Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Περισσότεροι από 2.000 επιστήμονες –ανάμεσά τους και 37 νομπελίστες- υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία προειδοποιούν ότι η απόφαση Τραμπ να καρατομήσει σύσσωμο το Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης απειλεί την αμερικανική καινοτομία προς όφελος της Κίνας.

Τα 22 μέλη του Συμβουλίου, το οποίο επόπτευε το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης (NSF), ενημερώθηκαν χωρίς εξήγηση στα τέλη Απριλίου ότι οι εξαετείς θητείες τους τερματίζονται άμεσα.

Η παύση τους «είναι μια ανησυχητική επίθεση στην ικανότητα των ΗΠΑ να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την ώρα που η Κίνα επενδύει πλέον περισσότερα σε Έρευνα και Ανάπτυξη από ό,τι οι ΗΠΑ», γράφει η επιστολή, η οποία ζητά από το Κογκρέσο να μπλοκάρει την απόφαση.

Το NSF, ανεξάρτητος οργανισμό με ιστορία 76 ετών, γνωμοδοτεί στο Κογκρέσο για τη διαμόρφωση πολιτικής στην έρευνα και την τεχνολογία. Χρηματοδοτεί επίσης τη βασική έρευνα και το συμβούλιό του αποτελείται από «διακεκριμένους επιστήμονες. Το συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον προϋπολογισμό του NSF, ύψους 9 δισ. δολαρίων το 2026, όμως ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι έγκριση θα γίνεται πλέον από πολιτικά πρόσωπα.

Ο Τραμπ έχει προτείνει επίσης τσεκούρεμα του προϋπολογισμού στο μισό. Αναλυτές σχολίασαν ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται πως προτιμά να υπαγορεύει το έργο ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων όπως το NSF, το οποίο παραμένει ακέφαλο μετά την περυσινή παραίτηση του διευθυντή του. Η κυβέρνηση επιθυμεί να διορίσει τον μεγαλοεπενδυτή Τζιν ΟΝιλ, ο οποίος θα ήταν ο πρώτος μη επιστήμονας που αναλαμβάνει τα ηνία του οργανισμού, εφόσον η υποψηφιότητά του εγκριθεί από τη Γερουσία.

Το NSF έχει «ζωτική σημασία» για την αμερικανική επιστήμη, σχολίασε στο Scientific American ο Νιλ Λέιν, πρώην διευθυντή του ιδρύματος επί κυβέρνησης Κλίντον. «Το NSF έχει γίνει πρότυπο για άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, όμως η κυβέρνηση Τραμπ κατέστρεψε αυτό το οικοδόμημα σε μόλις 18 μήνες» είπε.

Η καρατόμηση των μελών του εποπτικού συμβουλίου δείχνει αλλοπρόσαλλη, έρχεται όμως να προστεθεί στην εκπαραθύρωση άλλων επιστημονικών συμβούλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πέρυσι, ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι αντικατέστησε με πρόσωπα της δικής του επιλογής τα 17 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμών, η οποία στη συνέχεια κατάργησε τις συστάσεις για ορισμένα παιδικά εμβόλια και δέχτηκε προσφυγή από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η οποία τελικά νίκησε στα δικαστήρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε επίσης 17 συμβουλευτικές επιτροπές στο NSF και άλλους οργανισμούς έρευνας και επιχείρησε να τερματίσει προγράμματα που σχετίζονται με την «απάτη» της κλιματικής αλλαγής.

Ακόμα, ο Τραμπ επιχειρεί να κλείσει το ο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας (NCAR) στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια μελέτης της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει προσφύγει κατά της απόφασης, σύμφωνα με το Nature. O αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτηρίζει την κλιματική «απάτη», υποστήριξε ότι το ερευνητικό κέντρο είναι «προπύργιο της αριστεράς».

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) μπλόκαρε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσίευση μελετών που έδειχναν ότι τα εμβόλια της Covid-19 και του έρπητα ζωστήρα είναι ασφαλή, μια πρωτοφανής κίνηση που εξυπηρετεί τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.