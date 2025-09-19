magazin
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
The Good Life 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Spotlight

Η βασίλισσα της ποπ Ντούα Λίπα εμφανίστηκε σε μια ζωντανή ηχογράφηση του podcast της λέσχης βιβλίου που έχει δημιουργήσει, το Service95 Book Club, στη New York Public Library [Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης] στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Λίπα συνομίλησε με τον συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλαϊ, του οποίου το μυθιστόρημα Flesh αποτελεί την επιλογή του Οκτωβρίου για τη λέσχη.

Όταν ρωτήθηκε από το στέλεχος του Spotify, Ντάστι Τζένκινς, ποιο βιβλίο επηρέασε περισσότερο τη δημιουργική της γραμμή η Λίπα απάντησε ξεκάθαρα: τα απομνημονεύματα της Πάτι Σμιθ, Just Kids.

«Το Just Kids είναι ένα απίστευτο βιβλίο και μια χρονοκάψουλα δημιουργικότητας, ειδικά από την εποχή των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70, όταν η τέχνη πραγματικά αναδυόταν», είπε χαρακτηριστικά. Το βιβλίο του 2010, το οποίο αφηγείται τη φιλία της Σμιθ με τον εμβληματικό φωτογράφο Ρόμπερτ Μάπλθορπ, είχε επιλεγεί και τον Σεπτέμβριο του 2023 από τη λέσχη βιβλίου της τραγουδίστριας ως πρόταση του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάτι Σμιθ είχε πρόσφατα αναδείξει τη Λίπα ως «το καλύτερο φεμινιστικό πρότυπο των καιρών μας».

Στη συνέχεια η Λίπα αναφέρθηκε σε αγαπημένα της παιδικά βιβλία, όπως η δημοφιλής σειρά Μια Σειρά από Ατυχή Γεγονότα του Λέμονι Σνίκετ, αλλά και σε συγγραφείς όπως η Μάλορι Μπλάκμαν και η Τζάκλιν Ουίλσον.

«Τα Σαββατοκύριακα, η μητέρα μου με πήγαινε είτε στο βιβλιοπωλείο είτε στο πάρκο», θυμήθηκε η τραγουδίστρια.

«Έτσι περνούσαμε συνήθως τις δύο αυτές μέρες. Κοντά στο σπίτι μας, σε έναν δρόμο που λέγεται Φίντσλεϊ Ρόουντ στο Λονδίνο, υπήρχε ένα μαγαζί που τότε λεγόταν απλά Books. Είχε ένα μεγάλο παιδικό τμήμα και η μητέρα μου έπαιρνε ένα βιβλίο για εκείνη, ενώ εγώ περνούσα όλη την ημέρα διαβάζοντας ό,τι υπήρχε εκεί μέσα. Αυτό ήταν η διασκέδαση μου» συνέχισε.

«Από εκείνη τη στιγμή ερωτεύτηκα τα βιβλία. Ένιωθα ότι συνδεόμουν με διαφορετικές ιστορίες. Ήταν η απόδραση μου… ήταν κάτι με το οποίο απλά ερωτεύτηκα» είπε η Λίπα που υπερασπίζεται την ανάγνωση και τη λογοτεχνία με τη λέσχη βιβλίου της και το μηνιαίο newsletter της από το 2023, μέσω της πλατφόρμας της Service95

Κάθε μήνα, η τραγουδίστρια επιλέγει βιβλία που «αντιπροσωπεύουν ποικίλες παγκόσμιες φωνές, αφηγούμενες δυναμικές ιστορίες που καλύπτουν μυθιστορήματα, απομνημονεύματα και μανιφέστα», σύμφωνα με τον ιστότοπο του κλαμπ.

Το Flesh του Ντέιβιντ Σάλαϊ, υποψήφιο για το βραβείο Booker, καταγράφει την πορεία ενηλικίωσης ενός νεαρού άνδρα.

«Πιστεύω ότι αποτυπώνει με ακρίβεια τον τρόπο που οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά και τον τρόπο που παραμένουν οι ίδιοι», είπε ο Σάλαϊ για το μυθιστόρημά του. «Ο Ιστουάν είναι αναγνωρίσιμα ο ίδιος άνθρωπος στο τέλος όπως ήταν και στην αρχή, αλλά ταυτόχρονα τελείως διαφορετικός με άλλους τρόπους».

YouTube thumbnail

Η Ντούα Λίπα, μία από τις πιο ισχυρές book influencer των καιρών μας, τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνη η προσπάθειά της να μοιράζεται βιβλία όπως αυτό του Σάλαϊ και να χτίζει ένα νεανικό αναγνωστικό κοινό γύρω από τίτλους που αξίζουν για την ίδια.

«Δεν έχουμε αρκετούς νέους αναγνώστες και πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερους», είπε η τραγουδίστρια. «Αν μπορώ να παίξω έναν μικρό ρόλο σε αυτό, θα είμαι πραγματικά ευτυχισμένη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επιτόκια: Πώς οι αποφάσεις ΕΚΤ και FED επηρεάζουν την Ελλάδα

Επιτόκια: Πώς οι αποφάσεις ΕΚΤ και FED επηρεάζουν την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μαρίσσα Λαιμού: Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένειά της κατά του βρετανικού ΕΣΥ
«Είναι αμέλεια» 19.09.25

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται» - Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται» - Τι έγραφε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού σε φίλη της από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Σύνταξη
Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)

Γεύση από ελληνικό γλέντι πήρε ο Αλπερέν Σενγκούν μετά το τέλος του Eurobasket, με τον Τούρκο σέντερ να... γνωρίζει ήθη και έθιμα της πατρίδας μας σε εστιατόριο στην Μαρμαρίδα.

Σύνταξη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: «Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα – Πανό στην Ακρόπολη
Δυναμική παρέμβαση 19.09.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα - Πανό στην Ακρόπολη κρέμασαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κρέμασαν πανό στα ελληνικά και στα αγγλικά στην Ακρόπολη - «Να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης» - Δείτε βίντεο από την παρέμβαση

Σύνταξη
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή
Πολιτική 19.09.25

Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή

Στην κλήρωση που έγινε με τον κλασικό τρόπο των σφαιριδίων με κάλπη αναδείχθηκαν πέντε τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, τρεις από τον Άρειο Πάγο και δύο από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας – Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι
Αιματοκύλισμα 19.09.25

Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας - Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ συνεχίζει την αιματηρή του επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας - Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο για έκτη φορά σε ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket. Ο General Manager της γαλανόλευκης, Νίκος Ζήσης, έδωσε την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».

Σύνταξη
Πάτρα: «Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Στην Πάτρα 19.09.25

«Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας για να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στην Πάτρα και έμεινε στη φυλακή 36 ημέρες

Σύνταξη
Τραμπ: Γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) – Αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 19.09.25

Ο Τραμπ γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) - Δεν εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια - Επικοινωνία με Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ταϊβάν που οι ΗΠΑ εξοπλίζουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στην Κίνα

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για Τέμπη: «Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή σορών των παιδιών τους»
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη - «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή των σορών»

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού - Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζει στο Σύνταγμα την απεργία πείνας του ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο
New York Times 19.09.25

Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό
Τροχαίο 19.09.25

Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό

Το όχημα του 21χρονου οδηγού φαίνεται στα πλάνα να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι που «καρφώνεται» πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι

Σύνταξη
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο