Γιορτή σήμερα 28 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η γιορτή σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου φέρνει στο προσκήνιο ονόματα που δεν συναντάμε κάθε μέρα, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός σπουδαίου Μάρτυρα, γεγονός που καθορίζει το ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Γιορτή σήμερα 28 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν

Αν έχετε στο περιβάλλον σας ανθρώπους με τα παρακάτω ονόματα, είναι η κατάλληλη στιγμή να τους στείλετε ένα μήνυμα ή να τους κάνετε μια επίσκεψη.

Σήμερα, 28 Μαΐου, γιορτάζουν οι:

Διοσκουρίδης / Διοσκορίδης

Διόσκορος

Ο Άγιος Διοσκορίδης: Η ιστορία πίσω από τη σημερινή γιορτή

Η γιορτή σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μάρτυρα Διοσκορίδη (ή Διόσκορο).

Ο Άγιος Διοσκορίδης έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και μαρτύρησε για την πίστη του. Το όνομά του έχει αρχαιοελληνικές ρίζες και σημαίνει «ο γιος του Δία» ή «αυτός που προστατεύεται από τον Δία», ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε τα είδωλα και παρέμεινε πιστός στη διδασκαλία του Χριστού μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αν και ο Διοσκουρίδης θεωρείται πλέον σπάνιο όνομα στην Ελλάδα, κουβαλάει βαριά κληρονομιά, καθώς συνδέεται και με τον διάσημο αρχαίο Έλληνα γιατρό και φαρμακολόγο, τον Πεδάνιο Διοσκουρίδη, που θεωρείται ο «πατέρας της φαρμακογνωσίας».

