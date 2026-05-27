Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.
- Δεκάδες χημικά όπλα ανακαλύφθηκαν στη Συρία όπως αναφέρει αρμόδιος διεθνής οργανισμός
- Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
- Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία: Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος – Τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν
- Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Βίντεο με τον έντονο διάλογο μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου στην συνεδρίαση της Ένωσης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Ο «καβγάς» στήθηκε με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήταν και το μοναδικό θέμα συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι βασικές διατάξεις του νέου Κώδικα, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026.
Το 14% και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Ο διάλογος «φούντωσε» για τους υποψηφίους που στην α’ Κυριακή είχαν πάρει ποσοστό που κρίνεται «χαμηλό»…
-Κυρίζογλου: Τίθενται μπροστά στα μάτια των πολιτών όλα τα σχήματα και οι πολίτες αποφασίζουν. Το να εκλέγονται στον β΄ γύρο σχήματα με 14% ποσοστό, με 25%-26% συμμετοχή και να εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με 480 σταυρούς και άλλοι με 3.000 σταυρούς να μην εκλέγονται, δεν νομίζω να είναι σύστημα.
-Δούκας: Μα, δικός σας νόμος ήταν. Και είχατε πει ότι τον «γράφουμε στην πέτρα» γιατί, λέγατε, ήταν μακράς πνοής. Και λέγατε και μπράβο.
-Κυρίζογλου: Ηταν καλός. Και βελτίωσε τα κακώς κείμενα. Αυτός είναι καλύτερος.
-Δούκας: Ολοι έχουμε εκλεγεί με έναν συγκεκριμένο νόμο. Βάζετε θέμα εκλογής μας.
-Κυρίζογλου: Μπαίνει μόνο του. Μην κάνετε παρέλκυση και παραχάραξη των λεγομένων μου. Είστε προκλητικός. Πήρατε 14% στον πρώτο γύρο. Ο άλλος πήρε 42% παρά μία ψήφο.
-Δούκας: Μα, τι λέτε; Λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι για να μη βγω δήμαρχος αλλάζετε τον νόμο;
Ο δήμαρχος Αθηναίων ανήρτησε το βίντεο με τον έντονο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ χωρίς να αποφύγει να γίνει αυτοαναφορικός, διαμαρτυρόμενος για τη στάση του Λ. Κυρίζογλου.
- Η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει νέες στρατηγικές για βαλλιστικούς πυραύλους και κρουζ με τεχνητή νοημοσύνη
- Drone – show στην Αυστραλία ακυρώθηκε όταν άρχισαν να πέφτουν τα drone από τον ουρανό [βίντεο]
- ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
- Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
- Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
- Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριημέρου
- Η… κασέτα για το «καταστροφικό 2015» και οι «ωτακουστές του Predator» – Οι αιχμές Τουμασάτου και Χειλάκη από το Θησείο
- Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις