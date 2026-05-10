Ντούα Λίπα: Αγωγή μαμούθ 15 εκατομμυρίων στη Samsung – «Δεν είμαι προς πώληση»
Η Ντούα Λίπα κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung για φωτογραφία της που χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά της
- Έρχονται άλλες 200 κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Ποιοι οδηγοί θα μπουν στο στόχαστρο
- Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
- Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
- Βγήκε με όπλο στους δρόμους της Πάτρας και άρχισε να πυροβολεί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ντούα Λίπα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κολοσσού της Samsung για «προκλητική συμπεριφορά».
Η Λίπα κινήθηκε νομικά εναντίον της Samsung την Παρασκευή καταθέτοντας μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εταιρεία άρχισε να χρησιμοποιεί μια φωτογραφία της τραγουδίστριας από τα παρασκήνια του φεστιβάλ Austin City Limits του 2024 πάνω σε χάρτινες συσκευασίες των τηλεοράσεών της.
Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της ομάδας της προς την εταιρεία να σταματήσει τη συγκεκριμένη πρακτική, η εταιρεία φέρεται να αγνόησε τις εκκλήσεις, συνεχίζοντας να επωφελείται από τη φήμη της.
Η αγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο επιχείρημα ότι η παρουσία της Ντούα Λίπα στη συσκευασία λειτούργησε ως έμμεση διαφήμιση, οδηγώντας πολλούς θαυμαστές της στην αγορά του προϊόντος.
Το νομικό έγγραφο παραθέτει μάλιστα σχόλια από την πλατφόρμα Χ, όπου χρήστες δηλώνουν χαρακτηριστικά: «Δεν σχεδίαζα καν να πάρω τηλεόραση, αλλά είδα το κουτί και αποφάσισα να την αγοράσω».
Η νομική ομάδα της Λίπα τονίζει ότι η ίδια είναι «εξαιρετικά επιλεκτική στις εμπορικές της συμφωνίες, διαφυλάσσοντας το κύρος του προσωπικού της brand, το οποίο η Samsung φέρεται να οικειοποιήθηκε αυθαίρετα».
Επιπλέον η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς η ίδια η καλλιτέχνιδα κατέχει τα δικαιώματα της συγκεκριμένης φωτογραφίας.
Η Λίπα απαιτεί αποζημίωση που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι «η Samsung καρπώθηκε κέρδη που δεν της αναλογούν, χρησιμοποιώντας το πρόσωπο μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον κόσμο ως δωρεάν διαφημιστικό εργαλείο» σημειώνει το Variety.
Μέχρι στιγμής, η Samsung δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό για την υπόθεση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο για την προστασία των δικαιωμάτων των διασημοτήτων στην ψηφιακή εποχή.
- Ο λετονός υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στην χώρα του
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το ακυρωθέν γκολ που πέτυχε ο Βάργκα για την «Ένωση» (vid)
- Νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» (vid)
- Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
- Tρύπες για Μetallica: Καρράς και Παπαδόπουλος για το «Δεν Χωράς Πουθενά» στο ΟΑΚΑ – Τα σχόλια τους
- Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1: Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο οι Κανονιέρηδες
- Καιρός: Η ημέρα της νέας εβδομάδας με την υψηλότερη θερμοκρασία – Πού ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33°C
- Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον σύζυγο της 28χρονης που βρέθηκε τραυματισμένη σε χαντάκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις