέντρωσαν πάνω από 12,5 δισ. δολάρια τα τελευταία χρόνια όχι μόνο από κροίσους, αλλά και από influencers, διάσημους επιστήμονες και ηθοποιούς που κυνηγούν μια ανακάλυψη, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.

Μαζί τους και ο Πούτιν;

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, έχει δείξει μακρόχρονη εμμονή με την ιδέα παράτασης της ζωής του, αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy.

Στις αρχές του 2024 ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «New Health-Saving Technologies» («Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας»), με εστίαση στη γηριατρική ιατρική.

Τον Ιούνιο, το ρωσικό Υπουργείο Υγείας ζήτησε προτάσεις για τη γήρανση και ειδικά για τη βιοεκτύπωση, την πιθανή αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων με τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα από οργανικά υλικά.

Πρόκειται για θεμιτά εγχειρήματα για μια χώρα με γηράσκον και συρρικνούμενο πληθυσμό, έστω κι αν είναι απίθανο να αποδώσουν αποτελέσματα, δεδομένου ενός σκληρωμένου και πολιτικοποιημένου επιστημονικού κατεστημένου του οποίου τα μέλη φεύγουν στο εξωτερικό, όπως αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό.

Ωστόσο, οι προσωπικές παρεμβάσεις του Πούτιν υποδηλώνουν ότι τρέφει μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει τοποθετήσει τον επιστήμονα Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, αδελφό στενού δισεκατομμυριούχου συμμάχου του, σε εξέχουσες επιστημονικές θέσεις.

Ο Κοβαλτσούκ -τον οποίο το Foreign Policy χαρακτηρίζει γραφικό- είναι λάτρης της γενετικής μηχανικής, ισχυρίζεται ότι νανορομπότ θα μπορούσαν να κάνουν τους ανθρώπους αθάνατους και φοβάται ότι οι Αμερικανοί κλέβουν τα πολύτιμα σωματικά υγρά των Ρώσων.

Ένας άλλος προβεβλημένος επιστήμονας που στηρίζει ο Πούτιν είπε ότι οι επιστήμονες «λατρεύουν να συζητούν το πρόβλημα της ανθρώπινης αθανασίας». Για έναν ηγέτη που πάντα τόνιζε την σωματική του αρρενωπότητα, αυτές είναι δελεαστικές ψευδαισθήσεις, σημειώνει το Foreign Policy

Τα κίνητρα

Ενώ για τον Πούιν μπορεί να είναι κίνητρο η σωματική αρρωνοπότητα, για τους πολύ πλούσιους που κατακλύζουν τον χώρο της μακροζωίας τα κίνητρα είναι πιο βαθιά.

Ο Ναβίν Τζέιν λέει ότι ο θάνατος του πατέρα του από καρκίνο του παγκρέατος τον οδήγησε να ιδρύσει τη Viome Life Sciences, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 230 εκατ. δολάρια.

Η Viome πουλά εξετάσεις κατ’ οίκον και αναλύει τα δεδομένα για να κάνει εξατομικευμένες διατροφικές και συμπληρωματικές συστάσεις. Ο Τζέιν, επένδυσε 30 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία στη Viome. Ο Μαρκ Μπένιοφ και ο Βίνοντ Κόσλα (της Khosla Ventures) είναι επίσης επενδυτές. «Θέλω να κάνω τη γήρανση προαιρετική», λέει ο Τζέιν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μοντέρνα, Στεφάν Μπανσέλ, δοκίμασε μια δίαιτα που σχεδιάστηκε για να μιμείται τα αποτελέσματα της νηστείας, ανεπτυγμένη από τον επιστήμονα μακροζωίας Valter Longo. Ο Bancel αργότερα ηγήθηκε γύρου χρηματοδότησης 47 εκατ. δολαρίων για την εταιρεία του Longo, L-Nutra, που αναπτύσσει προγράμματα διατροφής νηστείας.

«Θέλω να μπορώ να έχω τον μεγαλύτερο αντίκτυπο», λέει ο Μπανσέλ.

Ο Βίνοντ Κόσλα, μέσω της εταιρείας του, είναι ένας από τους πλέον παραγωγικούς επενδυτές στη μακροζωία σύμφωνα με τη Wall Street Journal, με κάθε επένδυση να εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές της γήρανσης. «Στα 70, κάποιος θα έπρεπε να αισθάνεται σαν 40άρης», είπε σε συνέντευξή του στο Superteam Podcast.

Η διαφορετική αθανασία του Σι

Ενώ, λοιπόν ο Πούτιν και οι παραπάνω κροίσοι επικεντρώνονταφαίνεται πιο επικεντρωμένος στη δική του προσωπική αθανασία, η επιθυμία του Σι για ένα διαφορετικό είδος αθανασίας ίσως αποδειχθεί γεωπολιτικά σημαντικότερη.

Όμως ο Σι δεν φαίνεται να συμμερίζεται την εμμονή του Πούτιν με την αθανασία, σημειώνει το Foreign Policy. Οι επιστημονικοί στόχοι της Κίνας υπό τον έλεγχό του υπήρξαν πραγματιστικοί, προσανατολισμένοι στη μεταποίηση και την ενέργεια, και εξαιρετικά επιτυχημένοι. Παρότι είναι μακρόχρονος υποστηρικτής της λεγόμενης παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής—τεράστιας βιομηχανίας στην Κίνα—και οι επιστήμονες περιλαμβάνουν τυπικές δηλώσεις πίστης στις ιδέες του στις δημοσιεύσεις τους, ο Σι έχει αποφύγει να προωθεί μεμονωμένους γραφικούς.

Η Κίνα έχει αρκετούς μεμονωμένους επιστήμονες που σπρώχνουν τα όρια με ιδέες όπως μεταμοσχεύσεις κεφαλής ή τροποποίηση εμβρύων. Αλλά δεν έχουν επίσημη έγκριση και, σε ορισμένες περιπτώσεις—όπως του γενετιστή Χε Τζιάνκουι—η δουλειά τους έχει οδηγήσει σε φυλάκιση για παραβίαση ιατρικών κανόνων.

Έτσι, μπορεί ο Πούτιν και άλλοι δισεκατομμυριούχοι να ψάχνουν ελιξίρια, αλλά ο Σι είναι πιθανότερο να αναζητά αθανασία μέσω του σχεδίου του για την αποκατάσταση της εθνικής μεγαλοσύνης—είτε πρόκειται για μια μετρίως ευημερούσα κοινωνία έως το 2030 είτε για την κατάκτηση της Ταϊβάν, καταλήγει ο αμερικανικό περιοδικό.