Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στους 7 οι νεκροί μέσα σε λίγες εβδομάδες
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο κρατούμενος, ακόμη παραμένουν άγνωστες
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Ακόμη ένας θάνατος κρατούμενου καταγράφηκε την Τετάρτη (03.06.2026) στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο κρατούμενος, ακόμη παραμένουν άγνωστες ενώ ο θάνατός του εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
Οι θάνατοι των υπόλοιπων κρατούμενων έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των τοπικών φορέων, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών και τη στελέχωση των φυλακών με ιατρικό προσωπικό.
Όλες τις υποθέσεις, βάσει του πρωτοκόλλου, τις αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας το οποίο έχει ήδη συντάξει 7 δικογραφίες χωρίς καμία πρόοδο, όπως σχολιάζει το tempo24.news.
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