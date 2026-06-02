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Κάλουμ Τέρνερ: Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τον σύζυγο της Ντούα Λίπα; Το χρονικό του έρωτά τους
Fizz 02 Ιουνίου 2026, 22:20

Κάλουμ Τέρνερ: Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τον σύζυγο της Ντούα Λίπα; Το χρονικό του έρωτά τους

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν σε μια κλειστή τελετή στις 31 Μαΐου.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
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Η τραγουδίστρια του «One Kiss», Ντούα Λίπα, και ο Βρετανός ηθοποιός, Κάλουμ Τέρνερ, άρχισαν να συνδέονται ρομαντικά τον Ιανουάριο του 2024 και τους επόμενους μήνες εμφανίστηκαν μαζί σε πολλές δημόσιες εξόδους, παρουσιάζοντας τη σχέση τους στο κοινό.

Οι φήμες για αρραβώνα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους, όταν η ίδια η Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες την παραμονή των Χριστουγέννων φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, αλλά η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την είδηση μόνο μετά από μια συνέντευξη στη βρετανική Vogue, τον Ιούνιο του 2025.

Ξεχωριστό συναίσθημα

«Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι πολύ συναρπαστικό», είπε. «Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να μοιραστούμε τη ζωή μας και, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Στις 31 Μαΐου, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια κλειστή τελετή στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου. Μετά την εκδήλωση, μια πηγή είπε στο People ότι η Λίπα «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη».

Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;

Λοιπόν, ποιος είναι ο σύζυγος της Ντούα Λίπα; Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Κάλουμ Τέρνερ και τη σχέση του με την τραγουδίστρια.

Είναι από το Λονδίνο

Ο Τέρνερ μεγάλωσε στη συνοικία Τσέλσι του Λονδίνου, με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως διοργανώτρια εκδηλώσεων σε κλαμπ του Γουέστ Εντ, σύμφωνα με το GQ. Μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι, καθώς ο ετεροθαλής αδελφός και η ετεροθαλής αδελφή του ζούσαν στην Αυστραλία.

Τον Μάρτιο του 2024, δήλωσε στο GQ ότι ο στόχος της παιδικής του ηλικίας ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά τελικά εγκατέλειψε αυτό το όνειρο όταν ήταν 17 ετών.

«Δεν ήμουν αρκετά καλός» είπε ο Τέρνερ. «Έπρεπε να καταβάλω περισσότερη προσπάθεια από τους άλλους. Και δεν το έκανα».

Τον Μάρτιο του 2024, δήλωσε στο GQ ότι ο στόχος της παιδικής του ηλικίας ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά τελικά εγκατέλειψε αυτό το όνειρο όταν ήταν 17 ετών

Είναι ηθοποιός

Ενώ η Λίπα λάμπει στα στάδια και στις σκηνές, ο Τέρνερ έχει εμπειρία στη μεγάλη οθόνη. Ο ηθοποιός είναι γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία «Green Room» (Το Πράσινο Δωμάτιο) του 2015 και στην ταινία «The Boys in the Boat» (Τα Αγόρια στη Βάρκα) του 2023.

Επιπλέον, πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Last Letter from Your Lover» (Το Τελευταίο Γράμμα από τον Εραστή Σου) του 2021, καθώς και στη σειρά «Masters of the Air» του Apple TV+, στην οποία εμφανίστηκε μαζί με τον Όστιν Μπάτλερ.

«Είμαι διψασμένος για γνώση. Είτε πρόκειται για το Τζέιν Έιρ είτε για ένα βιβλίο σχετικά με την πνευματικότητα ή το διάστημα»

Είναι διψασμένος για γνώση

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης το 2018 στο Flaunt Magazine, ο Τέρνερ μίλησε ανοιχτά για το πόσα πολλά έχει μάθει από κάθε συμπρωταγωνιστή και μέλος των συνεργείων με τα οποία έχει συνεργαστεί.

«Από κάθε άνθρωπο με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή, παίρνεις κάτι», είπε.

«Είμαι διψασμένος για γνώση. Είτε πρόκειται για το Τζέιν Έιρ είτε για ένα βιβλίο σχετικά με την πνευματικότητα ή το διάστημα. Απλώς διψάω για όσο το δυνατόν περισσότερες σημαντικές πληροφορίες. Η υποκριτική μου επιτρέπει να το πετυχαίνω αυτό γρήγορα».

Είναι παθιασμένος με τη δουλειά του

Αν και ο Τέρνερ έχει διανύσει πολύ δρόμο από την αρχή της καριέρας του, ο ηθοποιός δήλωσε στο Gentlemen’s Journal το 2024 ότι θέλει να παραμείνει προσγειωμένος: «Ελπίζω να μην έρθει ποτέ η στιγμή που θα νιώσω ότι τα κατάφερα» είπε.

