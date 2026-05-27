Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Βίντεο με τον έντονο διάλογο μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου στην συνεδρίαση της Ένωσης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ο «καβγάς» στήθηκε με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήταν και το μοναδικό θέμα συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι βασικές διατάξεις του νέου Κώδικα, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026.

Το 14% και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Ο διάλογος «φούντωσε» για τους υποψηφίους που στην α’ Κυριακή είχαν πάρει ποσοστό που κρίνεται «χαμηλό»…

-Κυρίζογλου: Τίθενται μπροστά στα μάτια των πολιτών όλα τα σχήματα και οι πολίτες αποφασίζουν. Το να εκλέγονται στον β΄ γύρο σχήματα με 14% ποσοστό, με 25%-26% συμμετοχή και να εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με 480 σταυρούς και άλλοι με 3.000 σταυρούς να μην εκλέγονται, δεν νομίζω να είναι σύστημα.

-Δούκας: Μα, δικός σας νόμος ήταν. Και είχατε πει ότι τον «γράφουμε στην πέτρα» γιατί, λέγατε, ήταν μακράς πνοής. Και λέγατε και μπράβο.

-Κυρίζογλου: Ηταν καλός. Και βελτίωσε τα κακώς κείμενα. Αυτός είναι καλύτερος.

-Δούκας: Ολοι έχουμε εκλεγεί με έναν συγκεκριμένο νόμο. Βάζετε θέμα εκλογής μας.

-Κυρίζογλου: Μπαίνει μόνο του. Μην κάνετε παρέλκυση και παραχάραξη των λεγομένων μου. Είστε προκλητικός. Πήρατε 14% στον πρώτο γύρο. Ο άλλος πήρε 42% παρά μία ψήφο.

-Δούκας: Μα, τι λέτε; Λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι για να μη βγω δήμαρχος αλλάζετε τον νόμο;

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανήρτησε το βίντεο με τον έντονο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ χωρίς να αποφύγει να γίνει αυτοαναφορικός, διαμαρτυρόμενος για τη στάση του Λ. Κυρίζογλου.