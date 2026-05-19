Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη
Με άκρως επεισοδιακό τρόπο η Βουλή άναψε το πράσινο φως για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε αντιμέτωπη με 2 δικογραφίες (η μία από εισαγγελικούς λειτουργούς και η άλλη από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη), με την Ολομέλεια να ψηφίζει υπέρ της άρσης της ασυλίας της, με συνολικά 162 και 177 θετικές ψήφους αντίστοιχα.
Η ίδια, κατά την τοποθέτησή της, έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη.
Η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν στήριξε τις προτάσεις άρσης ασυλίας, με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που απείχε από την μήνυση Γεωργιάδη, αλλά υπερψήφισε την μήνυση των δικαστικών. «Ότι συνέχεται κοινοβουλευτικών καθηκόντων είναι αντικείμενο του άρθρου 62 του Συντάγματος. Είναι θέση που δεν σχετίζεται ούτε σχετικοποιεί την δριμεία και τεκμηριωμένη κριτική που ασκούμε στη Δικαιοσύνη για πράξεις, παραλείψεις και κρίσεις που αντιβαίνουν σε ζητήματα κράτους δικαίου», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, προκαλώντας την οργή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέφερε: «Θλίψη και ντροπή. Τα βρήκατε για τις ανεξάρτητες αρχές, τώρα για την μήνυση από επίορκους δικαστές».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στο ΚΚΕ, για τη στάση του να αποχωρήσει από την ψηφοφορία, λέγοντας πως η επιλογή αυτή διευκολύνει την κυβέρνηση.
«Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το άρθρο 62, ιδίως μετά την αναθεώρηση, να παραπέμψουμε αν τα φερόμενα αδικήματα δεν ανήκουν στη σφαίρα των βουλευτικών καθηκόντων», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε κάτι εναντίον σας, άλλωστε για το λόγο αυτό δεν ήραμε ασυλία όταν ήρθε για παρακώληση συγκοινωνιών. Αλλά η κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, ο προπηλακισμός δικαστών, οι βιαιοπραγίες, να κυνηγιέστε για φακέλους, να κλείνονται δικαστές σε άλλο γραφείο για να προστατευτούν και η βιντεοσκόπηση σε βαθμό κακουργήματος, να λέμε ότι είναι μέσα στα βουλευτικά καθήκοντα, είναι άνω ποταμών».
«Θερμό επεισόδιο» Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου
Εκεί πάντως που τα αίματα άναψαν για τα καλά ήταν όταν το λόγο πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος με τον γνωστό του τρόπο επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την αντίδρασή της.
«Δεν έμεινε θεσμός στη Δικαιοσύνη που να μην έχει καταγγέλλει. Δεν της έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η εξαγγελία κόμματος Καρυστιανού και Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον υλοποιηθούν οι εξαγγελίες, το κόμμα θα οδηγηθεί σε αφανισμό, γιατί έρχονται οι πιο καλοί, πιστοποιημένοι τιμωροί», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «η πολιτική της δράση δεν έχει σχέση με τη Βουλή των Ελλήνων. Ολοκληρώνεται προς ώρας και από εκεί και πέρα θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο».
«Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, αυτοί που θάβουν τις υποθέσεις. Τον Φλωρίδη, τον ανέσυρε από την αποθήκη των άχρηστων υλικών ο Μητσοτάκης», τόνισε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με την άρση της βουλευτικής της ασυλίας για 3 επιπλέον υποθέσεις.
