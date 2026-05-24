Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι αλλεπάλληλοι θάνατοι κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, καθώς μέσα σε διάστημα περίπου 45 ημερών έχουν καταγραφεί συνολικά επτά περιστατικά θανάτων, σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά τους πέντε θανάτους κρατουμένων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου, ακόμη δύο περιστατικά καταγράφηκαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Στις αρχές Μαΐου, ηλικιωμένος κρατούμενος που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε σοβαρή κατάσταση, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τους τελευταίους μήνες χρησιμοποιούσε συσκευή οξυγόνου στο κελί του. Όπως επισημαίνεται, ο συγκεκριμένος κρατούμενος δεν πέθανε εντός του σωφρονιστικού καταστήματος αλλά στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Μαΐου, ακόμη ένας κρατούμενος, ηλικίας 53 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του από συγκρατούμενούς του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας λάμβανε ψυχιατρική αγωγή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε στο in, δικηγόρος Πατρών Αθανάσιος Αμπατζής, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα αίτια θανάτου για τις υποθέσεις αυτές.

Όπως δήλωσε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για την υπόθεση, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις φυλακές μαζί με τον εισαγγελέα Εφετών Πατρών, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και των περιστατικών. «Μου προξένησε εντύπωση αλγεινή, ότι έχουμε έξι θανάτους στις φυλακές του Αγ. Στεφάνου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί για κανέναν από αυτούς ποια ήταν η αιτία θανάτου. Επειδή ξέρουμε πώς ζουν οι φυλακισμένοι στις φυλακές, θα πρεπε να υπάρχει κάποιο όργανο που να τις διερευνήσει αυτές τις περιπτώσεις, για να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι φυσιολογικοί θάνατοι ή κάτι περίεργο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει ευαισθητοποιηθεί, έγινε και επίσκεψη στις φυλακές μαζί με τον εισαγγελέα Εφετών, του Προέδρου μας του δικηγορικού συλλόγου και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα από αυτή την επίσκεψη και από την όλη διερεύνηση του θέματος. Το τελευταίο θύμα είχε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Δυστυχώς ο Αγ. Στέφανος στην Πάτρα δεν έχει τμήμα ψυχιατρικό. Ήταν κακό λοιπόν ότι κρατείτο ακόμα στις Φυλακές Αγ. Στεφάνου και δεν μεταφέρθηκε σε μια φυλακή που να έχει ψυχιατρικό τμήμα» τονίζει μιλώντας στο in, ο κος Αμπατζής.

Την ίδια ώρα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι που μίλησαν στο in, θεωρούν πιθανόν οι συνεχόμενοι θάνατοι, να οφείλονται στη διακίνηση ναρκωτικών εντός των φυλακών και στη χρήση αυτοσχέδιων ουσιών από κρατούμενους.