«Δεν θέλω να έρθει η στιγμή που θα νιώσω ότι έχω κουραστεί ή βαρεθεί» είπε. «Θέλω απλώς να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ, και πραγματικά αγαπώ να γυρίζω ταινίες, να ενσαρκώνω χαρακτήρες και να ερευνώ κόσμους, ρόλους και ανθρώπους».

Ο Τέρνερ πρόσθεσε: «Η δουλειά μου είναι τόσο συναρπαστική. Πρέπει να την θέλεις πραγματικά, να πιστεύεις πραγματικά σε αυτήν, να νοιάζεσαι πραγματικά. Αγαπώ αυτή την ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου».

Η σχέση τους έγινε γνωστή για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024

Οι φήμες για ρομαντική σχέση μεταξύ της Λίπα και του Τέρνερ ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024, όταν τους είδαν μαζί μετά την πρεμιέρα της σειράς «Masters of the Air» στο Λονδίνο, ενώ τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι χόρευαν τρυφερά στο πάρτι που ακολούθησε την εκδήλωση.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, τους είδαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού στο Sushi Park στο Λος Άντζελες.

Αν και είχαν αρκετές ακόμη εξόδους, συμπεριλαμβανομένης μιας βόλτας γεμάτης δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης στο Μπέβερλι Χιλς, μόνο τον Ιούλιο του ίδιου έτους επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram, όταν εκείνη τον συμπεριέλαβε σε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από το Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι.

Μετά από μήνες που δημοσίευαν διακριτικές (αλλά γλυκές) φωτογραφίες στο Instagram και κράτησαν τη σχέση τους σε χαμηλούς τόνους, το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο Met Gala του 2025

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Έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στο Met Gala του 2025

Μετά από μήνες που δημοσίευαν διακριτικές (αλλά γλυκές) φωτογραφίες στο Instagram και κράτησαν τη σχέση τους σε χαμηλούς τόνους, το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο Met Gala του 2025.

Η Λίπα φορούσε ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ V-neck halter της Chanel, ενώ ο Τέρνερ επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι Louis Vuitton, σύμφωνα με τη Vogue.

Η Ντούα Λίπα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο του 2025

Οι φήμες για αρραβώνα άρχισαν να κυκλοφορούν τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Λίπα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των εορτών, στις οποίες φαινόταν να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Η ίδια επιβεβαίωσε την είδηση σε συνέντευξή της στην βρετανική Vogue, αποκαλύπτοντας ότι ο Τέρνερ είχε παραγγείλει το δαχτυλίδι ειδικά για εκείνη, αφού συμβουλεύτηκε τις καλύτερες φίλες της και την αδελφή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι σχεδιάζει να γιορτάσει έναν δεύτερο γάμο στη Σικελία, σε αυτό που η πηγή περιέγραψε ως «το καλύτερο και των δύο κόσμων»

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Της άλλαξε τη γνώμη για τον γάμο

«Είμαι τρελαμένη μαζί του. Μου ταιριάζει απόλυτα» είπε η Ντούα Λίπα. «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε γνωρίζει πολύ καλά».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης τότε ότι δε σκόπευαν να βιαστούν να παντρευτούν σύντομα.

«Θέλω να τελειώσω την περιοδεία μου, ο Κάλουμ έχει γυρίσματα, οπότε απλά απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο» είπε η Λίπα. «Ποτέ δε σκεφτόταν πραγματικά τον γάμο ή ονειρευόταν τι είδους νύφη θα ήμουν. Ξαφνικά σκέφτομαι: “Ω, τι θα φορέσω;”».

Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2026

Η Λίπα και ο Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο στις 31 Μαΐου. Μετά τον γάμο τους, μια πηγή είπε στο People ότι η «τελετή στο Λονδίνο ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν… όπως την ονειρεύτηκαν».

«Ήταν μια κλειστή και στιλάτη τελετή, και ήταν περιτριγυρισμένοι από τους αγαπημένους τους» πρόσθεσε η πηγή. «Έκαναν μια μικρή γιορτή μετά την τελετή και είναι πολύ ενθουσιασμένοι για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι σχεδιάζει να γιορτάσει έναν δεύτερο γάμο στη Σικελία, σε αυτό που η πηγή περιέγραψε ως «το καλύτερο και των δύο κόσμων».

«Μια ιδιωτική στιγμή μαζί και μια μεγαλύτερη γιορτή με την οικογένεια και τους φίλους στην Ιταλία» είπε η πηγή.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Χ 

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Συνταγματική αναθεώρηση: Κατέθεσε τις προτάσεις της η ΝΔ – Προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης για ποινική δίωξη υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια

Στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση
AI 02.06.26

Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση

Καθώς νέα πανίσχυρα συστήματα κυβερνοασφάλειας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης όπως το Mythos, βγαίνουν ελεύθερα προς χρήση, οι ΗΠΑ αρχίζουν και επιζητούν τον έλεγχο της αγοράς

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