Ντούα Λίπα: Αγωγή μαμούθ 15 εκατομμυρίων στη Samsung – «Δεν είμαι προς πώληση»

Η Ντούα Λίπα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κολοσσού της Samsung για «προκλητική συμπεριφορά».

Η Λίπα κινήθηκε νομικά εναντίον της Samsung την Παρασκευή καταθέτοντας μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εταιρεία άρχισε να χρησιμοποιεί μια φωτογραφία της τραγουδίστριας από τα παρασκήνια του φεστιβάλ Austin City Limits του 2024 πάνω σε χάρτινες συσκευασίες των τηλεοράσεών της.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της ομάδας της προς την εταιρεία να σταματήσει τη συγκεκριμένη πρακτική, η εταιρεία φέρεται να αγνόησε τις εκκλήσεις, συνεχίζοντας να επωφελείται από τη φήμη της.

Η αγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο επιχείρημα ότι η παρουσία της Ντούα Λίπα στη συσκευασία λειτούργησε ως έμμεση διαφήμιση, οδηγώντας πολλούς θαυμαστές της στην αγορά του προϊόντος.

Το νομικό έγγραφο παραθέτει μάλιστα σχόλια από την πλατφόρμα Χ, όπου χρήστες δηλώνουν χαρακτηριστικά: «Δεν σχεδίαζα καν να πάρω τηλεόραση, αλλά είδα το κουτί και αποφάσισα να την αγοράσω».

Η νομική ομάδα της Λίπα τονίζει ότι η ίδια είναι «εξαιρετικά επιλεκτική στις εμπορικές της συμφωνίες, διαφυλάσσοντας το κύρος του προσωπικού της brand, το οποίο η Samsung φέρεται να οικειοποιήθηκε αυθαίρετα».

Επιπλέον η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς η ίδια η καλλιτέχνιδα κατέχει τα δικαιώματα της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Η Λίπα απαιτεί αποζημίωση που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι «η Samsung καρπώθηκε κέρδη που δεν της αναλογούν, χρησιμοποιώντας το πρόσωπο μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον κόσμο ως δωρεάν διαφημιστικό εργαλείο» σημειώνει το Variety.

Μέχρι στιγμής, η Samsung δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό για την υπόθεση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο για την προστασία των δικαιωμάτων των διασημοτήτων στην ψηφιακή εποχή.