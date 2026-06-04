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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μετά την άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη νέων ωφελουμένων.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από πιστοποιημένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό Μητρώο Επιμελητών

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η υποστήριξη των γονέων που εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν. Στο επίσημο δίκτυο φροντίδας εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Οι νέοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με το υπουργείο, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Όπως επισημαίνεται, η δράση αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στήριξης της οικογένειας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα των μικρών παιδιών και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος ΕΔΩ.

Η διαδικασία

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Οι υπηρεσίες παρέχονται από πιστοποιημένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό Μητρώο Επιμελητών, ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν και άτομα του οικογενειακού ή στενού κοινωνικού περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, άνεργοι ή σπουδάζοντες γονείς και κηδεμόνες παιδιών ηλικίας έως 2,5 ετών. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, φοιτήτριες, πατέρες με αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια, καθώς και πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια παιδιού με δικαστική ή εισαγγελική απόφαση.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης, περιορίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη γραφειοκρατία για τους πολίτες.

Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής τους, έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.