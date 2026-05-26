Κάποτε, το να λάβεις ειδοποίηση ότι τα προσωπικά σου δεδομένα διέρρευσαν ήταν σπάνιο. Σήμερα έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Μόνο στις ΗΠΑ, πέρυσι αναφέρθηκαν 3.322 περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, και ως αποτέλεσμα 280 εκατομμύρια θύματα έλαβαν σχετικό ενημερωτικό email. Στην Ευρώπη, τα καθημερινά περιστατικά αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση το 2025, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 443 παραβιάσεις ημερησίως.

Επειδή ειδοποιήσεις τέτοιου είδους μέσω emails έχουν γίνει συχνές, οι απατεώνες ξέρουν ότι ο κόσμος δεν θα εκπλαγεί όταν τις λάβει και άρα δεν θα τις θεωρήσει απαραίτητα ύποπτες. Έτσι, όταν στείλουν οι εγκληματίες ένα ψεύτικο μήνυμα, είναι πιο πιθανό κάποιος να το θεωρήσει γνήσιο και να κάνει ό,τι λέει.

«Για να είμαστε σαφείς: οι πραγματικές παραβιάσεις δεδομένων συμβαίνουν καθημερινά και μια γνήσια ειδοποίηση δεν πρέπει να αγνοηθεί, γιατί μπορεί όντως να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Το σημαντικό είναι να μην λειτουργούμε μηχανικά, αλλά να ελέγχουμε προσεκτικά αν το μήνυμα είναι αληθινό ή ψεύτικο» εξηγεί ο Phil Muncaster από την παγκόσμια εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET.

Για αυτό, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εξοικειωθούμε με τις απάτες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί μια τέτοια ειδοποίηση στο email μας.

Πώς μοιάζουν οι απάτες με ψεύτικες ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων;

Υπάρχουν δύο βασικές τακτικές που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις:

• Οι απατεώνες περιμένουν να συμβεί μια πραγματική παραβίαση δεδομένων και εκμεταλλεύονται τη δημοσιότητα γύρω από το περιστατικό για να στείλουν ψεύτικες ειδοποιήσεις. Σε αυτό το σενάριο, τα θύματα είναι πιο πιθανό να πιστέψουν την απάτη, καθώς ενδέχεται να περιμένουν πράγματι να λάβουν κάποια επίσημη ενημέρωση.

• Οι απατεώνες επινοούν μια ανύπαρκτη παραβίαση και δημιουργούν μια ψεύτικη ειδοποίηση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το υποτιθέμενο περιστατικό. Συχνά, το μήνυμα εμφανίζεται σαν να έχει σταλεί από μια γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία, ώστε να φαίνεται σχετικό και αξιόπιστο για τον παραλήπτη. Ωστόσο, οι απατεώνες μπορεί επίσης να προσποιηθούν ότι εκπροσωπούν το τμήμα πληροφορικής του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζεται το θύμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εργαλεία ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing kits) και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν τη δημιουργία ψεύτικων ειδοποιήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη δημιουργία παραπλανητικών μηνυμάτων που μοιάζουν αυθεντικά, καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του παραλήπτη και να αντιγράφει τη διατύπωση, το ύφος και τον τόνο πραγματικών ειδοποιήσεων. Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιούνται σχετικά λογότυπα και στοιχεία εταιρικής ταυτότητας, ώστε να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία του μηνύματος.

Όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία αποστολή ψεύτικων ειδοποιήσεων μέσω email σε μεγάλη κλίμακα αμέσως μετά από ένα περιστατικό.

Ο τελικός στόχος των απατεώνων είναι να σας παραπλανήσουν ώστε να κάνετε κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο ή να ανοίξετε ένα επικίνδυνο συνημμένο αρχείο, το οποίο ενδέχεται να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό που κλέβει πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα, καθώς και στους κωδικούς σας.

Αυτά είναι τα προειδοποιητικά σημάδια

Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων μπορούν συχνά να εντοπιστούν εύκολα, αρκεί να γνωρίζετε τι πρέπει να προσέξετε. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα προειδοποιητικά σημάδια:

• Απαίτηση για άμεση δράση: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να σας παρασύρουν να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία ή να κάνετε κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο. Συνήθως δημιουργούν ένα αίσθημα επείγοντος, ισχυριζόμενοι ότι τα δεδομένα σας κινδυνεύουν εάν δεν ενημερώσετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασής σας ή δεν επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

• Ύποπτη διεύθυνση αποστολέα email: Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πλαστογραφήσουν τη διεύθυνση email του αποστολέα ώστε να φαίνεται ότι προέρχεται από έναν αξιόπιστο οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο, ελέγξτε προσεκτικά για τυπογραφικά λάθη στο όνομα ή στη διεύθυνση email, μια κοινή τεχνική γνωστή ως typosquatting. Επίσης, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από το εμφανιζόμενο όνομα, καθώς μπορεί να κρύβει έναν άσχετο ή ύποπτο τομέα αποστολής.

• Κακή ορθογραφία και γραμματική: Αν και αυτό το σημάδι γίνεται λιγότερο εμφανές καθώς περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) για να βελτιώσουν τις εκστρατείες phishing, εξακολουθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο έλεγχο που πρέπει να κάνετε.

• Ύποπτοι σύνδεσμοι και συνημμένα αρχεία: Πολλά από αυτά τα μηνύματα περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να κλέψουν προσωπικά, οικονομικά ή στοιχεία σύνδεσης. Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνημμένα αρχεία που παρουσιάζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις, αλλά στην πραγματικότητα εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας.

• Έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών: Εάν λάβετε μια νόμιμη ειδοποίηση από εταιρεία που έχει υποστεί παραβίαση δεδομένων, αυτή συνήθως θα περιλαμβάνει ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, όπως μέρος του αριθμού λογαριασμού ή το όνομα χρήστη. Αντίθετα, οι απατεώνες συνήθως δεν διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα μηνύματά τους να είναι γενικά, ασαφή και χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Μείνετε ασφαλείς

Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματά σας. Πάρτε μια στιγμή για να ηρεμήσετε και να αξιολογήσετε την κατάσταση ψύχραιμα, τονίζει ο Muncaster από την ESET.

Εάν λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση, επαληθεύστε πάντοτε την εγκυρότητά της απευθείας με την πηγή, όχι απαντώντας στον αποστολέα ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ίδια την ειδοποίηση. Συνδεθείτε στον επίσημο λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσετε αν η παραβίαση είναι πραγματική.

Λειτουργίες προστασίας ταυτότητας που συχνά περιλαμβάνονται σε αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες όπως το Have I Been Pwned, μπορούν να αποτελέσουν έναν επιπλέον τρόπο ελέγχου για το αν τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν παραβιαστεί.

Μειώστε ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, αποθηκευμένους σε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, σε συνδυασμό με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA). Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν οι χάκερ αποκτήσουν τα διαπιστευτήριά σας, δεν θα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας.

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισχυρή προστασία email από έναν αξιόπιστο πάροχο. Ιδανικά, αυτή θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και κακόβουλου λογισμικού.

Τι να κάνετε αν πέσατε ήδη θύμα απάτης

Αν πιστεύετε ότι έχετε ήδη πέσει θύμα απάτης, είναι σημαντικό να ενεργήσετε άμεσα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που μπορεί να έχουν εκτεθεί, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε πολλές ιστοσελίδες ή εφαρμογές. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς για κάθε λογαριασμό.

• Ενεργοποιήστε τον Έλεγχο Ταυτότητας Πολλαπλών Παραγόντων (MFA) σε όλους τους σημαντικούς λογαριασμούς σας. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση.

• Κάντε σάρωση για κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας.

• Αν έχετε κοινοποιήσει τραπεζικά ή άλλα οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής δέσμευσης ή αντικατάστασης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας.

• Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

• Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Καθώς οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων γίνονται ολοένα και συχνότερες, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιδράσουμε μηχανικά και να θεωρήσουμε αληθινή κάθε ειδοποίηση που καταλήγει στο inbox μας. Όμως, πρέπει να αξιολογούμε προσεκτικά τέτοιου είδους μηνύματα. Γιατί έτσι προστατευόμαστε από πιθανές απάτες και ταυτόχρονα μπορούμε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τις πραγματικά σημαντικές και αυθεντικές ειδοποιήσεις ασφαλείας.