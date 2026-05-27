Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.
Μία ιστορία σαν παραμύθι έλαβε τέλος το απόγευμα της Τετάρτης! Η Αλέξια Πουτέγιας έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, βάζοντας τον επίλογο στην καριέρα της με την ομάδα της καρδιάς της.
What she means to this club 💙❤️ pic.twitter.com/cUCpCeyQHB
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
Μετά από 14 χρόνια η 32χρονη Ισπανίδα σούπερ σταρ αποχωρεί από τους Καταλανούς καθώς θα συνεχίσει την πορεία της στη Λόντον Σίτι. Στο 2-1 με τη Σοσιεδάδ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος γνώρισε την αποθέωση από το κοινό του «Γιόχαν Κρόιφ» αλλά και από συμπαίκτριες και αντιπάλους.
𝐄𝐍𝐃 𝐎𝐅 𝐀𝐍 𝐄𝐑𝐀. 💔 pic.twitter.com/xDWHYWQy8P
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
Η Πουτέγιας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ενώ βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο έκανε μία βαθιά υπόκλιση προς τον κόσμο. Σε όλη αυτή την πορεία με τα μπλαουγκράνα η Πουτέγιας κέρδισε 10 πρωταθλήματα, 10 Κύπελλα, 4 Champions League και 6 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Mood. pic.twitter.com/QDQkVIAGoJ
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
Κέρδισε δύο φορές την «Χρυσή Μπάλα» και αμέτρητα ακόμα ατομικά βραβεία. Είναι με διαφορά η πιο σπουδαία μορφή για το ποδόσφαιρο γυναικών της Μπαρτσελόνα, κάτι σαν τον Μέσι στους άντρες κατ’ αντιστοιχία. Το σίγουρο είναι πως αυτή η σχέση ζωής δεν κλείνει εδώ, απλά μπαίνει μία άνω τελεία.
The girl who dreamed of Barça became the symbol of Barça. 💙❤️ pic.twitter.com/jdDO6ggIBf
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
Porto l’escut al pit
Em protegeix el cor
Porto l’escut al pit
El meu tresor
💙❤️ pic.twitter.com/g1l9C0grRi
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
🏆 10× Liga F
🏆 4× Champions League
🏆 10× Copa de la Reina
🏆 6× Supercopa de España
🏆 8× Copa Catalunya
38 titles in 14 seasons with the club of her life. There will never be another Alexia Putellas. 👑💙❤️ pic.twitter.com/kSTQa2e9ly
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
The entire press chanting ‘Només hi ha una reina: Alexia Putellas’
🎥 @gerlocomm https://t.co/hhrgNxAFOr
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
🦁💙❤️ pic.twitter.com/Ys2MphRMs5
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑. pic.twitter.com/icynCWt8eW
— Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026
