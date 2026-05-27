Τρεις ημέρες έμειναν προτού οι πρώτοι υποψήφιοι καθήσουν στα θρανία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας.

Οι τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις απαιτούν ισορροπία και ψυχραιμία, τονίζουν οι ειδικοί

Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία τόσο στους ίδιους τους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους, καθώς πρόκειται για έναν «μαραθώνιο» που απαιτεί σωστή διαχείριση άγχους και στοχοπροσήλωση.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο σύμβουλος εκπαίδευσης, Κωνσταντίνος Κότιος, επισημαίνει ότι τα θέματα «έχουν κάθε χρόνο τη δυσκολία τους» προσθέτοντας παράλληλα ότι τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία καθιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζητήματα πιο περίπλοκα.

Έχοντας εμπειρία από περισσότερες από 20 χρονιές εξετάσεων, ο ίδιος τονίζει ότι «οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τα παιδιά» αλλά ο ρόλος τους είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί. «Να είναι δίπλα τους χωρίς να προσθέτουν πίεση, με ηρεμία και φροντίδα», αναφέρει επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις απαιτούν ισορροπία και ψυχραιμία.

Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Κότιος στη διαχείριση της πίεσης έπειτα από κάθε μάθημα. «Ο μαθητής πρέπει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του να ξεχνά το προηγούμενο μάθημα και να προχωρά στο επόμενο», εξηγεί προειδοποιώντας για την αρνητική επίδραση των σχολίων στα social media, τα οποία ενισχύουν το άγχος και το αίσθημα αδικίας.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης (1550), επισημαίνει ότι «δεν είναι πλέον ταμπού» να ζητά κάποιος βοήθεια, είτε πρόκειται για μαθητές είτε για γονείς. Όπως λέει, η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία και ότι οι Πανελλαδικές δεν αποτελούν τη μοναδική επιλογή για το μέλλον των μαθητών και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες, τόσο μέσω σπουδών στην Κύπρο όσο και μέσω κολεγίων.

Νέες ευκαιρίες, προσθέτει ο ίδιος, δημιουργούνται σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ενεργειακές επενδύσεις, όπως η δημιουργία data centers που ανοίγουν νέες προοπτικές απασχόλησης. «Ένας μαθητής πρέπει να επιλέξει μια σχολή που του αρέσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στην πορεία», τονίζει.

Ακολούθως, αναφέρεται και στο παράλληλο μηχανογραφικό, το οποίο αποτελεί μια σημαντική επιλογή για πολλούς υποψηφίους. Μέσω αυτού, οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν σε δημόσιες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, αποκτώντας πρακτικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Όπως εξηγεί, ειδικότητες όπως τεχνικοί, ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και επαγγέλματα όπως βοηθός φαρμακείου, αισθητική και κομμωτική, παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. «Έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στα πανεπιστήμια και δεν βρίσκουμε ανθρώπους στα τεχνικά επαγγέλματα», υπογραμμίζει.

Σωστή προετοιμασία, συστηματικές επαναλήψεις

Στο θέμα αναφέρθηκε τις προηγούμενες ημέρες και ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, επισημαίνοντας τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι υποψήφιοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης.

Αρχικά, σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, η σωστή προετοιμασία βασίζεται στις συστηματικές επαναλήψεις και στη μελέτη διαφορετικών μαθημάτων καθημερινά. Κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση.

Να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμα και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος.

Να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος.

Να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα.

«Το σημαντικότερο όλων είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους», τόνισε ο κ. Βαφειαδάκης μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τέλος, μία από τις συμβουλές απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι όπως σημείωσε ο ίδιος «οφείλουν να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά».

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης

Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη Δευτέρα και έως και τις 30 Ιουνίου θα λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και των οικογενειών τους.

Παράλληλα το υπουργείο θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα, δωρεάν, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης των υποψηφίων.

«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι, ομολογουμένως, μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και για τις οικογένειες τους. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αποστέλλεται ένα δυνατό μήνυμα προς τα παιδιά: «Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας».

Αναλυτικά, το δίκτυο παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες,

δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων,

ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,

λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι «η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους».