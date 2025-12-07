Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι
Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
- «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
- Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς - Πότε θα καταβληθεί
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 30χρονος Ιρακινός κρατούμενος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας, προκειμένου να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Τον αφόπλισαν
Οταν εκείνοι έσπευσαν στο κελί του για να του προσφέρουν βοήθεια, ο κρατούμενος άρπαξε έναν από αυτούς και τον απείλησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.
Ωστόσο οι συνάδελφοί του αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον αλλοδαπό και του πήραν το αιχμηρό αντικείμενο χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.
Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» στην κορυφή
- Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
- Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
- Η Κίνα απλώνει οικονομικά δίχτυα στην Κεντρική Ασία – Τα εμπορικά στοιχεία
- Χανιά: Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές – Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο
- Ο Κουέντιν Ταραντίνο πλήγωσε τον Μάθιου Λίλαρντ με τις δηλώσεις του, αλλά «ποιος νοιάζεται;»
- Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία ως ύποπτος για επίθεση
- Απαγόρευση εισόδου σε πολίτες 30 χωρών ετοιμάζουν οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις