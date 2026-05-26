ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα έκπληξη που δεν περίμενε κανείς επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το εμβληματικό ακρωνύμιο «ΕΛ.Α.Σ.».

Με τους περισσότερους να προεξοφλούν ότι το κόμμα θα το πει «Πυξίδα», λέξη που επανέλαβε αρκετές φορές στην ομιλία του, ίσως δεν πρόσεξαν τις αποκαλύψεις του Τσίπρα.

«Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για Ελευθερία όπως ο Ρήγας Βελεστινλής. Όσων αγωνίστηκαν για Κοινωνική Χειραφέτηση όπως ο Μαρίνος Αντύπας. Όσων αγωνίστηκαν για την Εθνική Ανεξαρτησία όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου. Όσων αγωνίστηκαν για Ειρήνη όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Όσων αγωνίστηκαν για Δημοκρατία όπως ο Νικηφόρος Μανδηλαράς.»

Χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι. Να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση. Να ξαναδώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί».

Όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό

Σήμερα τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, «εδώ και τώρα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό και δεν θέλουν να ζούνε πια πολιορκημένοι από τη διαφθορά την αδικία και την ανασφάλεια».

«Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές. Τις δικές μας εμπειρίες, πληγές, νίκες και ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες άλλοι που μας παρακολουθούν απ’ όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλέες ανισότητες.» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για το νέο κόμμα.

«Δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει όχι απλά να τη περιγράψει», υπερθεμάτισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι «η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την Ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Κι έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη».

«Με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Γιατί η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με δημοκρατία. Και φιλοδοξούμε να γίνουμε η απάντηση στην απογοήτευση τη φθορά τα εθνικά και κοινωνικά αδιέξοδα την προκλητική αδικία την κρίση των θεσμών και της δημοκρατίας. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια Νέα Μεταπολίτευση. Η οικονομία μας ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης με στόχο τη Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Και το παραγωγικό μας μοντέλο ριζικό αναπροσανατολισμό».

«Καλούμε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της διασποράς να κάνει το βήμα της Συμπαράταξης με το όραμα τις αξίες και τους αγώνες μας. Να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Από τους ανθρώπους που δουλεύουν δημιουργούν αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν. Από όλους εμάς. Από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία» κατέληξε ο κ. Τσίπρας κηρύσσοντας την έναρξη του αγώνα για μια καλύτερη ζωή, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη.