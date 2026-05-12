Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12 Μαΐου 2026, 11:29

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Περισσότεροι από 2.000 επιστήμονες –ανάμεσά τους και 37 νομπελίστες- υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία προειδοποιούν ότι η απόφαση Τραμπ να καρατομήσει σύσσωμο το Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης απειλεί την αμερικανική καινοτομία προς όφελος της Κίνας.

Τα 22 μέλη του Συμβουλίου, το οποίο επόπτευε το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης (NSF), ενημερώθηκαν χωρίς εξήγηση στα τέλη Απριλίου ότι οι εξαετείς θητείες τους τερματίζονται άμεσα.

Η παύση τους «είναι μια ανησυχητική επίθεση στην ικανότητα των ΗΠΑ να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την ώρα που η Κίνα επενδύει πλέον περισσότερα σε Έρευνα και Ανάπτυξη από ό,τι οι ΗΠΑ», γράφει η επιστολή, η οποία ζητά από το Κογκρέσο να μπλοκάρει την απόφαση.

Το NSF, ανεξάρτητος οργανισμό με ιστορία 76 ετών, γνωμοδοτεί στο Κογκρέσο για τη διαμόρφωση πολιτικής στην έρευνα και την τεχνολογία. Χρηματοδοτεί επίσης τη βασική έρευνα και το συμβούλιό του αποτελείται από  «διακεκριμένους επιστήμονες. Το συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον προϋπολογισμό του NSF, ύψους 9 δισ. δολαρίων το 2026, όμως ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι έγκριση θα γίνεται πλέον από πολιτικά πρόσωπα.

Ο Τραμπ έχει προτείνει επίσης τσεκούρεμα του προϋπολογισμού στο μισό. Αναλυτές σχολίασαν ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται πως προτιμά να υπαγορεύει το έργο ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων όπως το NSF, το οποίο παραμένει ακέφαλο μετά την περυσινή παραίτηση του διευθυντή του. Η κυβέρνηση επιθυμεί να διορίσει τον μεγαλοεπενδυτή Τζιν ΟΝιλ, ο οποίος θα ήταν ο πρώτος μη επιστήμονας που αναλαμβάνει τα ηνία του οργανισμού, εφόσον η υποψηφιότητά του εγκριθεί από τη Γερουσία.

Το NSF έχει «ζωτική σημασία» για την αμερικανική επιστήμη, σχολίασε στο Scientific American ο Νιλ Λέιν, πρώην διευθυντή του ιδρύματος επί κυβέρνησης Κλίντον. «Το NSF έχει γίνει πρότυπο για άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, όμως η κυβέρνηση Τραμπ κατέστρεψε αυτό το οικοδόμημα σε μόλις 18 μήνες» είπε.

Η καρατόμηση των μελών του εποπτικού συμβουλίου δείχνει αλλοπρόσαλλη, έρχεται όμως να προστεθεί στην εκπαραθύρωση άλλων επιστημονικών συμβούλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πέρυσι, ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι αντικατέστησε με πρόσωπα της δικής του επιλογής τα 17 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμών, η οποία στη συνέχεια κατάργησε τις συστάσεις για ορισμένα παιδικά εμβόλια και δέχτηκε προσφυγή από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η οποία τελικά νίκησε στα δικαστήρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε επίσης 17 συμβουλευτικές επιτροπές στο NSF και άλλους οργανισμούς έρευνας και επιχείρησε να τερματίσει προγράμματα που σχετίζονται με την «απάτη» της κλιματικής αλλαγής.

Ακόμα, ο Τραμπ επιχειρεί να κλείσει το ο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας (NCAR) στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια μελέτης της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει προσφύγει κατά της απόφασης, σύμφωνα με το Nature. O αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτηρίζει την κλιματική «απάτη», υποστήριξε ότι το ερευνητικό κέντρο είναι «προπύργιο της αριστεράς».

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) μπλόκαρε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσίευση μελετών που έδειχναν ότι τα εμβόλια της Covid-19 και του έρπητα ζωστήρα είναι ασφαλή, μια πρωτοφανής κίνηση που εξυπηρετεί τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

