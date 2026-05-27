Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27 Μαΐου 2026

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Βίντεο με τον έντονο διάλογο μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου στην συνεδρίαση της Ένωσης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ο «καβγάς» στήθηκε με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήταν και το μοναδικό θέμα συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι βασικές διατάξεις του νέου Κώδικα, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026.

Το 14% και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Ο διάλογος «φούντωσε» για τους υποψηφίους που στην α’ Κυριακή είχαν πάρει ποσοστό που κρίνεται «χαμηλό»…

-Κυρίζογλου: Τίθενται μπροστά στα μάτια των πολιτών όλα τα σχήματα και οι πολίτες αποφασίζουν. Το να εκλέγονται στον β΄ γύρο σχήματα με 14% ποσοστό, με 25%-26% συμμετοχή και να εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με 480 σταυρούς και άλλοι με 3.000 σταυρούς να μην εκλέγονται, δεν νομίζω να είναι σύστημα.
-Δούκας: Μα, δικός σας νόμος ήταν. Και είχατε πει ότι τον «γράφουμε στην πέτρα» γιατί, λέγατε, ήταν μακράς πνοής. Και λέγατε και μπράβο.
-Κυρίζογλου: Ηταν καλός. Και βελτίωσε τα κακώς κείμενα. Αυτός είναι καλύτερος.
-Δούκας: Ολοι έχουμε εκλεγεί με έναν συγκεκριμένο νόμο. Βάζετε θέμα εκλογής μας.
-Κυρίζογλου: Μπαίνει μόνο του. Μην κάνετε παρέλκυση και παραχάραξη των λεγομένων μου. Είστε προκλητικός. Πήρατε 14% στον πρώτο γύρο. Ο άλλος πήρε 42% παρά μία ψήφο.
-Δούκας: Μα, τι λέτε; Λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι για να μη βγω δήμαρχος αλλάζετε τον νόμο;

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανήρτησε το βίντεο με τον έντονο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ χωρίς να αποφύγει να γίνει αυτοαναφορικός, διαμαρτυρόμενος για τη στάση του Λ. Κυρίζογλου.

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Εκπαίδευση 25.05.26

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα.

Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Αυτοδιοίκηση 24.05.26

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Επικαιρότητα 26.05.26

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

