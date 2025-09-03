Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.
Αν αναρωτιέστε τι μπορεί να συζητούσαν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ περπατώντας προς την εξέδρα της Τιενανμέν, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο με αφορμή της 80η επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα ανοιχτό μικρόφωνο αποκάλυψε τη συνομιλία τους.
Από μεταμοσχεύσεις οργάνων μέχρι και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια συζητούσαν οι δύο ηγέτες όπως μεταδίδει το Reuters.
O μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα, σύμφωνα πάντα με το Reuters: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς». «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».
Σε απάντηση, ο Σι, ο οποίος δεν φαίνεται στην κάμερα, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».
Ο Κιμ χαμογελάσε και κοίταζε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η μετάφραση ήταν για αυτόν. Ο Πούτιν δεν ακούγεται να μιλάει καθαρά στα ρωσικά στο βίντεο, σημειώνει το Reuters.
Όταν ο Σι άρχισε να μιλάει, το βίντεο έδειξε μια ευρεία λήψη της πλατείας Τιενανμέν.
Μετά από περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ επανεμφανίστηκαν στην κάμερα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα της παρέλασης.
Δείτε το βίντεο
Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters. Η διοίκηση ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κίνας ανέφερε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από την CCTV είχε 1,9 δισεκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο και πάνω από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.
Hot-mic moment at the Beijing parade.
Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”
Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”
Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO
— Clash Report (@clashreport) September 3, 2025
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
