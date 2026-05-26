Τεχνολογία 26 Μαΐου 2026, 22:07

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Κάποτε, το να λάβεις ειδοποίηση ότι τα προσωπικά σου δεδομένα διέρρευσαν ήταν σπάνιο. Σήμερα έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Μόνο στις ΗΠΑ, πέρυσι αναφέρθηκαν 3.322 περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, και ως αποτέλεσμα 280 εκατομμύρια θύματα έλαβαν σχετικό ενημερωτικό email. Στην Ευρώπη, τα καθημερινά περιστατικά αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση το 2025, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 443 παραβιάσεις ημερησίως.

Επειδή ειδοποιήσεις τέτοιου είδους μέσω emails έχουν γίνει συχνές, οι απατεώνες ξέρουν ότι ο κόσμος δεν θα εκπλαγεί όταν τις λάβει και άρα δεν θα τις θεωρήσει απαραίτητα ύποπτες. Έτσι, όταν στείλουν οι εγκληματίες ένα ψεύτικο μήνυμα, είναι πιο πιθανό κάποιος να το θεωρήσει γνήσιο και να κάνει ό,τι λέει.

«Για να είμαστε σαφείς: οι πραγματικές παραβιάσεις δεδομένων συμβαίνουν καθημερινά και μια γνήσια ειδοποίηση δεν πρέπει να αγνοηθεί, γιατί μπορεί όντως να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Το σημαντικό είναι να μην λειτουργούμε μηχανικά, αλλά να ελέγχουμε προσεκτικά αν το μήνυμα είναι αληθινό ή ψεύτικο» εξηγεί ο Phil Muncaster από την παγκόσμια εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET.

Για αυτό, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εξοικειωθούμε με τις απάτες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί μια τέτοια ειδοποίηση στο email μας.

Πώς μοιάζουν οι απάτες με ψεύτικες ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων;

Υπάρχουν δύο βασικές τακτικές που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις:

• Οι απατεώνες περιμένουν να συμβεί μια πραγματική παραβίαση δεδομένων και εκμεταλλεύονται τη δημοσιότητα γύρω από το περιστατικό για να στείλουν ψεύτικες ειδοποιήσεις. Σε αυτό το σενάριο, τα θύματα είναι πιο πιθανό να πιστέψουν την απάτη, καθώς ενδέχεται να περιμένουν πράγματι να λάβουν κάποια επίσημη ενημέρωση.

• Οι απατεώνες επινοούν μια ανύπαρκτη παραβίαση και δημιουργούν μια ψεύτικη ειδοποίηση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το υποτιθέμενο περιστατικό. Συχνά, το μήνυμα εμφανίζεται σαν να έχει σταλεί από μια γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία, ώστε να φαίνεται σχετικό και αξιόπιστο για τον παραλήπτη. Ωστόσο, οι απατεώνες μπορεί επίσης να προσποιηθούν ότι εκπροσωπούν το τμήμα πληροφορικής του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζεται το θύμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εργαλεία ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing kits) και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν τη δημιουργία ψεύτικων ειδοποιήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη δημιουργία παραπλανητικών μηνυμάτων που μοιάζουν αυθεντικά, καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του παραλήπτη και να αντιγράφει τη διατύπωση, το ύφος και τον τόνο πραγματικών ειδοποιήσεων. Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιούνται σχετικά λογότυπα και στοιχεία εταιρικής ταυτότητας, ώστε να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία του μηνύματος.

Όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία αποστολή ψεύτικων ειδοποιήσεων μέσω email σε μεγάλη κλίμακα αμέσως μετά από ένα περιστατικό.

Ο τελικός στόχος των απατεώνων είναι να σας παραπλανήσουν ώστε να κάνετε κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο ή να ανοίξετε ένα επικίνδυνο συνημμένο αρχείο, το οποίο ενδέχεται να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό που κλέβει πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα, καθώς και στους κωδικούς σας.

