Έλληνες επιστήμονες στους φιναλίστ για το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη

Δύο έλληνες ερευνητές συμπεριλαμβάνονται φέτος για πρώτη φορά στους φιναλίστ του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διάκρισης για την καινοτομία, την οποία έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Η ελληνοσουηδή βιοτεχνολόγος Αγγελική Τριανταφύλλου (κεντρική εικόνα) είναι φιναλίστ για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Η μέθοδος αυξάνει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερών προϊόντων.

«Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά με περισσότερους ανθρώπους και λιγότερους πόρους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε την παραγωγή τροφίμων πιο έξυπνη και αποδοτική. Αυτή η εφεύρεση δείχνει πώς η επιστήμη μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε έναν φαινομενικά παραδοσιακό τομέα όπως είναι η παραγωγή τροφίμων» δήλωσε η Αγγελική Τριανταφύλλου.

Ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Το έργο του εκτείνεται από τη μαγνητική αποθήκευση και τη μνήμη flash έως το in-memory computing, με σημαντικό αντίκτυπο στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές δεδομένων.

«Μια λύση που απαιτεί ένα μικρό κλάσμα της ενέργειας που χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα αποτελεί από μόνη της σημαντικό πλεονέκτημα. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο εμπορικό. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια για υπολογισμούς, πληρώνοντας το τίμημα αργότερα» είπε ο Ευάγγελος Ελευθερίου.

Οι δύο εφευρέτες περιλαμβάνονται στην τριάδα των φιναλίστ στην κατηγορία «Βιομηχανία».

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη (European Inventor Award) θεσπίστηκε το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τιμά εφευρέτες που έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πρώην φιναλίστ του βραβείου, οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότητες με βάση την τεχνική, επιχειρηματική και πνευματική ιδιοκτησιακή τους εμπειρία.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στις 2 Ιουλίου στο Βερολίνο και η τελετή θα μεταδοθεί εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