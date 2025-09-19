Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η βασίλισσα της ποπ Ντούα Λίπα εμφανίστηκε σε μια ζωντανή ηχογράφηση του podcast της λέσχης βιβλίου που έχει δημιουργήσει, το Service95 Book Club, στη New York Public Library [Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης] στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Λίπα συνομίλησε με τον συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλαϊ, του οποίου το μυθιστόρημα Flesh αποτελεί την επιλογή του Οκτωβρίου για τη λέσχη.

Όταν ρωτήθηκε από το στέλεχος του Spotify, Ντάστι Τζένκινς, ποιο βιβλίο επηρέασε περισσότερο τη δημιουργική της γραμμή η Λίπα απάντησε ξεκάθαρα: τα απομνημονεύματα της Πάτι Σμιθ, Just Kids.

«Το Just Kids είναι ένα απίστευτο βιβλίο και μια χρονοκάψουλα δημιουργικότητας, ειδικά από την εποχή των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70, όταν η τέχνη πραγματικά αναδυόταν», είπε χαρακτηριστικά. Το βιβλίο του 2010, το οποίο αφηγείται τη φιλία της Σμιθ με τον εμβληματικό φωτογράφο Ρόμπερτ Μάπλθορπ, είχε επιλεγεί και τον Σεπτέμβριο του 2023 από τη λέσχη βιβλίου της τραγουδίστριας ως πρόταση του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάτι Σμιθ είχε πρόσφατα αναδείξει τη Λίπα ως «το καλύτερο φεμινιστικό πρότυπο των καιρών μας».

Στη συνέχεια η Λίπα αναφέρθηκε σε αγαπημένα της παιδικά βιβλία, όπως η δημοφιλής σειρά Μια Σειρά από Ατυχή Γεγονότα του Λέμονι Σνίκετ, αλλά και σε συγγραφείς όπως η Μάλορι Μπλάκμαν και η Τζάκλιν Ουίλσον.

«Τα Σαββατοκύριακα, η μητέρα μου με πήγαινε είτε στο βιβλιοπωλείο είτε στο πάρκο», θυμήθηκε η τραγουδίστρια.

«Έτσι περνούσαμε συνήθως τις δύο αυτές μέρες. Κοντά στο σπίτι μας, σε έναν δρόμο που λέγεται Φίντσλεϊ Ρόουντ στο Λονδίνο, υπήρχε ένα μαγαζί που τότε λεγόταν απλά Books. Είχε ένα μεγάλο παιδικό τμήμα και η μητέρα μου έπαιρνε ένα βιβλίο για εκείνη, ενώ εγώ περνούσα όλη την ημέρα διαβάζοντας ό,τι υπήρχε εκεί μέσα. Αυτό ήταν η διασκέδαση μου» συνέχισε.

«Από εκείνη τη στιγμή ερωτεύτηκα τα βιβλία. Ένιωθα ότι συνδεόμουν με διαφορετικές ιστορίες. Ήταν η απόδραση μου… ήταν κάτι με το οποίο απλά ερωτεύτηκα» είπε η Λίπα που υπερασπίζεται την ανάγνωση και τη λογοτεχνία με τη λέσχη βιβλίου της και το μηνιαίο newsletter της από το 2023, μέσω της πλατφόρμας της Service95

Κάθε μήνα, η τραγουδίστρια επιλέγει βιβλία που «αντιπροσωπεύουν ποικίλες παγκόσμιες φωνές, αφηγούμενες δυναμικές ιστορίες που καλύπτουν μυθιστορήματα, απομνημονεύματα και μανιφέστα», σύμφωνα με τον ιστότοπο του κλαμπ.

Το Flesh του Ντέιβιντ Σάλαϊ, υποψήφιο για το βραβείο Booker, καταγράφει την πορεία ενηλικίωσης ενός νεαρού άνδρα.

«Πιστεύω ότι αποτυπώνει με ακρίβεια τον τρόπο που οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά και τον τρόπο που παραμένουν οι ίδιοι», είπε ο Σάλαϊ για το μυθιστόρημά του. «Ο Ιστουάν είναι αναγνωρίσιμα ο ίδιος άνθρωπος στο τέλος όπως ήταν και στην αρχή, αλλά ταυτόχρονα τελείως διαφορετικός με άλλους τρόπους».

Η Ντούα Λίπα, μία από τις πιο ισχυρές book influencer των καιρών μας, τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνη η προσπάθειά της να μοιράζεται βιβλία όπως αυτό του Σάλαϊ και να χτίζει ένα νεανικό αναγνωστικό κοινό γύρω από τίτλους που αξίζουν για την ίδια.

«Δεν έχουμε αρκετούς νέους αναγνώστες και πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερους», είπε η τραγουδίστρια. «Αν μπορώ να παίξω έναν μικρό ρόλο σε αυτό, θα είμαι πραγματικά ευτυχισμένη».