Αυτά είναι τα προειδοποιητικά σημάδια

Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων μπορούν συχνά να εντοπιστούν εύκολα, αρκεί να γνωρίζετε τι πρέπει να προσέξετε. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα προειδοποιητικά σημάδια:

• Απαίτηση για άμεση δράση: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να σας παρασύρουν να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία ή να κάνετε κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο. Συνήθως δημιουργούν ένα αίσθημα επείγοντος, ισχυριζόμενοι ότι τα δεδομένα σας κινδυνεύουν εάν δεν ενημερώσετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασής σας ή δεν επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

• Ύποπτη διεύθυνση αποστολέα email: Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πλαστογραφήσουν τη διεύθυνση email του αποστολέα ώστε να φαίνεται ότι προέρχεται από έναν αξιόπιστο οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο, ελέγξτε προσεκτικά για τυπογραφικά λάθη στο όνομα ή στη διεύθυνση email, μια κοινή τεχνική γνωστή ως typosquatting. Επίσης, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από το εμφανιζόμενο όνομα, καθώς μπορεί να κρύβει έναν άσχετο ή ύποπτο τομέα αποστολής.

• Κακή ορθογραφία και γραμματική: Αν και αυτό το σημάδι γίνεται λιγότερο εμφανές καθώς περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) για να βελτιώσουν τις εκστρατείες phishing, εξακολουθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο έλεγχο που πρέπει να κάνετε.

• Ύποπτοι σύνδεσμοι και συνημμένα αρχεία: Πολλά από αυτά τα μηνύματα περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να κλέψουν προσωπικά, οικονομικά ή στοιχεία σύνδεσης. Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνημμένα αρχεία που παρουσιάζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις, αλλά στην πραγματικότητα εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας.

• Έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών: Εάν λάβετε μια νόμιμη ειδοποίηση από εταιρεία που έχει υποστεί παραβίαση δεδομένων, αυτή συνήθως θα περιλαμβάνει ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, όπως μέρος του αριθμού λογαριασμού ή το όνομα χρήστη. Αντίθετα, οι απατεώνες συνήθως δεν διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα μηνύματά τους να είναι γενικά, ασαφή και χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Μείνετε ασφαλείς

Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματά σας. Πάρτε μια στιγμή για να ηρεμήσετε και να αξιολογήσετε την κατάσταση ψύχραιμα, τονίζει ο Muncaster από την ESET.

Εάν λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση, επαληθεύστε πάντοτε την εγκυρότητά της απευθείας με την πηγή, όχι απαντώντας στον αποστολέα ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ίδια την ειδοποίηση. Συνδεθείτε στον επίσημο λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσετε αν η παραβίαση είναι πραγματική.

Λειτουργίες προστασίας ταυτότητας που συχνά περιλαμβάνονται σε αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες όπως το Have I Been Pwned, μπορούν να αποτελέσουν έναν επιπλέον τρόπο ελέγχου για το αν τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν παραβιαστεί.

Μειώστε ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, αποθηκευμένους σε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, σε συνδυασμό με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA). Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν οι χάκερ αποκτήσουν τα διαπιστευτήριά σας, δεν θα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας.

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισχυρή προστασία email από έναν αξιόπιστο πάροχο. Ιδανικά, αυτή θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και κακόβουλου λογισμικού.

Τι να κάνετε αν πέσατε ήδη θύμα απάτης

Αν πιστεύετε ότι έχετε ήδη πέσει θύμα απάτης, είναι σημαντικό να ενεργήσετε άμεσα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που μπορεί να έχουν εκτεθεί, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε πολλές ιστοσελίδες ή εφαρμογές. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς για κάθε λογαριασμό.

• Ενεργοποιήστε τον Έλεγχο Ταυτότητας Πολλαπλών Παραγόντων (MFA) σε όλους τους σημαντικούς λογαριασμούς σας. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση.

• Κάντε σάρωση για κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας.

• Αν έχετε κοινοποιήσει τραπεζικά ή άλλα οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής δέσμευσης ή αντικατάστασης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας.

• Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

• Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Καθώς οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων γίνονται ολοένα και συχνότερες, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιδράσουμε μηχανικά και να θεωρήσουμε αληθινή κάθε ειδοποίηση που καταλήγει στο inbox μας. Όμως, πρέπει να αξιολογούμε προσεκτικά τέτοιου είδους μηνύματα. Γιατί έτσι προστατευόμαστε από πιθανές απάτες και ταυτόχρονα μπορούμε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τις πραγματικά σημαντικές και αυθεντικές ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Θαλάσσιοι δρόμοι
Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

