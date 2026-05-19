Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator

Πολλά ήταν τα αυτονόητα ερωτήματα για τη συμμετοχή του Γρηγόρη Δημητριάδη σε ένα συνέδριο για την άμυνα υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το γιατί προσκλήθηκε παρότι δεν κατέχει αυτή τη στιγμή κάποιο αξίωμα που να δικαιολογεί την παρουσία του, και πρωτίστως για το πώς θα μιλήσει για την ασφάλεια κάποιος που έχει συνδεθεί με μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις υποκλοπών στην Ευρώπη, με τα θύματα παρακολούθησης να περιλαμβάνουν και αξιωματούχους που βρίσκονται στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.

Η συμμετοχή του γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, όμως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι θα συμμετέχει στο ίδιο «τραπέζι» με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ.

Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός: Ο Εχούντ Ολμέρτ έχει δουλέψει στο παρελθόν για λογαριασμό της Intellexa, δηλαδή της ισραηλινής εταιρείας που παράγει και προωθεί το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αυτό δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα για να παγιδευτούν τα τηλέφωνα υπουργών, ανώτατων αξιωματικών, δικαστικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε αναλάβει ρόλο συμβούλου του Ταλ Ντίλιαν, καταδικασμένου πρωτόδικα σε βαριά ποινή για τις υποκλοπές στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Ολμέρτ αφορούσαν την παροχή βοήθειας στην Intellexa έτσι ώστε αυτή να προωθήσει το παράνομο λογισμικό Predator σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η βασικότερη αποστολή που φέρεται να είχε αναλάβει ήταν η πώληση στη Γερμανία.

Σύμφωνα με έγγραφα που είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά η διεθνής έρευνα «Predator Files» (υπό τον συντονισμό του δικτύου EIC με τη συμμετοχή 15 διεθνών μέσων ενημέρωσης) η Intellexa ακολουθούσε μια αυστηρή στρατηγική πωλήσεων: στόχευε αποκλειστικά κρατικές οντότητες, αρχές και μυστικές υπηρεσίες. Για να «ξεκλειδώσει» αυτές τις ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές και να αποκτήσει ένα πιο «θεσμικό» προφίλ, η εταιρία του Ταλ Ντίλιαν επιστράτευσε την πολιτική επιρροή του Εχούντ Ολμέρτ.

Από την αλληλογραφία των αρχών του 2022 μεταξύ ανώτατων στελεχών της Intellexa και του Μπερντ Σμιντμπάουερ (πρώην συντονιστή των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών) προκύπτει η απόπειρα διοργάνωσης συνάντησης με τον τότε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών της Γερμανίας (BSI), ‘Αρνε Σένμπομ. Τελικά, η επίσημη συνάντηση BSI και Όλμερτ δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η BSI δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο προϊόν κυβερνοασφάλειας από την Intellexa.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ εντοπίστηκε τελικά τον Απρίλιο του 2022 στο Βερολίνο σε δείπνο με τον Σμιντμπάουερ και μέλη της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.

Σημειώνεται ότι, μετά τη δημοσίευση της έρευνας αυτής, τον Οκτώβριο του 2023, ο Ολμέρτ επιβεβαίωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz τη συνεργασία του με την Intellexa και τον Ταλ Ντίλιαν, ισχυριζόμενος ότι αυτή είχε λήξει λίγους μήνες πριν.

Η παρουσία ενός πρώην πρωθυπουργού σε έναν τέτοιο ρόλο δεν ήταν τυχαία. Για χρόνια το Ισραήλ προωθούσε τις εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού, που αποτελούσαν μάλιστα και τμήμα της «κυβερνοδιπλωματίας» του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus που παρήγαγε η εταιρεία NSO που κατέληξε στο να συμπεριληφθεί η NSO στις εταιρείες στις οποίες επιβάλλουν κυρώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλήφθηκε, δηλαδή, στη διαβόητη Entities List του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου) και οδήγησε την ισραηλινή κυβέρνηση, που μέχρι τότε την προωθούσε ανοιχτά, να προσπαθεί να επιβάλει περιορισμούς στις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε αυτό τον κλάδο. Φαίνεται ότι η ανταγωνίστρια Intellexa, προσπάθησε να κερδίσει σημαντικό μέρος από την αγορά κατασκοπευτικού λογισμικού κάτι που εξηγεί και γιατί αξιοποίησε τις υπηρεσίες κάποιου όπως ο Ολμέρτ που πέρα από πρωθυπουργός είχε διατελέσει και υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τον Ιούλιο του 2023 και η Intellexa (και οι θυγατρικές εταιρείες της) συμπεριλήφθηκαν στη λίστα εταιρειών στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις από τις αμερικανικές αρχές, επειδή «επιδίδονταν σε δραστηριότητες που είναι αντίθετες με τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα βρεθεί στο ίδιο πάνελ με κάποιον που αποδεδειγμένα προώθησε το Predator είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Ή μήπως όχι;