Πάτρα: Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στο νοσοκομείο 32χρονος κρατούμενος
Το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο κρατούμενος όταν 43χρονος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τον 32χρονο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, λίγες μόλις ημέρες μετά την απειλή σωφρονιστικού υπαλλήλου με αυτοσχέδιο μαχαίρι, από κρατούμενο, αλλά και τον εντοπισμό 8 μαχαιριών μετά από έλεγχο των υπαλλήλων.
Αυτή τη φορά, συνελήφθη ένας 43χρονος Αλβανός, ο οποίος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και το πόδι, έναν 32χρονο.
Στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με το tempo24 o 32χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, από όπου και έλαβε εξιτήριο αργότερα καθώς τα τραύματά του ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρά.
Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
