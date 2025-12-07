Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 30χρονος Ιρακινός κρατούμενος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας, προκειμένου να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Τον αφόπλισαν

Οταν εκείνοι έσπευσαν στο κελί του για να του προσφέρουν βοήθεια, ο κρατούμενος άρπαξε έναν από αυτούς και τον απείλησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.

Ωστόσο οι συνάδελφοί του αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον αλλοδαπό και του πήραν το αιχμηρό αντικείμενο χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.