Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δίνουν Πανελλαδικές φέτος, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας.

Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Πολλοί μαθητές δεν παύουν να νιώθουν την πίεση και το άγχος που απορρέει από την απαιτητική αυτή διαδικασία, ανεξαρτήτως του βαθμού προετοιμασίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.

δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων

ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,

λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους.

Σε λειτουργία καθ’ όλη την εξεταστική περίοδο

Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιρειών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν και η εφαρμογή θα λειτουργεί από αύριο 25 Μαΐου έως και την 30ή Ιουνίου 2026.

«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι, ομολογουμένως, μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και για τις οικογένειές τους. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Και πρόσθεσε: «Με την ενεργοποίηση του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολογικής Υποστήριξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας και τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 που θα λειτουργεί, μερικά 24ωρα πριν την έναρξη των Πανελλαδικών αλλά και καθ’ όλη την εξεταστική περίοδο, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στα παιδιά μας: Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας».

Η υπουργός θέλησε στη συνέχεια να διαβεβαιώσει τα παιδιά ότι η στήριξη αυτή δεν είναι συγκυριακή. «Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας», σημείωσε.

Η κ. Ζαχαράκη ευχαρίστησε επίσης τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που στέκονται αρωγοί σε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα για τη δημιουργία του 4ψήφιου αριθμού: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα, ότι μέσα από την γόνιμη συνεργασία, μπορούμε να στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται».