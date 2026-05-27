Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας σε ισραηλινή επιδρομή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Μοχάμεντ Όντα, ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας στη Γάζα. Ο Όντα δολοφονήθηκε από το Ισραήλ σε αεροπορική επιδρομή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η Χαμάς ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον Όντα, τη σύζυγό του και δύο από τους γιους του. Πραγματοποίησε επιδρομή που στόχευε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας την Τρίτη.

Ο Όντα, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς, φέρεται να διαδέχθηκε τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ως επικεφαλής των Ταξιαρχιών Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ομάδας.

🔴ELIMINATED: Mohammed Odeh – Head of Hamas’ Military Wing in a strike in northern Gaza. Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd — Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2026



Ο αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή νωρίτερα αυτό το μήνα. Η Χαμάς ωστόσο δεν επιβεβαίωσε επίσημα τον διορισμό του Όντα στη θέση του.

«Τον στείλαμε στα βάθη της κόλασης»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έγραψε στο Χ για τη δολοφονία του Όντα: «Ο διοικητής του στρατιωτικού βραχίονα νούμερο 4 της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξουδετερώθηκε χθες και στάλθηκε να συναντήσει τους συνεργάτες του στα βάθη της κόλασης».

Τόσο ο Κατζ όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσαν την Τρίτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν στοχεύσει τον Όντα σε επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση στον Όντα έγινε έπειτα από «μήνες παρακολούθησης των μυστικών υπηρεσιών».

Israeli strike a building in western Gaza City in an assassination targeting a Mohammed Odeh, described as Hamas’ new military wing leader. He also served as the fifth Hamas leader in the Gaza Strip. pic.twitter.com/qNyL8j0YJx — Eretz Israel (@EretzIsrael) May 27, 2026

Έξι νεκροί, 20 τραυματίες

Σύμφωνα με πηγή στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 άλλοι τραυματίστηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις αργά την Τρίτη στη γειτονιά Ρεμάλ, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο Όντα ήταν υπεύθυνος για τον «σχεδιασμό και τον συντονισμό της διείσδυσης και των στόχων επίθεσης των τρομοκρατών της Χαμάς κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

«Ο Όντα είναι ένας από τους τελευταίους ανώτερους διοικητές της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς που συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και στη διαχείριση πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του ισραηλινού στρατού», σημείωσε.