Όπως υποστηρίζουν στις μαρτυρίες τους, ο συνδυασμός ψυχιατρικών φαρμάκων, μεθαδόνης και ουσιών που φέρονται να διακινούνται παράνομα στο σωφρονιστικό κατάστημα δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία των κρατουμένων.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω πως όσα ακούγονται περί υποστελέχωσης του ιατρείου της φυλακής αποτελούν πλέον φθηνές δικαιολογίες. Αυτό ίσχυε ίσως τα προηγούμενα χρόνια, όχι όμως σήμερα. Αυτή τη στιγμή το ιατρείο διαθέτει τρεις γιατρούς — δύο μόνιμους και έναν επικουρικό — πέντε νοσηλευτές, εκ των οποίων δύο μόνιμους και τρεις συμβασιούχους, καθώς και έξι συναδέλφους από το φυλακτικό προσωπικό που εκτελούν καθήκοντα νοσηλευτή. Επιπλέον, κάθε νεοεισερχόμενος κρατούμενος εξετάζεται από γιατρό μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες το αργότερο. Επίσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι οι θάνατοι οφείλονται στον υπερπληθυσμό της φυλακής. Ο σημερινός αριθμός κρατουμένων είναι περίπου αυτός που υπήρχε διαχρονικά στο κατάστημα. Από ό,τι έχω μάθει από παλαιότερους συναδέλφους, υπήρξε περίοδος κατά την οποία η φυλακή είχε φτάσει τους 930 κρατούμενους, με μόλις έναν γιατρό και δύο νοσηλευτές, και παρ’ όλες τις δυσκολίες τότε δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Μέσα στη φυλακή ακούγεται έντονα, τόσο από κρατούμενους όσο και από εργαζόμενους, ότι ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό που έχει εισχωρήσει στο κατάστημα ενδέχεται να αποτελεί βασική αιτία των συνεχόμενων θανάτων. Παράλληλα, υπάρχει η εκτίμηση ότι ο συνδυασμός της αφθονίας ψυχιατρικών φαρμάκων, του λανθασμένου τρόπου λήψης της αγωγής από ορισμένους κρατούμενους και της μεθαδόνης που λαμβάνουν αρκετοί μέσω της μονάδας του ΟΚΑΝΑ που λειτουργεί στο κατάστημα, δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μείγμα. Αρκετοί από τους θανόντες φέρεται να λάμβαναν τόσο ψυχιατρική αγωγή όσο και μεθαδόνη. Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζόμενων κρατουμένων, με τους οποίους έχω καθημερινή επαφή λόγω της εργασίας μου, η φυλακή της Πάτρας δεν μένει ποτέ χωρίς ναρκωτικά. Όπως λένε οι ίδιοι, στον Κορυδαλλό μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις· στην Πάτρα ποτέ. Δυστυχώς φοβάμαι ότι οι επτά θάνατοι δεν θα είναι οι τελευταίοι, καθώς οι συμπλοκές μεταξύ ομάδων κρατουμένων έχουν γίνει πλέον σχεδόν καθημερινότητα για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών μέσα στο κατάστημα. Η φυλακή της Πάτρας εδώ και αρκετό καιρό μοιάζει με ακυβέρνητο καράβι.» αναφέρει στο in, σωφρονιστικός υπάλληλος που εδώ και αρκετά χρόνια υπηρετεί στο σωφρονιστικό κατάστημα Αγ. Στεφάνου.

Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί η αναφορά σωφρονιστικού υπαλλήλου σχετικά με τον θάνατο 46χρονου κρατούμενου, ο οποίος είχε μεταχθεί από τη Δράμα στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, παρά το γεγονός ότι είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν για σοβαρό καρδιολογικό περιστατικό. Ο υπάλληλος ισχυρίζεται ότι, μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός, ο κρατούμενος ζητούσε επίμονα να επικοινωνήσει με τον υπαρχιφύλακα της βάρδιας, χωρίς – όπως αναφέρεται – να του δοθεί αυτή η δυνατότητα.

«Γνωρίζω, από μαρτυρίες συγκρατουμένων που διέμεναν στον ίδιο θάλαμο με έναν εκ των θανόντων — για τον οποίο η οικογένειά του αναζητά ακόμη απαντήσεις — πως μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός στον θάλαμό του, κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής καταμέτρησης, ζητούσε επίμονα να μιλήσει με τον υπαρχιφύλακα βάρδιας. Ωστόσο, δεν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Αντιθέτως, ο υπαρχιφύλακας, αφού τον έβρισε πολύ άσχημα, του είπε «πέρασε μέσα» και έτσι έγινε. Μάλιστα, ένας από τους συγκρατούμενους που ήταν παρών ήταν και αδερφός του θανόντος. Την επόμενη ημέρα βρέθηκε νεκρός. Τα συμπεράσματα δικά σας.» τονίζει ο σωφρονιστικός υπάλληλος μιλώντας στο in.

Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι κρατουμένων έχουν προκαλέσει την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ενώ για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί και η Εισαγγελία Εφετών Πατρών, η οποία εξετάζει τα δεδομένα γύρω από τα περιστατικά.