Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19 Μαΐου 2026, 17:01

Οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 16 μέχρι και 25 Ιουνίου 2026, στα εξεταστικά κέντρα, όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» θα διενεργηθούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

i) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΒΡ.
2. Στο Ε.Κ. του 16ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Πανόρμου και Λαρίσης 47, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΒΥ έως και ΖΑΦ.

3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13Β, Καισαριανή, Τ.Κ. 16121 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΑΧ έως και ΚΑΡΜ.
4. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (Λ. Βουλιαγμένης 525, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΡΟ έως και ΚΥΠ.
5. Στο Ε.Κ. του 2ου ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου (Πεύκων 7-Περιστέρι, Τ.Κ. 12137), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΥΡ έως και ΜΑΡΑ.
6. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 333, Ν. Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΡΓ έως και ΜΠΙΜ.
7. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Παπάγου-1ου Γυμνασίου Παπάγου (Κύπρου και Ιωνίας 4, Παπάγου, Τ.Κ. 15669), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠΙΝ έως και ΠΑΣ.
8. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 4ου Γενικού Λυκείου Καλλιθέας – 10ου Γυμνασίου Καλλιθέας (Ελευθερίου Βενιζέλου 175, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΤ έως και ΣΤΟ.
9. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου – 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (Στρ. Παπάγου 23, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΤΡ έως και ΤΣΑΠ.
10. Στο Ε.Κ. του Αναξαγόρειου Γενικού Λυκείου Ν. Ερυθραίας (Καζαντζάκη 29, Νέα Ερυθραία Τ.Κ. 14671), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΣΑΡ έως και Ω.β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Π. Φαλήρου-2ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου (Τερψιθέας 35, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΟ.
2. Στο Ε.Κ. του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πειραιά (Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, Τ.Κ. 18545), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και ΝΤΑ.
3. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Πυθαγόρα 22, Πειραιάς, Τ.Κ. 18533), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΤΕ έως και ΣΑΝ.
4. Στο Ε.Κ. του Γενικού Λυκείου Καλλίπολης (Μαρ. Χατζηκυριάκου 27, Πειραιάς, Τ.Κ. 18539), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΑΟ έως και Ω.

γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 14ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Γεωργίου Παπανδρέου 57 και Θεμιστοκλή Σοφούλη 16, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54655), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΖΕΚ.
2. Στο Ε.Κ. του 23ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Κασσάνδρου 17-19, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54632), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΕΛ έως και Κ .
3. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς (Μ. Αλεξάνδρου και Αν. Θράκης, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 – Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ο.
4. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (Π. Πετράκη-Θ. Φυλακτού, Εύοσμος, Τ.Κ. 56224 – Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και ΣΑΙ.
5. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 – Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΑΚ έως και ΤΣΑΚ.
6. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου-Κορδελιού (25ης Μαρτίου 2, Ελευθέριο-Κορδελιό, Τ.Κ. 56334-Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΣΑΛ έως και Ω.

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ, στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Μοάτσου και Κονδυλάκη, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

ε) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους
1. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αρόης 11, Πάτρα, Τ.Κ. 26331), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΑ.
2. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αλοννήσου 109, Πάτρα, Τ.Κ. 26334), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΕ έως και Ω.

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223).

ζ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

ii) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:
1. Στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Σπ. Μερκούρη 20, Παγκράτι, Τ.Κ. 11634 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Δ.
2. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιλίου (Πρωτεσιλάου και Αγ. Βαρβάρας, Ίλιον, Τ.Κ. 13122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ε έως και ΚΟ.
3. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και Μ.
4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (Παπανικολή 14, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και ΣΟ.
5. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αναργύρων (Σύρου και Παπάγου 1, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΠ έως και Ω.

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:
1. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Έντισον 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΡ.
2. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Συκεών (Σπάρτακου 24, Συκιές, Τ.Κ. 56625-Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΣ έως και ΜΟ.
3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (Νεμέας και Θάλειας, Εύοσμος -Τ.Κ. 56224 Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠ έως και Ρ.
4. Στο Ε.Κ. του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης (Θράκης 4, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 56430- Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Ω.

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Ανθούπολη, Πάτρα, Τ.Κ. 26443).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223).

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Όγδοης Μεραρχίας 3, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45445).

iii) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.
1. Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Τρώων 2, Θησείο, Τ.Κ. 11851 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΛ.
2. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΜ έως και ΛΟ.
3. Στο Ε.Κ. του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου Περιστερίου (Αγίου Παύλου 51, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΥ έως και ΝΑ.
4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας (Ελ. Βενιζέλου και Δ. Κομνηνού, Αγία Βαρβάρα, Τ.Κ. 12351), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΕ έως και Σ.
5. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Τ έως και Ω.

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:
1. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πυλαίας (Δ. Βιζβίζη 29, Πυλαία, Τ.Κ. 55534 – Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Μ.
2. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης (Τέρμα Άγνωστου Στρατιώτη, Πολίχνη, Τ.Κ. 56532 – Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ω .

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Σουνίου 111-115, Πάτρα, Τ.Κ. 26333).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Π. Μεκάλη 5, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

iv) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

α) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης -2ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης – 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης – 3ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (Νικομηδείας 7- 9, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17124).

β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 17ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Χριστοπούλου 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635).

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Νόρμαν 57, Πάτρα ,Τ.Κ. 26223).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

v) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του Ζάννειου Προτύπου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, Τ.Κ.18531)

β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 10ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Λαμπράκη 204, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352).

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Κανακάρη 58, Πάτρα, Τ.Κ. 26221).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα, Τ.Κ.41334).

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

i) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 -Αθήνα).

γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547- Πειραιάς)

δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131-Θεσσαλονίκη).

ii) Για τo Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131-Θεσσαλονίκη).

iii) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443-Αθήνα).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131-Θεσσαλονίκη).

iv) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

v) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 09:30 π.μ.

3. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες.
– των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες.

4. Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ.. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

5. Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 50 Χ 58 εκ.. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «ταυ», σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης καθώς και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ρυζόχαρτο ή άλλο), τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα – καμπάνα κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κ.λπ) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης, στα οποία περιλαμβάνονται ραπιδογράφοι, μαρκαδοράκια κ.λ.π., για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη.

Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή αυτοκόλλητες γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη οσμή αερίου, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

